Самый высокооплачиваемый гендиректор США обвалил цену Snapchat через год после IPO

Согласно свежей информации, учредитель Snapchat Эван Шпигель, заработавший на посту гендиректора Snap рекордные $504 млн, единолично отвечает за неудачи компании после ее IPO весной 2017 г.

Виновник краха найден

Согласно расследованию портала The Information, 27-летний миллиардер Эван Шпигель (Evan Spiegel), один из создателей мессенджера Snapchat и нынешний глава материнской компании Snap, является единоличным источником нынешних хронических проблем Snapchat. Так, по данным The Information, считают источники внутри компании.

Резкое падение курса акций Snap Inc. на Нью-Йоркской бирже произошло 1 мая 2018 г. – сразу после публикации квартальных финансовых результатов. Курс акций находится на самой низкой отметке с момента IPO компании весной 2017 г.

По словам представителей Snap, квартальные итоги, оказавшиеся значительно ниже прогнозных, главным образом вызваны падением стоимости рекламы в приложении: по данным CNBC, этот показатель упал на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, в компании отметили, что снижение стоимости рекламы произошло из-за внедрения автоматических алгоритмов вместо прямых продаж.

В то же время, ряд изданий, таких как CNBC и Recode, не исключили возможности возникновения проблем Snap из-за его редизайна, завершенного в феврале 2018 г.

Эван Шпигель, сооснователь и CEO Snapchat

Сам Эван Шпигель высказался по поводу итогов Snap в первом финансовом квартале 2018 г. следующим образом: «Выручка в этом квартале оказалась не такой высокой, как хотелось бы, в том числе из-за изменений в поведении пользователей после редизайна и связанной с этим настороженностью среди рекламодателей».

Курс акций Snap Inc. за последние недели

В прошлом году Эван Шпигель, в частности, прославился тем, что стал самым высокооплачиваемым гендиректором среди публичных компаний в США: его доход за 2017 г., по данным Bloomberg Pay Index, составил $504,5 млн.

Фиаско в цифрах

Согласно официальному отчету Snap об итогах работы в первом финансовом квартале 2018 г., выручка компании за первый квартал составила $230,7 млн ($149,6 за аналогичный период годом ранее) против прогнозных $244,5 млн.

Мессенджер Snapchat

Чистый убыток компании составил $385,8 млн, или $0,17 на акцию, что примерно сошлось с прогнозами аналитиков. Годом ранее убыток составил $0,20 на акцию.

Число активных ежедневных пользователей мессенджера достигло 191 млн пользователей (прирост 15% по сравнению с первым кварталом 2017 г.), однако аналитики ожидали роста до 194 млн. Средняя выручка на пользователя составила только $1,21 (рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) при прогнозном уровне $1,27.

Информация о доходах топ10 менеджеров в США (Bloomberg Pay Index)

После закрытия торгов 1 мая 2018 г. стоимость акций Snap на фоне публикации отчетности рухнула на 14% до $12,1 за акцию. 2 мая перед открытием торгов падение продолжилось и достигло 18%. На момент публикации курс акций Snap упал до $10,59.

Авторитаризм и плагиат

По данным The Information, Шпигель допустил две ключевые ошибки, которые привели в итоге к фиаско с обновленным дизайном приложения: заимствование чужих идей и единоличное принятие решений без учета мнения своих коллег.

На момент первичного размещения акций в 2017 г., отмечает издание, Snap позиционировала Snapchat как наиболее популярный мессенджер для подростков. Дизайнерские идеи Шпигеля в компании посчитали важными для дальнейшего успеха компании, хотя уже тогда были подозрения в том, что он их заимствует, пишет The Information. Тем не менее, на момент IPO ему был выделен огромный компенсационный пакет в размере 37 млн акций Snap.

История с редизайном приложения началась после возвращения Эвана Шпигеля из Китая, где он вдохновился популярностью локальных приложений. После этого, сообщает The Information, Шпигель начал создавать новую версию мессенджера, где контент, генерируемый интернет-друзьями пользователей, подавался бы отдельно от контента профессиональных медиа. Более того, каждая категория контента при этом сортировалась по алгоритму, отличному от традиционной для Snapchat хронологической подачи.

Обновленный дизайн приложения был набросан еще до возвращения домой – в самолете, вместе с одним из ведущих дизайнеров компании Уиллом Ву (Will Wu).

После возвращения в офис Snap в Калифорнии Шпигель раздал разработчикам задания по внесению изменений в приложение без малейшего обсуждения причин. В итоге, сообщает The Information, уже на стадии раннего пользовательского тестирования переработанное приложение показало неоднозначные результаты. Некоторые разработчики обращались к главе компании с сомнениями по поводу целесообразности выпуска обновления, однако Эван Шпигель принял решение выпустить его в любом случае.

Полный отчет The Information описывает череду управленческих ошибок, в результате которых участие среднего руководящего звена в процессе было сведено к минимуму и поставило команду разработчиков в тупик. По данным отчета, разработчики трудились каждый над своей частью проекта и затем узнавали, что кто-то еще работает над тем же фрагментом задачи. После того, как один из сотрудников предложил встретиться со Шпигелем для обсуждения текущих проблем проекта, менеджер лишь отмахнулся – мол, плохая идея.

Неудачи усугубил жесткий шестинедельный график редизайна, поскольку Шпигель хотел представить обновленное приложение к Дню Благодарения (последний четверг ноября 2017 г.). Примерно в это же время компанию покинул Тим Сен (Tim Sehn), вице-президент Snap, отвечавший за проектирование.

В итоге дедлайн проекта был с треском провален, и приложение появилось только в феврале 2018 г. Изменение хронологической подачи записей, которое отличало Snapchat от конкурирующих продуктов, не понравилось пользователям. Ситуацию усугубила раздельная подача контента: от друзей в одном канале, от знаменитостей и брендов в другой.

По задумке Шпигеля, отмечает The Information, таким образом приложение могло бы стать более понятным для пользователей старшего возраста. Так, в целом, и получилось, но поднялась буря протестов среди молодежной части пользователей. В ленте начали появляться сообщения вроде «Кто-нибудь еще перестал открывать Snapchat? Или только я... это так грустно».

В итоге, более миллиона пользователей подписали петицию с требованием вернуть старый дизайн.

В ответ, выступая во второй половине февраля 2018 г. на мероприятии Goldman Sachs Technology and Internet Conference в Сан Франциско, Шпигель заявил буквально следующее: «Пользователи говорят "лайкнув знаменитость, я как бы становился ее другом, а теперь мы больше не друзья". Вот именно. Они не ваши друзья».

Это, отмечает The Information, стало еще одной значительной ошибкой Шпигеля, поскольку именно над созданием иллюзии близости к знаменитостям Snapchat усердно трудился с момента своего создания.

Два шага назад плюс Android

Незначительный прирост пользовательской базы и неутихающее недовольство привело к тому, что компания приняла решение частично вернуть старый дизайн Snapchat. Последнее обновление мессенджера, выпущенное на прошлой неделе для iOS, вернуло в Snapchat, в частности, привычные хронологические настройки.

Теперь в Snap заявляют о планах нарастить пользовательскую базу за счет более активного привлечения на свою платформу пользователей Android-версии приложения – владельцев Android-смартфонов в мире уже более 2 млрд.

Ранее компания отдавала предпочтение iOS-версии, выпуская обновления под Android лишь в действительно критичных случаях.

В частности, выступая на конференции по подведению итогов работы компании за первый квартал, Эван Шпигель отметил, что у разработчиков по-прежнему очень много работы с редизайном приложения, особенно с его Android-версией.