Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта

В мае 2018 г. Samsung откроет три новых Центра искусственного интеллекта — в Москве, Кембридже и Торонто. Проводить исследования в них будут местные ученые. У компании уже есть два таких центра, в Сеуле и Кремниевой долине.

Московский Центр искусственного интеллекта

Компания Samsung создала в Москве Центр искусственного интеллекта, открытие которого состоится 29 мая 2018 г. Центр основан совместно исследовательским центром Samsung под названием Samsung Research и научно-исследовательским подразделением направления потребительских продуктов Samsung Electronics.

Московский Центр будет заниматься исследованиями в сфере искусственного интеллекта, в частности, разрабатывать решения, ориентированные на пользователя. В официальном сообщении Samsung отмечает, что Центру пригодится высокая квалификация российских ученых, занимающихся фундаментальными науками, в том числе математикой и физикой.

Исследования алгоритмов искусственного интеллекта возглавят российские специалисты этой области, среди них — проф. Дмитрий Ветров из Высшей школы экономики и проф. Виктор Лемпицкий из Сколковского института науки и технологий. На вопросы CNews о числе разработчиков центра, о его местоположении и о конкретных проектах в Samsung отвечать отказались.

Центры в Кембридже и Торонто

Одновременно Samsung открывает еще два центра искусственного интеллекта, аналогичных московскому. 22 мая состоится открытие такого центра Кембридже, Великобритания, а 24 мая — в Торонто, Канада.

Главой Центра искусственного интеллекта в Кембридже станет Эндрю Блейк (Andrew Blake), пионер в области компьютерного зрения, ранее занимавший должность директора Microsoft Cambridge Laboratory. С Центром будет сотрудничать проф. Мая Пантич (Maja Pantić) из Имперского колледжа Лондона, которая специализируется на машинном распознавании человеческих эмоций.

Samsung отводит кембриджскому центру ключевую роль в исследованиях искусственного интеллекта, осуществляемых Samsung Research. По словам Блейка, в центре будут изучаться в том числе такие сферы как человеческое поведение, распознавание эмоций и коммуникации, ориентированные на пользователя.

Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта

Издание Bloomberg со ссылкой на сообщение Samsung пишет, что количество экспертов по искусственному интеллекту в кембриджском центре составит 150 человек, при этом общий исследовательский штат Samsung в Великобритании будет насчитывать 400 специалистов.

Руководителем Центра искусственного интеллекта Samsung в Торонто назначен доктор Ларри Хек (Larry Heck), который занимает должность старшего вице-президента Samsung Research в Америке. Хек занимается исследованием технологий голосового управления.

Глобальная команда

В общей сложности после запуска трех указанных проектов у Samsung будет пять центров искусственного интеллекта в различных странах. Напомним, в ноябре 2017 г. такой центр был открыт в Сеуле, Южная Корея, а в январе 2018 г. — в Кремниевой долине.

Samsung Research намерен увеличить свою глобальную исследовательскую команду по искусственному интеллекту до 1 тыс. сотрудников к 2020 г. Сделано это будет за счет сотрудничества с международными экспертами, доля которых составит около 40%, пишет издание Korea JoongAng Daily.

Российские разработки в решениях Samsung

Это не первый случай, когда Samsung намерена использовать в своих решениях разработки российских ученых. Например, в 2016 г. CNews писал, что разработанное в Институте системного программирования РАН (ИСП РАН) решение Svace вошло в состав пакета разработчика (SDK) мобильной ОС Tizen. Svace представляет собой решение, предназначенное для валидации (проверки на пригодность) программного кода.

Tizen — открытая мобильная операционная система, созданная на базе Linux. В основе продукта лежат разработки мобильных Linux-дистрибутивов Meego, Maemo и LiMO. Проект продвигают Samsung, Intel, ZTE и другие корпорации. В России за продвижение Tizen отвечает «Ассоциация «Тизен.ру», участниками которой являются «Лаборатория Касперского», ИСП РАН, «Новые облачные технологии» (разработчик продукта «Мой офис») и др.

В конце 2016 г. экспертный совет по российскому ПО не включил Tizen в Реестр отечественного ПО. При этом в июне 2015 г. разработчики ОС Sailfish и Tizen были названы Минкомсвязи главными претендентами на госфинансирование в рамках поддержки отечественного ПО в номинации «Мобильные операционные системы».

Samsung и искусственный интеллект

В марте 2017 г. Samsung представила умного голосового помощника Bixby, услуги которого на тот момент были доступны пользователям Samsung Galaxy S8 и S8+. Bixby представляет собой перезапуск голосового помощника S Voice, появившегося в 2012 г. в смартфоне Galaxy S3. Bixby можно запустить на всех смартфонах серии Galaxy, на которых установлена ОС Android Nougat.

Система Bixby состоит из собственно голосового помощника Bixby Voice, системы компьютерного зрения Bixby Vision, информационной ленты Bixby Home и других компонентов. В мае 2017 г. Samsung сообщила, что Bixby появится в линейке холодильников Family Hub 2.0, благодаря чему они станут первыми немобильными устройствами с умным ассистентом.

В октябре 2017 г. Samsung анонсировала на конференции в Сан-Франциско Bixby 2.0, который в перспективе будет встроен во всю подключенную к интернету продукцию Samsung, включая смартфоны, телевизоры и холодильники. Сделать это компания планирует уже к 2020 г. Сторонним разработчикам разрешат создавать приложения для Bixby с помощью Samsung Developer Kit.

По состоянию на апрель 2018 г. Bixby доступен в 200 странах, но только на английском, корейском и китайском языках.