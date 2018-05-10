ИТ-министр Якутии отстранен от должности за кумовство и трудоустройство недоучек

Министр связи и ИТ Якутии отстранен от должности из-за установленного факта трудоустройства на госдолжность собственного сына и прием на работу своих знакомых с неполным средним образованием.

Отстранен главный по ИТ в Якутии

Глава Якутии Егор Борисов отстранил от занимаемой должности министра связи и информационных технологий республики Александра Борисова. Об этом сообщила пресс-служба главы республики и правительства Якутии.

Документ, подписанный 10 мая 2018 г., был принят по представлению якутской прокуратуры по итогам проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщается на сайте прокуратуры Якутии, проверка в отношении министра проводилась надзорным органом совместно с управлением ФСБ по республике.

Свою должность Борисов занимал с октября 2014 г.

В чем провинился министр

Согласно материалам прокурорской проверки, министр связи и ИТ Якутии допустил нарушения, связанные с конфликтом интересов. Так, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» им не было сообщено работодателю о ситуации, возникшей в связи с трудоустройством его сына на руководящую должность в подведомственное ему ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» республики Саха (Якутия) ТЦТР.

Якутский ИТ-министр Александр Борисов отстранен

«Более того, установлен факт, когда в период замещения им самим должности генерального директора указанного государственного унитарного предприятия, он фиктивно трудоустроил в ТЦТР двух граждан, с которыми поддерживал дружеские отношения, — сообщает местная прокуратура. — Указанные лица имели неполное среднее образование и, как установлено прокурорской проверкой, фактически работу в предприятии не осуществляли».

При этом, прокуроры уверены, что сын министра, действуя в интересах отца, в период замещения должности заместителя и первого заместителя генерального директора ТЦТР подписывал табеля учета рабочего времени в отношении указанных лиц.

Сотрудниками якутского управления ФСБ материалы разбирательства направлены в следственный орган для проведения процессуальной проверки.

Трудовая биография Александра Борисова

Александр Борисов родился в 1960 г. в Якутии. В 1982 г. он окончил Якутский государственный университет на физическом факультете, в 2006 г. — Российскую академию госслужбы при Президенте России.

В 1979-1980 гг. Борисов учебный мастер Якутского госуниверситета, в 1982 — учитель физики школы №18 г. Якутска, в 1982-1983 гг. — стажер-исследователь Новосибирского государственного университета, в 1983-1984 гг. — инженер проектно-конструкторского отдела Производственно-технического управления связи (ПТУС) Якутской АССР, в 1984-1990 гг. — ведущий инженер ПТУС, в 1990-1991 гг. — главный инженер ПТУС, в 1991-1992 гг. — помощник начальника ГПСИ «Россвязьинформ» Якутской-Саха ССР, в 1992-1995 гг. — главный инженер, первый заместитель начальника государственного предприятия «Республиканский радиотелевизионный передающий центр» Якутской-Саха ССР.

В 1995-1996 гг. Борисов директор Якутского радиотелевизионного передающего центра государственного предприятия «Сахателеком», в 1996-2010 гг. — генеральный директор этого предприятия, в 2010 - 2014 гг. — заместитель председателя правительства Якутии.

На должность министра связи и информационных технологий Якутии Борисов назначен указом главы республики от 6 октября 2014 г.