Lenovo готовит флагманский смартфон с рекордным накопителем на 4 ТБ

Lenovo разрабатывает новый флагманский смартфон Z5 с гигантским встроенным накопителем емкостью 4 ТБ. Анонс новинки намечен на июнь 2018 г.

Счет пошел на террабайты

Вице-президент Lenovo Чанг Чен (Chang Cheng) опубликовал на своей персональной странице в китайском сервисе блогов Weibo эскиз нового флагманского смартфона компании Z5 с рядом технических подробностей о новинке.

По данным представителя компании, Z5 получит крупнейший в мире среди смартфонов встроенный накопитель емкостью в 4 ТБ.

Чанг Чен начал цикл публикаций на странице Weibo о готовящемся к выпуску флагмане компании несколько дней назад. В частности, именно из его сообщений стало точно известно имя новинки – Lenovo Z5.

Известные подробности проекта

На эскизах нового флагманского смартфона впервые был показан по-настоящему безрамочный дизайн: экран Lenovo Z5 покрывает всю лицевую поверхность смартфона, оставляя лишь узкую рамку по краям, благодаря чему площадь дисплея также рекордная – более 95%.

Эскиз смартфона Lenovo Z5

В настоящее время рекорд емкости встроенного в смартфон накопителя принадлежит китайскому технологическому стартапу Smartisan. Представленный компанией флагманский смартфон Smartisan R1 оборудован флеш-накопителем на 1 ТБ с интерфейсом UFS 2.1.

Надпись на тизере Lenovo, описывающем возможности смартфона Z5, упоминает накопитель емкостью 4 ТБ, «способный хранить до 1 млн фото, 2000 фильмов HD и 150 тысяч музыкальных записей в lossless-формате».

Описание накопителя смартфона Lenovo Z5

Вице-президент Lenovo также впервые упомянул сроки анонса Lenovo Z5: точная дата по-прежнему неизвестна, но произойдет это не позже июня 2018 г.

Тизер с характеристиками накопителя Lenovo Z5

Среди других технических характеристик Lenovo Z5 достоверно известно о дизайне его корпуса: аппарат получит металлическое шасси, при этом тыльная сторона смартфона будет стеклянной.

Верхний фрагмент лицевой стороны Lenovo Z5

Также высока вероятность того, что смартфон Lenovo Z5 может получить флагманский процессор MediaTek Helio P60 – особенно с учетом того, что Чанг Чен некоторое время назад весьма нахваливал премиальные мобильные процессоры MediaTek.

Художественная реконструкция Lenovo Z5 с сайта IT Home

Впрочем, специалисты GizmoChina полагают, что с таким же успехом Lenovo Z5 может получить топовый процессор Snapdragon 845 компании Qualcomm.