YouTube Premium в России будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем в США

YouTube Music и Premium появились в результате разделения, переработки и ребрендинга платного сервиса YouTube Red. YouTube Music, запуск которого в России уже не за горами, бесплатен для всех. Подписка за версию без рекламы и множеством дополнительных бонусов обойдется россиянам в 229 руб. в месяц. YouTube Premium для оригинального видеоконтента – 249 руб. в месяц.

YouTube Music и Premium в России

Пользователи последней версии мобильного приложения YouTube для операционной системы iOS обнаружили цены на платные сервисы YouTube Music и YouTube Premium. Информация недавно появилась в описании приложения в разделе платных покупок. Если найденная информация соответствует действительности, месячная подписка на новый музыкальный сервис YouTube Music обойдется пользователям из России в 229 руб. Немногим больше придется заплатить за YouTube Premium – 249 руб.

В США аналогичные услуги предоставляются за $9,99 и $11,99 соответственно, что более чем в два с половиной раза дороже предложения для россиян.

Тем не менее, цена на платные сервисы YouTube для американского потребителя вполне сопоставима с тарифами других стриминговых сервисов, таких как Netflix и Spotify.

Судьба YouTube Red

YouTube Red, платный стриминговый сервис Google, появился в октябре 2015 г. в результате ребрендинга и переработки малопопулярного Music Key. Подписчикам предлагался доступ к просмотру любых видео YouTube без рекламы, эксклюзивному контенту от партнеров, а также музыкальному сервису Google Play Music.

В середине мая 2018 г. Google анонсировала ребрендинг и разделение YouTube Red на YouTube Music и YouTube Premium, а уже 22 мая 2018 г. состоялся запуск новых сервисов в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее. Google обещает, что в скором времени сервис появится в России, а также в таких странах, как Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария и Великобритания.

Пользователи приложения YouTube для iOS обнаружили цены на платные сервисы YouTube Music и YouTube Premium

YouTube Music можно бесплатно использовать в браузере или мобильном приложении для операционных систем iOS и Android. Главный экран сервиса автоматически адаптируется под вкусы и настроение в зависимости от уже прослушанного и от того, где и чем сейчас занят пользователь. «Умный» поиск, реализованный с применением технологий искусственного интеллекта, позволит найти песню, название которой пользователь не знает или забыл. Для этого достаточно ввести описание услышанного или фрагмент текста песни. Описание может быть весьма абстрактным, а текст необязательно точным.

Платные подписчики имеют возможность наслаждаться музыкой без рекламы, скачивать композиции и прослушивать их в фоновом режиме. Кроме того, понравившиеся треки будут автоматически скачиваться на тот случай, если пользователь окажется без доступа к интернету.

YouTube Premium включает все, что предлагает платная подписка YouTube Music плюс бонусы, связанные с видеоконтентом. В их числе – возможность смотреть любые ролики без рекламы и скачивать их. Кроме того, гарантируется неограниченный доступ к так называемым YouTube Originals – эксклюзивным шоу и сериалам, которые нельзя найти ни на каких других стриминговых сервисах.