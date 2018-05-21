Глобальный рынок MVNO будет ежегодно расти почти на 10%
Мобильные виртуальные операторы будут наращивать клиентские базы, что приведет к ежегодному росту этого сегмента на 10% в течение ближайших 4 лет. Важным этапом, согласно прогнозам, станет экспансия в Китай и Индию.
Мировой рынок MVNO будет расти почти на 10% каждый год
Рынок мобильных виртуальных операторов связи продолжит устойчивый рост в ближайшие четыре года. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков P&S Market Research. Согласно их подсчетам, средний ежегодный рост составит 9,8% в глобальных масштабах.
Наиболее развитым рынком по-прежнему остается Европа. Аналитики отмечают, что там к MVNO наиболее благосклонны регуляторы. Это позволило прийти к достаточно высокому проникновению этого вида услуг, что увеличило конкуренцию между их поставщиками. Следствием стало снижение цен на телекоммуникационные услуги во всем регионе.
«Основным драйвером роста европейского рынка MVNO, как ни парадоксально, является законодательная база. Мобильные операторы здесь обязаны предоставлять собственную инфраструктуру виртуальным операторам, что и провоцирует, как мы полагаем, существенный рост сегмента MVNO в Европе», - отметил генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.
Мобильные виртуальные операторы хотят развивать рынки Индии и Китая
Аналитики отмечают, что рынок MVNO в Западной Европе серьезно превосходит показатели других географических зон, и может считаться наиболее динамичным и последовательным. В развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки MVNO все еще находятся в зачаточном состоянии.
Тем не менее, в Бразилии и Китае ожидается значительный рост в ближайшие четыре года. Новые возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе откроют низкие барьеры в телекоммуникационной отрасли. Среди потенциальных точек роста также называется Индия. Эксперты MCN Telecom уточняют, что это может быть связано, среди прочего, с высоким уровнем ВВП по паритету покупательской способности в таких странах, как Индия и Китай.
«Растущий рост потребности в мобильном интернете в этих странах может обеспечить значительные возможности для мобильных виртуальных операторов по предложению более конкурентной цены на продукт, полученной за счет оптимизации расходов на строительство инфраструктуры. Очевидно, в Азии, как и в Европе, MVNO будут ориентированы в основном на услуги с добавленной стоимостью, то есть дополнительные услуги», - считает Александр Мельников.
Вместе с тем, в Китае потенциально высока роль политического фактора как ключевого барьера на пути к значительному росту рынка MVNO. Эксперты считают, что система политического управления в КНР может быть причиной закрытия возможностей для развития как нового сегмента MVNO, так и всего частного телекоммуникационного бизнеса.