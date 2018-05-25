Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню

Затратив более $100 млн на разработку новых продуктов, стартап Essential Products Энди Рубина отменил выпуск второго смартфона и подыскивает покупателя на все свои активы. Сам Рубин заявляет о перепрофилировании на выпуск продуктов для «умного дома» и разыскивает дополнительное финансирование.

Недолго музыка звучала

Компания Essential Products Inc., основанная одним из создателей платформы Android Энди Рубином (Andy Rubin) и с большой помпой выпустившая на рынок в 2018 г. свой первый смартфон Essential PH-1, в настоящее время находится в состоянии поиска покупателя на все свои активы, сообщил деловой портал Bloomberg со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Помимо этого, в Essential Products также свернули разработку второго смартфона, выпуск которого ожидался в 2018 г. предположительно под названием Essential PH-2.

Источники Bloomberg сообщают, что в настоящее время Essential Products уже привлекла специалистов из Credit Suisse Group AG для оценки возможности продажи компании. Кроме того, якобы уже нашелся как минимум один потенциальный покупатель, отмечают источники.

Взлет был уверенным

Компания Essential – один из стартапов учрежденного Рубиным бизнес-инкубатора Playground Global, в процессе запуска смогла собрать порядка $300 млн от различных инвесторов, включая Amazon.com Inc., Tencent Holdings Ltd. и Redpoint Ventures.

Энди Рубин, изобретатель ОС Android, глава Essential

Помимо этого, Essential также получила инвестиционный пакет от тайваньской компании Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn). Она является производственным партнером Essential и выпускает на своих фабриках первый, и, похоже, последний смартфон компании – Essential PH-1.

В итоге, по данным аналитиков Equidate, оценка компании год назад достигла уровня порядка $900 млн – $1 млрд.

Источники Bloomberg утверждают, что на разработку своего первого смартфона Essential Products потратила не менее трети полученных инвестиций, то есть, более $100 млн. Помимо этого, один из крупнейших сотовых операторов США – Sprint Corp., затратил значительную сумму на рекламную раскрутку смартфона после его выпуска, надеясь на популярность нового флагманского смартфона.

Продажа на корню

В настоящее время, сообщают источники Bloomberg, в Essential Products рассматривают в качестве предпочтительного вариант полной продажи всех активов компании, включая портфель патентов, аппаратные разработки – в том числе, все оригинальные наработки по смартфону, а также линейку находящихся на стадии разработки продуктов для «умного дома» и съемную камеру для смартфона.

Почти безрамочный дизайн смартфона Essential PH-1

Источники также утверждают, что инженерные кадры, часть из которых перешла в Essential из Apple и Google, также могут стать частью сделки по продаже компании.

Тем не менее, окончательное решение о продаже компании в Essential Products еще не принято, отмечают источники. Официальный представитель Essential отказался комментировать Bloomberg дальнейшие перспективы компании, представитель Credit Suisse также не ответил на запрос о комментариях.

Глухая защита

Энди Рубин, основавший бизнес-инкубатор Playground в 2014 г. после официального ухода из Google, уже отреагировал на новость Bloomberg об отмене разработки второго смартфона компании.

В своем канале на портале микроблогов Twitter Рубин, в частности, написал следующее: «У нас всегда несколько продуктов одновременно находятся в стадии разработки, и мы можем отменить некоторые из них в пользу тех, которые имеют больший потенциал стать хитами [продаж]. Мы делаем ставку на наши будущие продукты-фавориты, список которых включает мобильные и бытовые устройства».

Текст сообщения Рубина в его Twitter-канале

Ранее CNews сообщал о том, продажи первого смартфона компании начались только в августе 2017 г. – значительно позже, нежели было обещано изначально.

Впервые концепция смартфона была представлена еще в мае 2017 г.

Смартфон Essential получился действительно конкурентоспособным: новейшая ОС Android, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, шасси из титанового сплава и тыльная часть из керамики, практически безрамочный 5,71-дюймовый QHD дисплей (2560 x 1312, соотношение 19:10), защита Gorilla Glass 5, частично модульный дизайн с возможностью использования дополнительных аксессуаров.

Смартфон Essential Phone PH-1

Тем не менее, продажи смартфона Essential не были достаточно успешными: за два месяца через сайт компании розничные сети Sprint было продано всего 20 тыс. штук. По данным The Verge, недостаточный спрос на смартфон произошел из-за ограниченного предложения – только в сети магазинов сотового оператора Sprint в США, а также из-за прямой конкуренции со смартфонами Google Pixel 2 и Pixel 2 XL того же ценового уровня.

Внешняя видеокамера Experience 360°

В октябре Essential сбросила цену на смартфон сразу на $200 – до $499 с первоначальных $699, однако, похоже, время уже было упущено: к настоящему времени компании удалось продать всего 150 тыс. смартфонов.

Причины краха

Среди причин, которые в итоге привели к краху и потенциальной продаже Essential Products, источники Bloomberg в первую очередь называют внутреннее недовольство сотрудников. Десятки инженеров по разработке аппаратного оборудования и программного обеспечения, а также ряд топ-менеджеров, уволились из Essential Products в первый год работы компании.

Так, Брайан Уоллес (Brian Wallace), изначальный вице-президент компании по маркетингу, ранее работавший в Magic Leap и Samsung, ушел всего через несколько недель после начала работы компании.

В начале 2018 г. без объяснения причин компанию также покинул Джо Тэйт (Joe Tate). Тэйт руководил в Essential Products инженерным подразделением по разработке аппаратных платформ. Ранее от разрабатывал PDA iPaq в компании HP, до этого занимался разработкой легендарных коммуникаторов в Palm.