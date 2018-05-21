Глобальный рынок MVNO будет ежегодно расти почти на 10%

Мобильные виртуальные операторы будут наращивать клиентские базы, что приведет к ежегодному росту этого сегмента на 10% в течение ближайших 4 лет. Важным этапом, согласно прогнозам, станет экспансия в Китай и Индию.

Мировой рынок MVNO будет расти почти на 10% каждый год

Рынок мобильных виртуальных операторов связи продолжит устойчивый рост в ближайшие четыре года. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков P&S Market Research. Согласно их подсчетам, средний ежегодный рост составит 9,8% в глобальных масштабах.

Наиболее развитым рынком по-прежнему остается Европа. Аналитики отмечают, что там к MVNO наиболее благосклонны регуляторы. Это позволило прийти к достаточно высокому проникновению этого вида услуг, что увеличило конкуренцию между их поставщиками. Следствием стало снижение цен на телекоммуникационные услуги во всем регионе.

P&S Market Research: Глобальный рынок MVNO будет расти на 9,8% ежегодно на протяжении следующих четырех лет

«Основным драйвером роста европейского рынка MVNO, как ни парадоксально, является законодательная база. Мобильные операторы здесь обязаны предоставлять собственную инфраструктуру виртуальным операторам, что и провоцирует, как мы полагаем, существенный рост сегмента MVNO в Европе», - отметил генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.



Мобильные виртуальные операторы хотят развивать рынки Индии и Китая

Аналитики отмечают, что рынок MVNO в Западной Европе серьезно превосходит показатели других географических зон, и может считаться наиболее динамичным и последовательным. В развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки MVNO все еще находятся в зачаточном состоянии.

Тем не менее, в Бразилии и Китае ожидается значительный рост в ближайшие четыре года. Новые возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе откроют низкие барьеры в телекоммуникационной отрасли. Среди потенциальных точек роста также называется Индия. Эксперты MCN Telecom уточняют, что это может быть связано, среди прочего, с высоким уровнем ВВП по паритету покупательской способности в таких странах, как Индия и Китай.

«Растущий рост потребности в мобильном интернете в этих странах может обеспечить значительные возможности для мобильных виртуальных операторов по предложению более конкурентной цены на продукт, полученной за счет оптимизации расходов на строительство инфраструктуры. Очевидно, в Азии, как и в Европе, MVNO будут ориентированы в основном на услуги с добавленной стоимостью, то есть дополнительные услуги», - считает Александр Мельников.

Вместе с тем, в Китае потенциально высока роль политического фактора как ключевого барьера на пути к значительному росту рынка MVNO. Эксперты считают, что система политического управления в КНР может быть причиной закрытия возможностей для развития как нового сегмента MVNO, так и всего частного телекоммуникационного бизнеса.

