Lenovo готовит флагманский смартфон с рекордным накопителем на 4 ТБ
Счет пошел на террабайты
Вице-президент Lenovo Чанг Чен (Chang Cheng) опубликовал на своей персональной странице в китайском сервисе блогов Weibo эскиз нового флагманского смартфона компании Z5 с рядом технических подробностей о новинке.
По данным представителя компании, Z5 получит крупнейший в мире среди смартфонов встроенный накопитель емкостью в 4 ТБ.
Чанг Чен начал цикл публикаций на странице Weibo о готовящемся к выпуску флагмане компании несколько дней назад. В частности, именно из его сообщений стало точно известно имя новинки – Lenovo Z5.
Известные подробности проекта
На эскизах нового флагманского смартфона впервые был показан по-настоящему безрамочный дизайн: экран Lenovo Z5 покрывает всю лицевую поверхность смартфона, оставляя лишь узкую рамку по краям, благодаря чему площадь дисплея также рекордная – более 95%.
В настоящее время рекорд емкости встроенного в смартфон накопителя принадлежит китайскому технологическому стартапу Smartisan. Представленный компанией флагманский смартфон Smartisan R1 оборудован флеш-накопителем на 1 ТБ с интерфейсом UFS 2.1.
Надпись на тизере Lenovo, описывающем возможности смартфона Z5, упоминает накопитель емкостью 4 ТБ, «способный хранить до 1 млн фото, 2000 фильмов HD и 150 тысяч музыкальных записей в lossless-формате».
Вице-президент Lenovo также впервые упомянул сроки анонса Lenovo Z5: точная дата по-прежнему неизвестна, но произойдет это не позже июня 2018 г.
Среди других технических характеристик Lenovo Z5 достоверно известно о дизайне его корпуса: аппарат получит металлическое шасси, при этом тыльная сторона смартфона будет стеклянной.
Также высока вероятность того, что смартфон Lenovo Z5 может получить флагманский процессор MediaTek Helio P60 – особенно с учетом того, что Чанг Чен некоторое время назад весьма нахваливал премиальные мобильные процессоры MediaTek.
Впрочем, специалисты GizmoChina полагают, что с таким же успехом Lenovo Z5 может получить топовый процессор Snapdragon 845 компании Qualcomm.