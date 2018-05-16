 

Lenovo готовит флагманский смартфон с рекордным накопителем на 4 ТБ

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, Текст: Владимир Бахур
Lenovo разрабатывает новый флагманский смартфон Z5 с гигантским встроенным накопителем емкостью 4 ТБ. Анонс новинки намечен на июнь 2018 г.

Счет пошел на террабайты

Вице-президент Lenovo Чанг Чен (Chang Cheng) опубликовал на своей персональной странице в китайском сервисе блогов Weibo эскиз нового флагманского смартфона компании Z5 с рядом технических подробностей о новинке.

По данным представителя компании, Z5 получит крупнейший в мире среди смартфонов встроенный накопитель емкостью в 4 ТБ.

Чанг Чен начал цикл публикаций на странице Weibo о готовящемся к выпуску флагмане компании несколько дней назад. В частности, именно из его сообщений стало точно известно имя новинки – Lenovo Z5. 

Известные подробности проекта

На эскизах нового флагманского смартфона впервые был показан по-настоящему безрамочный дизайн: экран Lenovo Z5 покрывает всю лицевую поверхность смартфона, оставляя лишь узкую рамку по краям, благодаря чему площадь дисплея также рекордная – более 95%.  

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Эскиз смартфона Lenovo Z5

В настоящее время рекорд емкости встроенного в смартфон накопителя принадлежит китайскому технологическому стартапу Smartisan. Представленный компанией флагманский смартфон Smartisan R1 оборудован флеш-накопителем на 1 ТБ с интерфейсом UFS 2.1. 

Надпись на тизере Lenovo, описывающем возможности смартфона Z5, упоминает накопитель емкостью 4 ТБ, «способный хранить до 1 млн фото, 2000 фильмов HD и 150 тысяч музыкальных записей в lossless-формате». 

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Описание накопителя смартфона Lenovo Z5

Вице-президент Lenovo также впервые упомянул сроки анонса Lenovo Z5: точная дата по-прежнему неизвестна, но произойдет это не позже июня 2018 г.  

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Тизер с характеристиками накопителя Lenovo Z5

Среди других технических характеристик Lenovo Z5 достоверно известно о дизайне его корпуса: аппарат получит металлическое шасси, при этом тыльная сторона смартфона будет стеклянной. 

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Верхний фрагмент лицевой стороны Lenovo Z5

Также высока вероятность того, что смартфон Lenovo Z5 может получить флагманский процессор MediaTek Helio P60 – особенно с учетом того, что Чанг Чен некоторое время назад весьма нахваливал премиальные мобильные процессоры MediaTek. 

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Художественная реконструкция Lenovo Z5 с сайта IT Home

Впрочем, специалисты GizmoChina полагают, что с таким же успехом Lenovo Z5 может получить топовый процессор Snapdragon 845 компании Qualcomm. 

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