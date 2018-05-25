Собянину предложили установить в Москве тренажеры для майнинга криптовалюты

Глава криптовалютного проекта Cryptocean предложил мэрии Москвы оборудовать городские фитнес-клубы тренажерами для майнинга криптовалюты CRON, которую выпускает его проект. Предприниматель обещает отдать все средства, намайненные таким образом, в Фонд развития детско-юношеского футбола.

Предложение Cryptocean

Московский предприниматель Юрий Мышинский, гендиректор криптовалютного проекта Cryptocean, предложил властям города обязать московские фитнес-клубы установить специальные тренажеры, которые будут майнить криптовалюту. Свое предложение Мышинский изложил в открытом письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

По всей очевидности, предложение Мышинского направлено на рекламу собственного проекта - криптовалюты CRON, токены которойвыпускает сам Cryptocean, и который сейчас находится в процессе первичного предложения монет (pre-ICO).

Как указано в письме, у Cryptocean есть все необходимое для реализации проекта оборудование, сейчас оно тестируется в здании общественного движения «ВелоМытищи». По словам Мышинского, за три дня тестирования техники участникам эксперимента удалось заработать в сумме 10 тыс. CRON, что составляет около 7 тыс. руб. Оснащением клубов майнинговыми тренажерами Cryptocean обещает заняться самостоятельно.

Своевременность своего предложения Cryptocean мотивирует тем, что в России вскоре должен пройти Чемпионат мира по футболу 2018 г., в рамках которого будут проведены футбольные матчи в Москве, Екатеринбурге, Самаре и других городах. По мысли Мышинского, чемпионат оживит интерес к спорту и обеспечит приток клиентов в фитнес-клубы.

Предприниматель обещает отдать все средства, добытые на тренажерах в московских фитнес-клубах, в Фонд развития детско-юношеского футбола, после чего «уже в скором времени на наших полях заблистают свои доморощенные Месси и Роналду».

К моменту публикации этого материала Cryptocean не успел ответить на вопросы CNews о принципах работы тренажеров, их производителях и средней выработке криптовалюты на одного спортсмена.

Проект Cryptocean

Cryptocean позиционирует себя как экосистему, облегчающую интеграцию криптовалютных и других цифровых активов в систему традиционных фиатных расчетов. Авторы проекта утверждают, что в экосистеме цифровые активы, фиатные средства и криптовалюты можно мгновенно обменивать друг на друга в любых комбинациях.

В московских фитнес-клубах могут появиться тренажёры для майнинга криптовалюты

За счет этого проект, например, предлагает возможность оплаты криптовалютами покупок в интернет-магазинах, ресторанах, кафе, автозаправочных станциях, торговых точках и т. д. При этом криптовалюта, снятая со счета плательщика, автоматически проходит конвертацию, и на счет получателя зачисляются уже фиатные средства. Таким же способом Cryptocean предлагает оплачивать государственные пошлины, счета и прочее.

Cryptocean выпускает собственные пластиковые карты, привязанные к счету пользователя в экосистеме. Также пластиковую карту можно привязать к фиатному, криптовалютному или «умному» счету. Авторы проекта уверяют, что средства можно в любой момент вывести из экосистемы на расчетный счет в банке или стороннюю пластиковую карту. Также предлагается возможность осуществления бесконтактных платежей через мобильное устройство, платежей и переводов через приложения или мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber, Telegram, Wechat, Kakao и др.

В настоящий момент проект проводит ICO, в рамках которого выпущено 10 млрд токенов CRON, общей номинальной стоимостью $100 млн. Токены предлагаются по $0,01. В ходе ICO компания намерена собрать $25 млн. По итогам частной предпродажи токенов было собрано чуть менее $800 тыс. В настоящий момент осуществляется публичная предпродажа токенов. Основное ICO начнется в сентябре 2018 г.