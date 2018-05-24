«Дочка» «Ростеха» выпустила «уникальный» защищенный IP-телефон для бизнеса

Концерн «Автоматика» в ходе научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации» представил аппаратуру зашифрованной телефонной связи для бизнеса, которая, как считает производитель, не имеет аналогов в России.

Безопасный IP-телефон «Круиз-К»

«Автоматика», российский производитель информационно-телекоммуникационных систем, входящий в госкорпорацию «Ростех» представил «Круиз-К» – офисный аппарат для IP-телефонии.

Основная отличительная особенность новинки заключается в возможности совершать звонки по зашифрованному каналу связи, что позволяет защитить бизнес-интересы пользователей устройства.

В ходе форума концерн «Автоматика» также представит новые образцы современного коммуникационного оборудования, абонентских аппаратов для речевой, документальной и видеосвязи, средства маршрутизации и коммуникации для построения IP-сетей специального назначения, средства информационной безопасности.

Подробнее об устройстве

Несмотря на то, что внешне устройство выглядит как обычный офисный IP-телефон, на деле он способен переключаться между двумя режимами работы: «закрытом» – для обмена зашифрованной информацией с аналогичными аппаратами, и в «открытом» – при взаимодействии с обычными IP-телефонами или схожей аппаратурой. По заявлению «Ростеха», эта технология не имеет аналогов в России. В то же самое время, зарубежные компании, такие как Yealink, Gigaset, Grandstream, D-Link и Panasonic предлагают множество моделей, как схожих с представленной, так и более «продвинутых» моделей.

«Новая технология отвечает одному из важнейших вызовов современного мира, обеспечивая информационную безопасность, что важно, как в бизнесе, так и в госструктурах. Кроме того, данная разработка отвечает политике импортозамещения, что делает ее еще более востребованной», – сказал представитель «Ростеха».

Защищенный IP-телефон «Круиз-К»

Как отметили в концерне «Автоматика», компания готова к серийному производству новой аппаратуры. Заинтересованность в ней уже проявили как официальные ведомства, так и коммерческие структуры. Предварительные переговоры уже ведутся.

Для установления соединения IP-телефон использует протокол SIP – на нем основано большинство современных IP мини-АТС. В аппарате реализованы следующие речевые кодеки: MR-CELP на скорости 4,8 кбит/сек для работы в режиме засекреченной связи; G.729 и G.711 для работы в режиме открытой связи. Возможное количество аппаратов «Круиз-К» в одной IP-сети – до тыс. единиц.

В качестве электронного носителя ключа используется российская интеллектуальная карта РИК-2, совместно разработанная научно-техническим центром «Атлас», «Программными системами и технологиями» и «Ангстремом».

Средства криптографической защиты информации, которые используются в аппарате, соответствуют классу КА, определенному приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. N 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».



Заявленная потребляемая мощность составляет не более 6 В•А. Наработка на отказ – не менее 10 тыс. часов при гарантированном семилетнем сроке службы. Габаритные размеры аппарата – 175 х 175 х 170 мм, масса – 1,3 кг.

Информация о цене устройства производителем не раскрывается.