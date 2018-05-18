Юрист-человек победил робота в первом в мире профессиональном баттле

В Петербурге состоялся первый в мире баттл юриста-робота и юриста-человека, по итогом которого победил человек. Робота зовут LegalApe 2.8, он создан компанией «Мегафон». Спор велся на тему регистрации недвижимости на арендованной земле и длился полтора часа.

Робот-юрист LegalApe 2.8

Первое в мире профессиональное состязание юриста-робота и юриста-человека, прошедшее на VIII Петербургском международном юридическом форуме, закончилось победой человека. В баттле принимал участие робот LegalApe 2.8 — пилотная версия юридического чат-бота компании «Мегафон». Назначение робота — давать консультации по правовым вопросам. Название LegalApe можно перевести с английского примерно как «юридическая обезьяна».

LegalApe 2.8 создан на базе нейросетей, также был задействован алгоритм принятия решения по правовым вопросам, выработанный юристами «Мегафона». Для обучения сети использовались массивы данных о судебной практике, деловой переписке, научных работах и правовых позициях юристов. Ответы на вопросы, пояснения и комментарии бот формулирует на основе данных из нормативно-правовых актов и различных авторитетных источников. Тренировка сети длится уже несколько месяцев.

Как проходил баттл

Состязание с юристом-человеком состоялось в рамках тестирования бота. За баттлом обещал наблюдать премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте юридического форума. Юристом-человеком, принявшим участие в соревновании с LegalApe 2.8, стал Роман Бевзенко, партнер в юридической компании «Пепеляев Групп».

Спор велся на тему регистрации недвижимости на арендованной земле. Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам «Мегафона», отмечает, что беседа затронула «огромный пласт правовых вопросов средней сложности». Он сравнивает спор с шахматным матчем между чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и машиной, который состоялся 30 лет назад.

Баттл представлял собой обмен мнениями, передает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции России Александра Коновалова. Сайт форума подтверждает, что робот не просто свободно оперировал материалом Гражданского кодекса, но и вел дискуссию. По словам Коновалова, в процессе состязания робот научился некоторым вещам, а в конце выругался матом.

Победитель юридического баттла с роботом Роман Бевзенко

Баттл длилось полтора часа. Его оценивали люди, которые и присудили победу Бевзенко. По мнению судей, юрист-человек в своих ответах точнее раскрывал суть дела, в то время как робот страдал формализмом. Кроме того, он допустил несколько фактических ошибок, а также высказываний, которые повлекли бы за собой предупреждение со стороны судьи в ходе настоящего разбирательства. В итоге Бевзенко получил 243 бала из 300, а LegalApe — только 187.

Другие роботы-юристы

LegalApe 2.8 — не единственный робот-юрист в России. В феврале CNews писал, что в онлайн-сервисе Pravoved.ru начал работу робот-юрист, который будет консультировать россиян тысячами, причем совершенно бесплатно. В его основе лежит глубокая нейросеть (DNN), прошедшая обучение на 100 тыс. обращений граждан. Робот дает ответы от имени Федора Нейронова из Санкт-Петербурга.

Вопрос можно сформулировать, используя повседневный стиль речи — робот обучен его понимать. Если в вопросе были допущены грамматические ошибки, робот все равно его поймет, а при необходимости уже сам задаст уточняющие вопросы. В настоящий момент робот доступен только на портале Pravoved.ru, однако в дальнейшем должны появиться версии для iOS и Android.

На первой стадии проекта робот отвечает только на вопросы о защите прав потребителей, затем к ним добавятся такие сферы, как семейное и трудовое право, ипотека и материнский капитал. Авторы проекта отмечают, что защита прав потребителей — это одна из основных тем обращений граждан, причем в 40% случаев речь идет о проблемах, возникших при покупке электроники и бытовой техники.

За первый месяц работы робот самостоятельно обработал 1700 реальных обращений граждан, причем в 90% случаев ответил на заданные вопросы правильно. В марте Pravoved.ru провел инвестиционный раунд, в ходе которого привлек 60 млн руб. Часть средств будет направлена на развитие робота. Среди инвесторов были венчурные фонды Target Global и Addventure, причем последний инвестировал 1 млн в этот же сервис год назад.