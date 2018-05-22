«ГДЦ Энерджи групп» открывает один из крупнейших коммерческих ЦОДов в России

«ГДЦ Энерджи групп» представила в конце апреля один из крупнейших коммерческих дата-центров страны – GreenBushDC. Новый ЦОД рассчитан на общую мощность 21 мВа и размещение 2280 стоек.

Возможности нового ЦОД

GreenBushDC выходит на рынок с классическим набором сервисов: предоставление в аренду стойко-мест, выделенных серверов, размещение серверных шкафов. Площадка позволяет создавать гермозоны для клиента в полностью изолированных залах от 50 до 110 стоек. Перспективным для нового коммерческого ЦОД является и оказание облачных услуг.

«Новый ЦОД – это единая многокомпонентная система, которая способна обеспечить бесперебойное автоматизированное выполнение бизнес-процессов самых требовательных заказчиков, – заявила Светлана Ниязова, Генеральный директор «ГДЦ Энерджи групп». Одним из ключевых направлений деятельности GreenBushDC мы видим в развитии облачных сервисов, таких как IааS, PaaS, SaaS, в том числе на платформе OpenStack».

Здание ЦОД организовано по модульному принципу, что дает возможность оптимизировать капитальные затраты и выделять необходимую площадь по мере заполнения дата-центра

ЦОД находится на территории особой экономической зоны города Москвы, на площадке «Алабушево» в административном округе Зеленоград. Статус резидента ОЭЗ обеспечивает «ГДЦ Энерджи групп» существенные экономические преимущества, включая льготы по налогам и таможенным пошлинам. "Это позволяет значительно снизить себестоимость услуг, что, в свою очередь, положительно влияет на формирование конечной цены, делая наше предложение максимально привлекательным для заказчиков", - подчеркнула Светлана Ниязова.

Здание и инфраструктура

Здание ЦОД организовано по модульному принципу, что дает возможность оптимизировать капитальные затраты и выделять необходимую площадь по мере заполнения дата-центра. На первом этапе вводится шесть машинных залов общей вместимостью 660 стоек. На втором и третьем этапах планируется построить еще по девять машинных залов – 810 стойко-мест на каждом этапе. В залах возможно устанавливать как стандартные серверные шкафы высотой до 48U, так и оборудование с нестандартными габаритами. Имеется возможность подать до 20кВт на отдельную стойку.

Инженерная инфраструктура дата-центра полностью соответствует требованиям Tier III по классификации Uptime Institute, получен сертификат Tier III стадии Design, заключен договор на проведение сертификации Constructed Facility. ЦОД оснащен всеми необходимыми средствами физической безопасности, включая многоуровневую систему контроля и управления доступом.

«Доходность рынка коммерческих ЦОДов в настоящий момент демонстрирует положительную динамику. В наиболее выгодном положении – как в плане гибкости по отношению к клиентам, так и с точки зрения собственной окупаемости и устойчивости – оказываются владельцы больших отказоустойчивых дата-центров, располагающих ресурсами для формирования конкурентной среды. Уверена, мы займем достойную нишу на этом рынке», – заключила Генеральный директор «ГДЦ Энерджи групп» Светлана Ниязова.