Сбербанк создает сервисы на российской ОС Sailfish

Сбербанк начинает работу по созданию российской мобильной платформы и экосистемы связанных с ней приложений. В ее основе будут отечественные разработки, в частности — Sailfish Mobile OS RUS.

Сбербанк создаст российскую мобильную платформу

Сбербанк объявил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с «Открытой мобильной платформой» и «АйТеко». Документ стал первым шагом в реализации планов по созданию, продвижению и развитию отечественной экосистемы доверенных мобильных решений и сервисов. Она будет реализована на базе Sailfish Mobile OS RUS и платформы SberCloud.

Само подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Компании представляли первый заместитель председателя правления Сбербанка России Лев Хасис, президент «АйТеко» Шамиль Шакиров и генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

В соглашении закреплены общие принципы дальнейшего взаимодействия компаний. На их основе будут разрабатываться конкретные механизмы работы и программы совместных действий.

Сбербанк будет продвигать отечественную экосистему мобильных решений

«Сбербанк совместно с партнерами создает защищенную российскую мобильную платформу на базе передовых отечественных разработок. Благодаря этому наши клиенты смогут получить такие бизнес-преимущества, как независимость технологического развития, эффективность импортозамещения и возможность использовать опыт экосистемы лидеров рынка для разработки собственных инновационных мобильных решений», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка России Лев Хасис.

В России появится своя экосистема приложений

Совместная рабочая группа в ближайшее время определит приоритетные направления деятельности. Именно она подготовит дорожную карту, на основе которой компании займутся сначала разработкой, а потом и тиражированием решений и сервисов, в основе которых будут отечественные информационные технологии.

В планах также развитие экосистемы приложений, которые обеспечат комплексную автоматизацию процессов хозяйственной деятельности. Они будут построены на платформах Sailfish Mobile OS RUS и SberCloud.

Помимо этого, компании договорились совместно развивать российский ИТ-рынок. Речь, в частности, идет о привлечении партнеров для развития решений на платформе Sailfish Mobile OS RUS и ресурсах платформы SberCloud. Кроме того, будет создан центр компетенции для обучения и поддержки партнеров, использующих эти решения.

SberCloud — облачная платформа, разработкой и поддержкой которой занимается «СБКлауд», совместное предприятие Сбербанка и системного интегратора «АйТеко». На ее основе создается маркетплейс облачных решений Сбербанка, использование которых позволит компаниям отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности.

«Открытая мобильная платформа» — компания-разработчик отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus, созданной на базе операционной системы Sailfish с открытым исходным кодом. 75% долей предприятия принадлежат «Ростелекому».