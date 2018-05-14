Во флагманских смартфонах LG нашли две «дыры» для кражи данных

В топовой серии смартфонов LG найдены «баги», допускающий запуск произвольного кода на устройстве. Патч уже выпущен, и производитель рекомендует установить его как можно оперативнее.

Цепочка уязвимостей

Эксперты компании Check Point Research обнаружили две уязвимости в предустановленной виртуальной клавиатуре флагманских моделей смартфонов LG - G4, G5 и G6. Выявленные уязвимости могут быть использованы для удаленного выполнения на смартфонах произвольного кода с повышенными привилегиями.

Это открывает потенциальным хакерам самые широкие возможности, включающие установку кейлоггера (программы, отслеживающей клавиатурные нажатия) и последующий доступ к конфиденциальным пользовательским данным.

Первая ошибка безопасности связана с функцией ввода рукописного текста. Выяснилось, что при обновлении языка интерфейса устройство подключается к внешнему серверу по незащищенному HTTP-соединению, которое легко поддаётся атаке «человек посередине» (Man-in-the-middle, MITM) с последующей загрузкой вредоносного файла вместо легитимного обновления.

Вторая уязвимость касается местоположения языкового файла. С помощью механизма «обход каталога» хакер может изменить расширение файла и внедрить вредоносное ПО в конфигурационный файл каталога клавиатуры LG.

Главное – правильное расширение

Как пояснили исследователи Check Point Research, файлы ресурсов, хранящиеся в «песочнице» клавиатуры LG, можно модифицировать. Приложение, отвечающее за наэкранную клавиатуру, выдает разрешения на запуск любому файлу библиотеки с расширением .so. Таким образом, любой библиотечный файл с расширением .so будет загружен при очередном запуске приложения.

«Подобные уязвимости обнаруживаются довольно часто. Причиной их возникновения служит отсутствие либо недостаточная эффективность механизмов верификации принимаемых системой критических файлов», - отмечает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. – «Чаще всего подобные «мелкие» огрехи и приводят к самым крупным проблемам. К счастью, не в этот раз».

Эксперты Check Point уведомили производителя смартфонов, и на днях LG выпустила патч с майским обновлением безопасности. Компания объединила обнаруженные уязвимости в одну — LVE-SMP-170025 и настоятельно рекомендует обновить ОС смартфонов не только флагманской серии G (G5, G6), но и более распространенных серий V (Q10, Q10, V8) и X (X300, X400, X500).

Уязвимость уникальна для смартфонов LG.