Google поймали на слежке за пользователями Apple и требуют $4,3 миллиарда компенсации

В Великобритании подан коллективный иск к Google на сумму 3,2 млрд фунтов стерлингов. Компанию обвиняют в сборе персональных данных 4,4 млн пользователей iPhone в обход настроек приватности браузера Apple Safari.

Google судят за слежку через Safari. Опять

В Высокий суд Англии и Уэльса подан коллективный иск, в котором компания Google обвиняется в сборе истории посещений сайтов пользователей смартфонов iPhone в обход настроек безопасности браузера Apple Safari в период между августом 2011 г. и февралем 2012 г.

Коллективный иск, поданный Ричардом Ллойдом (Richard Lloyd) бывшим директором компании Which? по тестированию потребительских товаров и техники, настаивает на том, что в Google использовали полученную информацию о пользователях для дальнейшей их сортировки по потребительским категориям для рекламодателей.

Отслеживание персональной истории серфинга, по мнению Ллойда, в указанный период потенциально затронуло только в Великобритании 4,4 млн пользователей iPhone, в связи с чем сумма иска составляет 3,2 млрд фунтов стерлингов или $4,3 млрд.

Другая страна и сумма, обвинения прежние

Это уже не первый иск, в котором Google обвиняется в слежке за пользователями ради сбора персональных данных для последующего таргетинга рекламных объявлений. Так, в 2012 г. Google пошла на мировую с Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC), согласившись выплатить $22,5 млн в рамках обвинения в отслеживании и использовании файлов cookie браузера Safari.

Сумма иска к Google составляет 3,2 млрд фунтов стерлингов

В рамках открывшегося на этой неделе двухдневного слушания в Высоком суде Лондона адвокаты собранной Ллойдом группы пострадавших «Google You Owe Us» (буквально: «Google, ты нам задолжал») рассказали, что шпионаж Google за пользователями включал сбор таких данных, как его расовая принадлежность, физическое и умственное состояние, политические взгляды, сексуальность, социальное положение, финансы, склонности к шоппингу и данные о местоположении.

Представляющий Ллойда королевский адвокат Хью Томлинсон (Hugh Tomlinson QC) в частности отметил, что далее на основании собранных данных пользователей «агрегировали» на группы по интересам – таким, как, например, «футбольные фанаты», или «любители горячих новостей» для точного таргетирования рекламных объявлений.

По словам Томлинсона, данные собирались с помощью «тайного отслеживания и сопоставления» серфинга с помощью «обхода Safari» (Safari Workaround) на iPhone, факт которых был подтвержден исследованиями еще в 2012 г. Томлинсон также не преминул упомянуть о том, что Google уже совершала выплаты FTC в США в рамках аналогичных обвинений.

Группа истцов во главе с Ллойдом, по данным The Guardian, надеется отсудить у Google как минимум 1 млрд фунтов стерлингов компенсации. Тем не менее, в исковом заявлении группы «Google You Owe Us» указана сумма в 3,2 млрд фунтов стерлингов. Это означает, что в случае полного успеха каждый из 4,4 млн британских пользователей iPhone того времени может рассчитывать на компенсацию в размере до 750 фунтов стерлингов.

Реакция Google

В Google полагают, что выдвинутые против компании «представительский иск» Ллойда неуместен и не имеет оснований для рассмотрения. Адвокаты компании настаивают на том, что в случае с Safari Workaround никакая информация не раскрывалась третьим лицам. В дополнение, адвокаты также утверждают, что нет никакой реальной возможности идентифицировать потенциальных пострадавших, так что у иска нет никаких шансов на успех.

Королевский адвокат Энтони Уайт (Anthony White QC), представляющий в суде интересы Google, отметил, что действительной целью устроенного Ллойдом разбирательства является шумиха с «напоминанием об ответственности и мести компании», нежели разбирательство с целью выплаты компенсаций пострадавшим.

Том Прайс (Tom Price), PR-директор Google UK, также заявил: «Конфиденциальность и безопасность наших пользователей чрезвычайно важны для нас. Это разбирательство имеет отношение к событиям, имевшим место более шести лет назад. Мы полагаем, что этот [иск] не заслуживает внимания и должен быть отклонен. Мы подали доказательства своей точки зрения и с нетерпением ожидаем решения дела в Суде».