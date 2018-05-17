OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500

Очередной «убийца флагманов» компании OnePlus 6 получил топовый процессор и 6,28-дюймовый дисплей Optic AMOLED с соотношением сторон 19:9, специфическим «вырезом» в стиле iPhone X и защитой Gorilla Glass 5. Несмотря на выдающиеся характеристики, смартфон в разных конфигурациях появится в рознице по цене порядка $500-600.

Баланс производительности, функций, дизайна и цены

Китайская компания OnePlus (подразделение по выпуску мобильной техники группы компаний BBK Electronics), официально называющая на своем сайте свои смартфоны «убийцами флагманов» за премиальное наполнение и демократичную цену своих гаджетов, анонсировала одну из наиболее ожидаемых новинок сезона, свой новый флагманский смартфон OnePlus 6.

Внешний вид модели OnePlus 6 подтвердил «утечки» от CEO компании OnePlus Пита Ло (Pete Lau), ранее опубликовавшего фрагменты фото передней панели смартфона с характерным вырезом iPhone X в верхней части экрана.

Презентация нового флагмана компании прошла под девизом «Скорость, которая тебе необходима» (Speed you need). Именно этот слоган, по мнению OnePlus, сможет донести ключевую идею новинки – максимальный уровень производительности, достигаемый за счет флагманского процессора Snapdragon 845, большого объема оперативной памяти и крупных накопителей, применяемых в OnePlus 6.

Особенности дизайна

Смартфон OnePlus 6 появится в рознице в корпусах глянцевого черного (Mirror Black), матового черного (Midnight Black) или шелковистого белого (Silk White) оттенка, при этом последний вариант будет выпускаться ограниченной серией.

Варианты цветового оформления смартфона OnePlus 6

В целом дизайн OnePlus 6 достаточно схож с исполнением многочисленных флагманских и средне-ценовых смартфонов, представленных различными компаниями этой весной: симметричный стеклянный корпус с металлическим контуром шасси и защитным покрытием Gorilla Glass 5, вертикальный модуль сдвоенной основной камеры на тыльной стороне, здесь же – сканер отпечатков пальцев, а также порт USB Type-C, встроенные динамики и традиционный разъем для подключения наушников.

Тизер с официальным слоганом к премьете OnePlus 6

Во время презентации было отмечено, что смартфон OnePlus 6 все же получил защиту от влаги, однако сертификации по стандарту IPxx аппарат не проходил, поэтому официально отмечается, что смартфон относится к классу Daily Water Resistance, то есть, смартфон не боится влаги «в повседневных ситуациях, но не при экстремальных сценариях».

Рекламное фото OnePlus 6 с водой

Габариты смартфона OnePlus 6 составляют 155,7 х 75,4 х 7,75 мм, вес 177 г.

Аппаратная платформа

Смартфон OnePlus 6 получил крупный 6,28-дюймовый дисплей с матрицей AMOLED, разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Программная оболочка смартфона предусматривает возможность «избавиться» от выемки в верхней части экрана, однако на практике это всего лишь означает, что выемка будет завуалирована такими же черными полосками по бокам, технически уменьшающими высоту экрана.

Выемка вверху экрана OnePlus 6

Смартфон выполнен на базе флагманского 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 845 и представлен вариантами с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ накопителями с интерфейсом UFS 2.1, но поддержки флеш-карт microSD у аппарата не заявлено.

Интерфейсы смартфона OnePlus 6

Смартфон оснащен двумя слотами под nanoSIM-карты и поддерживает 4G/LTE в Европе и Америке. Батарея OnePlus 6 имеет емкость всего 3300 мАч, что не так уж и много для флагмана, однако процессор Snapdragon 845, выполненный с соблюдением норм технологического процесса 10 нм, поддерживает многочисленные программные режимы оптимизации энергопотребления, что позволяет производителю заявлять о полном дне автономной работы от одной зарядки. Смартфон также поддерживает технологию быстрой зарядки Dash Charge с режимом 5В / 4А.

Смартфон OnePlus 6 в игровом режиме

OnePlus 6 поступит в розницу с предустановленной оболочкой Oxygen OS поверх новейшей версии Android 8.1. Кроме того, OnePlus 6 – один из немногих смартфонов, который официально поддерживает установку Android P Beta.

Флагманский набор камер

Основная камера OnePlus 6 выполнена на основном сенсоре Sony IMX 519 с разрешением 16 МП, крупными пикселями 1,22 мкм, оптикой с апертурой f/1.7, электронной и оптической стабилизацией. Вторичный сенсор Sony IMX 376K с разрешением 20 МП и размером пикселей 1 мкм служит для подтверждения информации о глубине изображения.

Основная камера OnePlus 6

Смартфон поддерживает съемку видео с качеством до 4K и скоростью до 60 кадров в секунду, как Galaxy S9 или iPhone X. Также поддерживается замедленная съемка со скоростью 480 кадров в секунду при разрешении 720p продолжительностью до одной минуты.

Тыльная сторона OnePlus 6

Фронтальная камера с сенсором 16 МП и оптикой с диафрагмой f/2,0 имеет электронную стабилизацию картинки, но поддерживает технологии искусственного интеллекта для художественных снимков с красивым бокэ и распознаванием лиц.

Цена и доступность

Цена смартфона OnePlus 6 на практике оказалась несколько ниже, чем прогнозировали аналитики. Так, базовая версия OnePlus 6 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-накопителем в дизайне Mirror Black обойдется в рознице примерно в $529, что всего лишь на $30 выше цены предыдущего флагмана OnePlus 5T.

Версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-накопителем в расцветках Mirror Black, Midnight Black и Silk White обойдутся примерно в $579.

Топовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем в расцветке Midnight Black оценена в $629.

Варианты смартфона OnePlus 6 в исполнении Midnight Black и Mirror Black начнут поступать в продажу с 21 мая 2018 г., версия расцветки Silk White появится на рынке после 5 июня.