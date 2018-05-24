Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой»

Отечественная компания Spirit по итогам более чем полуторагодичного ожидания получила патент на технологию сверхсжатия видео и голоса, которая может оказаться востребована на российском рынке в связи с принятием «закона Яровой»

Патент получен

Spirit, российский разработчик ПО в области программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям, сообщил о получении патента на технологию сверхсжатия мультимедийной информации (видео, аудио и т.п.) большого объема для хранения в СХД (системах хранения данных) и передачи ее по каналам связи на базе выделения ее ценной части.

В октябре 2016 г. компания подала заявку на получение патента. Предложенная в патенте концепция интеграции интеллектуальной классификации разных фрагментов мультимедийной информации и известных методов кодирования источника с потерями, позволяет повысить эффективность компактного представления мультимедийной информации по сравнению с традиционными методами сжатия как минимум на порядок и позволяет ответить на вопросы мета-уровня: что хранить, как и в каком формате, как определить ценность хранимой информации.

Как считают в Spirit, данная технология может способствовать более быстрому продвижению концепции и методов для обеспечения условий применений антитеррористического «закона Яровой» и решения схожих задач. Учитывая, что «закон Яровой» вступает в силу в 2018 г., актуальность применения этого способа интеллектуальной обработки мультимедийной информации только возрастает, так как решает основные задачи при значительном снижении требований к инфраструктуре, экономии финансовых средств операторов, повышении эффективности аналитики на основе анализа только ценной части информации.

Напомним, что летом 2016 г. интернет-провайдеров и операторов сотовой связи обязали хранить переписку и другие данные пользователей в результате принятия «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Закон вступает в силу с 1 июля 2018 г.

Запатентованная компанией Spirit технология может помочь российским операторам связи в исполнении «закона Яровой»

Кроме операторов связи, технология может пригодиться организаторам распространения информации в интернете; ситуационным центрам; разработчикам и поставщикам сервисов безопасности; вендорам, специализирующимся на записи переговоров и видеоконференцсвязи, а также видеонаблюдении; разработчикам и поставщикам систем резервного копирования.

О технологии сжатия

Способ и устройство для запатентованного метода сжатия информации и поиска в ней объектов интереса базируются на концепции полезности/ценности информации для лица, принимающего решение (ЛПР).

В соответствии с заданными критериями производится классификация мультимедийного потока (ценная часть / информационный шум), в видеопотоке выделяются ключевые кадры (сцены), определяются ключевые слова и выражения в речевых сигналах (KWS) или, при необходимости, речь трансформируется в текст (STT) или кодируется специальным кодеком Voice Storage Codec, детектируются акустические события в аудио-части, релевантная информация уплотняется и помещается в сжатом виде в память СХД.

Выделение ключевой информации и поиск объектов интереса требуют интеллектуальной обработки видео, речевого и аудио потоков и использования методов поиска и распознавания актуальных объектов в указанных потоках.

Несколько фактов о Spirit

Spirit — разработчик известного на рынке ВКС-решения Videomost — специализируется на разработке и лицензировании программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям. Ее коммуникационная программная платформа Spirit используется операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и веб-сервисов и обслуживает свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира.

Программные продукты компании используются в популярных потребительских продуктах Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance, Samsung, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и других. Прямые клиенты Spirit сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.