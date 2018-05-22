Илон Маск предрек разорение Tesla

Илон Маск написал в Twitter, что не может приступить к массовому производству Model 3 стоимостью $35 тыс., пока не начнет выпускать по 5 тыс. премиальных моделей в неделю, иначе его компанию ожидает разорение.

Признание Маска

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) в ответ на настойчивую просьбу подписчика в соцсети Twitter сообщил, когда пользователи могут ожидать начала массовых поставок недорогого электромобиля Model 3, стоимость которого заявлена на уровне $35 тыс. Одновременно Маск пояснил, почему Tesla не может начать полноценное производство этой модели прямо сейчас.

«При производстве вам сначала нужно достичь планового количества, а потом поставить его на поток, чтобы получить целевую стоимость. Начало поставок Model 3 минимальной стоимости прямо сейчас приведет к тому, что Tesla потеряет деньги и погибнет. Должно пройти от трех до шести месяцев поставок по 5 тыс. автомобилей в неделю, чтобы отгружать Tesla по $35 тыс. и выжить», — написал Маск.

Таким образом, поставки Model 3 станут возможными только после того, как компания нарастит объем выпуска премиальных моделей до 5 тыс. в неделю, и сможет удержать этот показатель до полугода. Если Model 3 массово выйдет на рынок раньше, Tesla ждет крах.

Цены и характеристики Model 3

Tesla Model 3 представляет собой пятиместный седан. Существует несколько вариантов этой модели, которые отличаются по стоимости. За $35 тыс. покупатель может приобрести стандартную версию с аккумулятором на 350 км и предельной скоростью 210 км/ч. Эта модель способна развить скорость 96 км/ч за 5,6 сек.

Заплатив $44 тыс., покупатель получает аккумулятор на 500 км, скорость при этом увеличивается до 225 км/ч. Авто разгоняется до 96,5 км/ч за 5,1 сек.

Илон Маск опасается разорения Tesla

Кроме того, в минувшие выходные Маск приподнял завесу тайны над характеристиками еще двух версий Model 3 с полным приводом. Более дорогая из них будет иметь стоимость $78 тыс. Это будет автомобиль с двумя двигателями, из которых один будет находиться в передней части, а другой — в задней. Один двигатель будет отвечать за мощность, другой — за диапазон оборотов. Отказ одного из двигателей не приведет к остановке автомобиля.

Model 3 за $78 тыс. сможет проехать на одном заряде аккумулятора порядка 500 км. Максимальная скорость авто составит 250 км/ч, набрать скорость в 100 км/ч она сможет за 3,5 сек. Маск отметил, что эта модель приблизительно соответствует BMW M3, но быстрее на 15% и лучше управляема. По его словам, автомобиль сможет обогнать на дороге любую машину этого же класса.

Спрос и предложение

Tesla Model 3 была представлена в марте 2016 г. Это первая модель автомобилей Tesla для массового рынка. В день презентации компания открыла возможность предзаказа Model 3. За первую неделю было получено 325 тыс. предзаказов, к августу 2017 г. их количество превысило 450 тыс. Чтобы уплатить взнос в размере $1 тыс., необходимый для осуществления предзаказа, будущие владельцы Model 3 стояли в очередях.

Tesla Model 3

Первые 30 автомобилей были переданы владельцам в июле 2017 г. В общей сложности в течение 2017 г. Model 3 получили 1764 покупателя. Компания несколько раз меняла запланированные сроки и объемы производства, постоянно откладывая массовый запуск, который до сих пор не был осуществлен. Несколько дней назад она сообщила покупателям, ближайшим в очереди на получение, что доставка их заказов переносится с июня на июль.

Ресурс Wired связывает постоянные отсрочки запуска Model 3 с тем, что Tesla ждет, пока общее количество проданных ею в США машин не достигнет 200 тыс. Этот показатель должен быть достигнут в 2018 г. Дело в том, что первые 200 тыс. автомобилей с низким или нулевым вредным выхлопом любого производителя, проданные в США, пользуются правительственной льготой — их покупателям возвращается федеральный налоговый вычет в размере $7,5 тыс., что является дополнительным стимулом для покупки. Предположительно, Tesla желает, чтобы этот стимул сработал при продаже премиальных моделей, а не дешевой Model 3, хотя именно для ее покупателей разница в $7,5 тыс. является наиболее существенной.