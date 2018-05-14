Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду

Дочерней структуре «Ростелекома», владеющей большей частью столичного здания центрального телеграфа, в котором размещается Минкомсвязи, удалось убедить судей в том, что министерство имеет перед ним арендных долгов на 60 млн руб.

Минкомсвязи расстанется по суду с 60 миллионами

Основной владелец здания Центрального телеграфа в Москве — ПАО «Центральный телеграф», дочернее предприятие «Ростелекома» — выиграл иск к Минкомсвязи, которое размещается в этом здании по адресу ул. Тверская, дом 7.

По решению арбитражного суда с министерства будут взысканы 59,5 млн руб. В этой сумме 58,1 млн руб. трактуется как размер «неосновательного обогащения в виде сбереженной платы за пользование имущества», а 1,4 млн руб. — как проценты за пользование «чужими денежными средствами».

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 12 октября 2017 г. Однако в ходе его рассмотрения претензии «Телеграфа» охватили период неправомерного использования Минкомсвязи принадлежащих истцу площадей с 12 октября 2014 г. по 26 марта 2018 г.

Большую часть задействованных под свои нужды помещений Минкомсвязи занимает в здании телеграфа на полностью законных основаниях (подробнее об этом — ниже). За те несколько сотен квадратных метров, использование которых суд посчитал неправомерным, штрафные санкции были наложены из расчета невыплаченной ранее арендной платы в размере 1,15 тыс. руб. за квадратный метр в месяц.

Владелец здания центрального телеграфа взыскал с Минкомсвязи 60 миллионов

Нынешний вердикт может быть оспорен министерством в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия решения.

В Минкомсвязи при обсуждении данной ситуации с CNews ограничились сообщением о том, что ведомство «оставляет за собой право обжаловать решение суда»

Запутанная система владения «Телеграфом»

Как отмечается в заключении суда, согласно распоряжению Госкомитета России по управлению госимуществом № 998-р от 10 мая 1994 г., в здании «Телеграфа» за Минкомсвязи на праве оперативного управления закреплено 8,8 тыс. кв. м, за Федеральным управлением почтовой связи — 1,2 тыс. кв. м (структура ныне упразднена, ее площади находятся в управлении Росимущества), за «Центральным телеграфом» на праве хозяйственного ведения помещения — 42,2 тыс. кв. м.

«Полного перечня помещений с указанием номеров помещений и комнат, а также этажности ни данное распоряжение, ни материалы приватизационного дела не содержат, в связи с чем, установить перечень помещений фактически занимаемых истцом на момент приватизации на 1 июля 1992 г. не представляется возможным», — признают судьи.

Перечень помещений истца, поименованный в свидетельствах о праве собственности определен технической документацией, составленной ГУП «МосгорБТИ», а перечень помещений переданных ответчику на праве оперативного управления и принадлежащих Российской Федерации определен технической документацией ФГУП «Ростехинвентаризация—федеральное БТИ», без учета помещений подвергшихся переоборудованию и перепланировки, говорится в документах разбирательства.

В судебном заключении служители Фемиды апеллируют в том числе к более ранним разбирательствам между «Телеграфом» и Минкомсвязи, но финальный текст вердикта составлен таким образом, что по нему невозможно определить, площади какого размера и в какие периоды министерство занимало неправомерно.

Прошлые тяжбы «Телеграфа» с Минкомсвязи

Как уже было отмечено выше, рассматриваемое здесь дело проходило в рамках уже не первого иска «Телеграфа» к Минкомсвязи. В частности, в июле 2013 г. организация предъявила министерству претензии на 108,5 млн руб. за «необоснованное обогащение» в виде использования им нежилых помещений в принадлежащем «Телеграфу» здании на столичной Тверской улице. В январе 2014 г. арбитражный суд Москвы этот иск полностью удовлетворил, и все попытки Минкомсвязи опротестовать это решение успехом не увенчались.

Позиция министерства заключалась в том, что некоторые относящиеся к аренде документы со стороны ведомства подписывал начальник отдела материально-технического обеспечения административного департамента, который не имел на это права, а часть спорных помещений была к моменту разбирательства упразднена из-за перепланировки.

Еще раньше, в марте 2011 г. «Телеграф» за использование помещения площадью 730 кв. м. в том же здании отсудил 34 млн руб. у Федерального агентства по информационным технологиям, правопреемником которого до завершения суда стало Минкомсвязи.