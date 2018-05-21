Mail.Ru запустила облако для высоконагруженных сайтов для всех желающих

Новый сервис Mail.Ru Cloud Solutions создан на базе решения с открытым исходным кодом Kubernetes, и, как считают в Mail.Ru, способен справиться с любыми нагрузками. Бесплатно протестировать услугу можно, подав заявку на официальном сайте продукта.

Первый PaaS-сервис MCS

Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) запустила свой первый PaaS-сервис (Platform as a Service – «платформа как сервис») Containers. Он основан на технологии Kubernetes, открытом решении для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.

Под контейнеризацией подразумевается виртуализация на уровне операционной системы, при которой ядро ОС поддерживает несколько изолированных экземпляров пространства пользователя, вместо одного. Эти экземпляры называются контейнерами и для пользователя ничем не отличаются от реального сервера.

Таким образом, новая услуга MCS позволяет решать такие задачи, как запуск приложений, реализующих микросервисную архитектуру, обработка пиковых нагрузок приложений и сайтов, ускорение и стандартизация процессов CI/CD (концепция непрерывной интеграции и доставки – подход к разработке ПО), управление тестовыми средами.

По заявлению Mail.Ru, сервис способен обеспечить работоспособность ИТ-приложений клиента при любой нагрузке.

«Платформа как услуга, которую мы предлагаем сегодня, позволяет существенно сократить время разработки продуктов и ускорить вывод новых решений на рынок», – сказал Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group. – А использование в бизнесе облачной инфраструктуры в конечном итоге ускорит развитие российского цифрового бизнеса».

Экспресс-панель Kubernetes

Бесплатно протестировать сервис можно, подав заявку на официальном сайте MCS. Там же размещен калькулятор стоимости услуг.

Преимущества Containers

В рамках сервиса Containers MCS постаралась автоматизировать и упростить многие процессы, связанные с платформой Kubernetes. Так, в отличие от Kubernets Engine, конкурентного решения Google на базе идентичной программной платформы, в Kubenetes MCS уже есть: предустановленная панель мониторинга приложений на базе Grafana; встроенный Ingress Controller для балансировки нагрузки; поддержка SSD-дисков для Persistent Volume Claim.

Важным фактором является и то, что клиент получает бесплатную техническую поддержку по Kubernetes на русском языке от экспертов Mail.Ru.

Экономический эффект для бизнеса

Владимир Пермяков, представитель пресс-службы MCS, убежден, что, используя новый сервис, компания сможет на 30-50% сократить расходы на хостинг, а также сэкономить на техническом обслуживании проекта и ускорить разработку новых приложений и сайтов.

«Так как контейнерам требуется меньше накладных расходов на работу благодаря использованию одного и того же ядра ОС всеми контейнерами, достигается значительно большая плотность приложений по сравнению с виртуальными машинами», – отметил Владимир Пермяков.

Что касается стоимости обслуживания, модель тарификации Containers привязана к тарифам IaaS (Infrastructure as a Service – «инфраструктура как сервис»), предоставляемых MCS. Учитываются следующие характеристики: количество виртуальных процессоров (vCPU), оперативной памяти (RAM), выделанная дисковая квота сервера и прочие. Ресурсы, созданные в рамках сервиса Containers стоят на 20% дороже, чем обыкновенные IaaS-ресурсы.

Немного о MCS

Решение дополнит ряд уже предлагаемых компанией облачных услуг для бизнеса на платформе MCS, созданной в январе 2018 г. В их числе: сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra, позволяющий создавать виртуальные машины, диски и сети, а также управлять ими в едином веб-интерфейсе; Hotbox – облако для «горячих» данных, позволяющее хранить в моментальном доступе и раздавать большое количество информации; Icebox – хранилище для редко используемых данных. 28 апреля 2018 г. был запущен облачный сервис для вычислений на GPU на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100.

Компания считает российский рынок облачных сервисов перспективным и отмечает широкие возможности роста его PaaS-сегмента.

«Рынок публичных облаков в России в 2018 г., по прогнозам SAP СНГ, составит 34 млрд руб., а доля PaaS в нем едва превысит миллиард», – отметил Егор Ганин. – Это 3% от рынка услуг, в то время как в среднем по миру доля PaaS составляет 20%. Подобное положение дел необычно для российского рынка, который в своем технологическом развитии обычно следует международным трендам. Своей миссией мы видим повышение осведомленности российских специалистов о важности использования всех возможностей публичных облаков».

MCS планирует расширить линейку PaaS-сервисов в ближайшем будущем.