Huawei выпускает смартфон с HD+ экраном дешевле $100

Выпустив три смартфона: Honor 7X, 7C и 7A, Huawei решила не останавливаться на достигнутом и дополнила линейку сверхбюджетной моделью Honor 7 стоимостью менее $100. Новинка появится в продаже 22 мая 2018 года.

Honor 7 – бюджетный

Huawei анонсировала бюджетный смартфон Honor 7 – младшую модель в линейке «семерок». Новинка отличается минималистичным дизайном и закругленными краями поверхности задней крышки. Корпус аппарата толщиной 8.3 мм представлен в двух вариантах: синего и золотого цветов.

Аппарат оснащен достаточно качественным для устройства такой ценовой категории 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешающей способностью матрицы 1440 х 720 пикселей.

Экран также поддерживает работу в режиме Eye Comfort, подстраиваясь под текущий уровень освещенности и не позволяя глазам пользователя уставать при длительном пользовании смартфоном.

Технические характеристики смартфона

Что касается «начинки», устройство построено на базе недорогого чипсета MediaTek MT6739, главную роль в котором играет четырехъядерный 64-разрядный центральный процессор ARM Cortex-A53, на пике разгона достигающий тактовой частоты в 1,5 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 МГц.

Кроме того, Honor 7 имеет на борту 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 16 ГБ на внутреннем накопителе. Объем внутренней памяти может быть увеличен за счет установки карты памяти microSD вместимостью до 256 ГБ в соответствующий слот, который, как и в старшей модели Honor 7C, не совмещен со слотом для SIM-карты. Кстати, в гаджет можно установить две SIM-карты, которые будут работать в попеременном режиме.

Также известно, что в данной модели не предусмотрен встроенный сканер отпечатков пальцев – на нем компания Huawei решила сэкономить, а вот привычный 3,5 мм разъем под наушники присутствует.

Huawei Honor 7 (вид спереди)

Новинка оснащена 5-МП фронтальной и 13-МП основной камерами. Последняя может похвастаться светодиодной вспышкой, фазовым автофокусом, четырехкратным оптическим зумом и поддержкой технологии HDR, позволяющей расширить динамический диапазон палитры фотографий. Камера позволяет снимать видео в разрешении до 1080p при 30 кадрах в секунду.

Коммуникационные возможности смартфона стандартные для современных мобильных гаджетов: поддерживается Wi-Fi 802.11n в 2,4 ГГц частотном диапазоне, Bluetooth 4.2, спутниковые навигационные системы GPS и ГЛОНАСС с поддержкой быстрого определения расположения A-GPS. Honor 7 сможет работать во всех распространенных мобильных сетях, включая сети стандарта 4G/LTE четвертой категории, который обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/сек.

Huawei Honor 7 (вид сзади)

За питание отвечает несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3020 мАч. Для зарядки используется microUSB-порт.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.0 (Oreo).

Продажи стартуют 22 мая 2018 г. Ориентировочная цена Honor 7 составит $94.