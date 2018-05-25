Рассекречены характеристики «юбилейного» флагмана Xiaomi. Видео. Цены

Новый топовый смартфон Xiaomi Mi 8 и оболочка MIUI 10 будут представлены на мероприятии 31 мая, когда компания будет праздновать свой восьмилетний «юбилей». Из-за утечек стал известен не только внешний вид, но также полные характеристики новинки.

Спецвыпуск к восьмилетию компании

Компания Xiaomi проведет 31 мая 2018 г. в Китае специальное мероприятие, в рамках которого намерена объявить о выпуске нового флагманского смартфона компании Xiaomi Mi 8, а также представить новую версию фирменной программной оболочки MIUI 10.

Ранее в компании официально подтвердили, что «пропускают» модель с семеркой в наименовании и выпускают новый флагман под названием Mi 8 в честь восьмилетия создания компании.

В Xiaomi, в частности, пояснили, что новый смартфон получит набор возможностей и функций, значительно отличающийся от нынешнего флагмана Mi 6. Именно поэтому использование для него следующего номера было бы ошибкой, отметили в компании.

В буддизме число восемь считается сакральным и отражает благородный восьмеричный путь, указанный Буддой и ведущий к прекращению страдания.

В Китае восьмерка издревле считается символом богатства и процветания. Слова «восемь» («ба») и «богатство» («фа») звучат похоже. Кроме того, в Китае четные числа ассоциируются с женским началом Инь, и поэтому цифра 8 считается отражением высшего плодородия. Восьмой день или месяц считаются в Китае наиболее удачными для любых дел, включая свадьбы или рождение ребенка.

Базовые данные об особенностях дизайна «юбилейного» смартфона стали известны в начале недели, когда в Сети появились первые фотографии новинки и первый официальны тизер с датой грядущего анонса.

Официальный тизер с датой анонса Xiaomi Mi 8

Сегодня же на странице интернет-портала TechieNize появились полные спецификации, которые приписывают смартфону Xiaomi Mi 8.

Аппаратная платформа

Благодаря утечке стало достоверно известно, что флагман Xiaomi Mi 8 получит 6,2-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения FHD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9.

Подробные характеристики смартфона Xiaomi Mi 8

Тем не менее пока остается неизвестным, какой именно тип дисплея будет использоваться в юбилейной новинке. Некоторые источники настаивают, что Mi 8 станет первым смартфоном Xiaomi с экраном на базе матрицы OLED. Более того: смартфон также может получить сканер отпечатков пальцев под стеклом дисплея.

Сканер отпечатков пальцев под экраном Xiaomi Mi 8

Подтвердились слухи об основных элементах аппаратной платформы Xiaomi Mi 8. Смартфон будет выполнен на 8-ядерном 64-битном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 в сочетании с 8 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. По некоторым данным, также будет выпускаться версия с 8 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Mi 8 будет оснащаться фронтальной камерой с сенсором 16 МП и оптикой f/2.0. Основная сдвоенная камера на тыльной стороне аппарата получит основной сенсор 20 МП с оптикой f/1.7 и вспомогательный сенсор 16 МП с оптикой f/2.0.

Толщина аппарата составит 7,8 мм при весе 172 г.

Xiaomi Mi 8 одним из первых получит поддержку Quick Charge 4.0+

Xiaomi Mi 8 получит встроенную батарею емкостью 3300 мАч. Кроме того, одни из утечек внутренней документации Qualcomm гласит, что Xiaomi Mi 8 находится в коротком списке смартфонов, которые первыми получат поддержку новейшей версии технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0+.

Особенности программной платформы

Ожидается, что смартфон Xiaomi Mi 8 получит новейшую версию операционной системы Android 8.1 Oreo уже «из коробки», вкупе с фирменной оболочкой MIUI новейшей версии 10.

Набор датчиков Xiaomi Mi 8 с 3D-сканером лица

Менее достоверные источники также утверждают, что смартфон Mi 8 станет первым аппаратом Xiaomi и в целом – первым Android-смартфоном, который получит полноценную функцию разблокирования с помощью технологии 3D-сканирования лица.

Ожидаемые цены

По данным TechieNize, смартфон Xiaomi Mi 8, продажи которого изначально стартуют в Китае, обойдется примерно в 2799 юаней (около $440) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и в 3199 юаней (около $500) за версию с 8 ГБ оперативной памяти.