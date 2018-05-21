Dr.Web отстоял свое право клеймить сайты Forex меткой «опасность»

Российскому партнеру Forex не удалось через суд обязать Dr.Web удалить адреса своих ресурсов из «черного списка» этой антивирусной компании, на основании которого та предупреждает своих клиентов об опасности и не рекомендует их посещать.

Forex как опасность

Власти России разрешили отечественной антивирусной компании Dr.Web остерегать своих клиентов от посещений сайтов, предоставляющих доступ на международный валютный рынок Forex, который известен своей политикой вовлечения в торги непрофессиональных финансистов, не имеющих полного представления о серьезности рисков и глубине последствий для своего кошелька.

Запретить разработчикам ставить такие ресурсы в глазах пользователей в один ряд с жульническими страницами и площадками по продаже заведомо ненужных услуг попытался российский Forex-дилер «Телетрейд», входящий в международную группу Teletrade. Организация обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Dr.Web о защите деловой репутации, однако служители Фемиды в удовлетворении претензий отказали.

Таким образом, за антивирусной компанией сохранилось право оставить сайты teletrade.ru и m.teletrade.ru в своей базе нежелательных ресурсов и предупреждать клиентов, пытающихся на них зайти, об опасности.

Dr.Web предупреждает своих клиентов о нежелательности посещения сайтов Forex-дилера «Телетрейд»

Обжаловать судебное решение в «Телетрейде» могут в течение месяца с момента его принятия — в Девятом арбитражном апелляционном суде. Намерена ли организация воспользоваться этим правом, в компании CNews прокомментировать не смогли.

Что именно не устраивало «Телетрейд»

Интернет-пользователи, на компьютерах которых установлены продукты Dr.Web с определенными настройками, получают стандартные уведомления при попытках зайти на ресурсы, которые разработчик антивирусов включил в свой «черный список». При проверке названий этих ресурсов через специальный сервис, система выдает сообщение «опасность» — белую надпись на красном поле, которая у юристов «Телетрейда» вызвала ассоциации с дорожным запрещающим проезд знаком «кирпич».

На собственном сайте Dr.Web разъясняет, что нерекомендуемыми в компании считают ресурсы, на которых используются методы социальной инженерии, в том числе, для обмана посетителей. «К их числу относятся, например, мошеннические сайты, сайты партнерских программ, онлайн-казино, сайты, рекламирующие финансовые пирамиды и сомнительные способы быстрого обогащения (кликерные и бонусные способы “заработка”, “волшебные кошельки” и т. д.), сайты по распространению чудодейственных “лекарственных средств” и других бесполезных или вредных товаров и услуг, прочие сомнительные сайты и т. д.».

В компании отдают себе отчет в том, что мошенничество в интернете не является вирусной угрозой, но считают его «чрезвычайно опасным» для своих пользователей.

«Если вы принимаете на себя риск посещения этого сайта, внесите этот адрес в белый список сайтов на своем устройстве, — оповещает Dr.Web визитеров сайтов “Телетрейда”. — Если вы считаете, что данный ресурс является надежным, сообщите нам об ошибке».

«Слова “белый список”, “риск”, “база нерекомендуемых сайтов” формируют у посетителей негативное впечатление от сайтов, а, следовательно, и от деятельности ООО “Телетрейд групп” в целом, еще до того как посетитель ознакомился с сайтами и компанией», — отмечал заявитель в суде.

В подтверждение того, что упомянутые сведения и утверждения носят порочащий характер «Телетрейд» представил лингвистическое заключение АНО «Независимая экспертиза».

Контраргументация суда

В суде посчитали, что все предупреждения Dr.Web носят лишь рекомендательный характер. «Ответчиком не дается оценка и никак не упоминается деятельность истца и ее законность, добросовестность истца и его сотрудников, соблюдение истцом деловой этики, степень безопасности сайтов», — отмечается в заключении служителей Фемиды.

Также суд принял во внимание, что оповещения об опасности получают только те пользователи антивирусных программ Dr.Web, которые осознанно захотели их получать, задав конкретные настройки ПО.

«Информация о нерекомендумости сайтов доводится до сведения не неопределенного круга лиц, и не до сведения всех пользователей антивирусных программ для ЭВМ семейства Dr.Web, а лишь только до сведения лиц, которых такая информация касается», — заключают судьи.