BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото

BlackBerry покажет новый кнопочный Android-смартфон BlackBerry KeyTwo 7 июня в Нью Йорке. По предварительным данным, новинка будет несколько мощнее и получит двойную камеру, хотя его дизайн особенно не изменится.

BlackBerry не сдается

Бренд мобильной техники BlackBerry Mobile, правами на который в настоящее время владеет китайская TCL Corporation, представил на своем канале Twitter тизер с анонсом скорого возвращения на рынок смартфонов с «возрожденной иконы» BlackBerry KeyTwo.

Согласно официальному анонсу, новый смартфон – наследник первой кнопочной Android-модели компании BlackBerry KeyOne, будет официально запущен в рамках отдельного мероприятия, проведение которого BlackBerry запланировала на 10 часов утра 7 июня в Нью Йорке, США.

На тизере, помимо логотипа BlackBerry и анонса мероприятия со слоганом «возрождение иконы», также расположена надпись «Key2», определенно указывающая на смартфон с физическими кнопками.

KeyTwo: что известно на сегодняшний день

Первый кнопочный смартфон BlackBerry KeyOne под управлением Android был представлен BlackBerry Mobile в мае 2017 г. В октябре 2017 г. смартфон добрался и до российской розницы.

Тизер BlackBerry Mobile в Twitter с анонсом нового смартфона

За прошедшее время KeyOne получил определенную популярность среди фанатов BlackBerry, и TCL неоднократно подчеркивала наличие планов на продолжение выпуска кнопочных моделей под этим брендом.

Сканер отпечатка в BlackBerry KEYone встроен в клавишу пробела

В частности, в рамках январской выставки CES 2018 генеральный менеджер BlackBerry Алан Лежен (Alain Lejeune) заявил, что компания планирует выпуск «как минимум двух смартфонов BlackBerry до конца года».

В начале мая появилась информация о том, что BlackBerry успешно прошла сертификацию нового смартфона в организации Wi-Fi Alliance. Согласно сертификационным данным, новый смартфон с рабочим названием BBF100-6 (предположительно именно он станет новым KeyTwo – или Key2, или KeyOne 2) получит 2-диапазонный модуль Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), как и большинство современных моделей. В дополнение также стало известно, что новинка изначально будет работать под управлением ОС Android 8 (Oreo).

По информации голландского сайта TelefoonAbonnement, смартфон BlackBerry KeyTwo получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти. Если эти характеристики подтвердятся, новая модель окажется значительно производительнее своего предшественника BlackBerry KEYone, который выполнен на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625 и оснащен 3 ГБ оперативной памяти.

Поскольку все кнопочные смартфоны BlackBerry ориентированы на бизнес-пользователей с интенсивным режимом работы, ожидается, что новый KeyTwo получит достаточно мощную батарею. Сравнивая новинку с предшественником KeyOne, оснащенным батареей емкостью 3505 мАч и модель Motion с батареей 4000 мАч, обозреватели портала Pocket-Lint полагают, что батарея нового смартфона будет иметь емкость не менее 3500 мАч.

Рендер смартфона BlackBerry Keyone 2 с сайта Slashleaks

Судя по первым изображениям новинки, опубликованным на сайте Slashleaks (под названием Keyone 2), дизайн нового смартфона будет достаточно схож с KeyOne, разве что на тыльной панели смартфона будет размещаться сдвоенная основная камера на матрицах 12 МП и 5 МП.

Снимок нового смартфона, появившийся на портале Weibo в конце апреля, также позволяет судить о некоторых отличиях клавиатуры от первого поколения: на этом снимке она более всего напоминает клавиатуру BlackBerry Passport.

Фото клавиатуры предполагаемого BlackBerry KeyTwo с сайта Weibo

Меньше всего изменится форма дисплея. Вместо популярных в последнее время безрамочных дисплеев с соотношением сторон 18:9, новый кнопочный смартфон BlackBerry получит экран, схожий с дисплеем модели KeyOne.

BlackBerry KEYone в России

Смартфон BlackBerry KEYone, поступивший в российскую розницу в октябре 2017 г., выполнен http://www.cnews.ru/news/top/2017-09-28_blackberry_keyone_ofitsialno_dobralsya_do_rossii в корпусе с алюминиевой рамкой. 4,5-дюймовый экран аппарата на IPS матрице с разрешением 1620 x 1080 пикселей и плотностью 434 пикселя на дюйм имеет соотношение сторон 3:2 и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4.

Встроенная QWERTY/ЙЦУКЕН-клавиатура смартфона оснащена 35 физическими клавишами. Смартфон также поддерживает сенсорный ввод с экрана и оснащен интегрированным сканером отпечатков пальцев.

Русифицированная клавиатура BlackBerry KEYone с 35 физическими клавишами

BlackBerry KEYone выполнен на 8-ядерном процессоре Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц, оснащен 3 ГБ оперативной памяти и встроенным 32 ГБ хранилищем. Основная 12 МП камера аппарата оснащена системой фазового автофокуса (PDAF), двухтоновой светодиодной вспышкой, поддержкой режима HDR, записи видео 4K со скоростью 30 к/с. Фронтальная 8 МП камера использует экран смартфона в качестве вспышки и позволяет записывать видео 1080p со скоростью 30 к/с.

Аппарат работает с системами A-GPS, S-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Галилео, OTDOA. Список поддерживаемых интерфейсов включает USB Type-C, USB 3.1 (SS Gen1), USB OTG, беспроводные NFC, Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi (802.11 b/g/n для 2,4 ГГц, 802.11 a/n и ac для 5 ГГц) и режим Wi-Fi роутера. В список датчиков входят сканер отпечатков пальцев (клавиша пробел), датчик положения в пространстве, магнитометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности и магнитный датчик Холла.

Особенностью QWERTY/ЙЦУКЕН клавиатуры смартфона с 35 физическими клавишами является возможностью запрограммировать до 52 индивидуальных сочетаний клавиш для мгновенного перехода к нужным контактам и любимым приложениям.

В российской рознице BlackBerry KEYone появился по цене 39 990 руб.

Как канадские смартфоны BlackBerry превратилась в китайские

В 2009 г. BlackBerry контролировала пятую часть рынка мобильных устройств, занимая второе место сразу за его лидером Nokia. Во II квартале 2016 г. доля вендора на мировом рынке смартфонов составила всего 0,1%, согласно данным Gartner.

BlackBerry, как и Nokia, проиграла битву за рынок смартфонов компании Apple и появившимся впоследствии производителям Android-устройств. Собственная платформа BlackBerry OS оказалась неконкурентоспособна не только на потребительском, но и на корпоративном рынке, где компания традиционно удерживала лидерство.

Канадская компания BlackBerry передала право на производство и продажу смартфонов под брендом BlackBerry Mobile китайским партнерам из TCL Corporation в конце 2016 г.

Родительская BlackBerry после передачи прав на выпуск гаджетов под своим брендом китайской TCL сосредоточилась на разработке ПО. TCL Corporation со штаб-квартирой в городе Хойчжоу занимается выпуском и продажей телевизоров, мобильных телефонов, кондиционеров, стиральных машин, холодильников и мелкой бытовой техники. TCL также владеет правами на бренд мобильной техники Alcatel, перекупленный у французской одноименной компании.