Назван новый ответственный за ИТ в России

Куратором ИТ-сферы в новом Правительстве России может стать бывший первый замруководителя его аппарата Максим Акимов. На этом посту он сменит Аркадия Дворковича.

Дворковича меняют на Акимова

Ответственным за развитие цифровой экономики, связи и транспорта в новом Правительстве России в ранге вице-премьера будет назначен Максим Акимов. Об этом Временно исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев сообщил на встрече с членами фракции «Единой России» в Госдуме. Сейчас Максим Акимов занимает пост первого замруководителя аппарата Правительства.

«Есть и другие идеи, в частности, по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики, — цитируют Медведева РИА “Новости”. — Есть предложения назначить, может быть, для вас менее знакомого человека, хотя многие из вас его знают уже достаточно давно, в аппарате правительства вы так или иначе сталкивались — Максим Алексеевич Акимов».

В новом качестве Акимов сменит Аркадия Дворковича, ранее курировавшего в Правительстве ИТ-сферу. В связи с новыми готовящимися правительственными назначениями Дворкович, по данным новостных агентств, пока не упоминается.

За цифровую экономику в России будет отвечать Максим Акимов

Что касается самого Дмитрия Медведева, то, согласно Конституции России, сразу после инаугурации Президента России Владимира Путина 7 мая 2018 г. он вместе с Правительством подал в отставку и, его кандидатура на пост премьер-министра тут же была вновь внесена Президентом России на рассмотрение Госдумы. Утверждение Медведева в качестве главы Правительства может состояться 8 мая.

Трудовая биография Акимова

По данным сайта Правительства России, Максим Акимов родился 1 марта 1970 г. в городе Малоярославце Калужской области. Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского. Два года отработал учителем истории в средней школе. Служил в рядах Советской Армии.

В 1994–1996 гг. Акимов руководил компанией «Файнарт-аудит». В 1996–1997 гг. был председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области. В 1997–2001 гг. являлся заместителем директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области. В 2001–2004 гг. — первым заместителем председателя комитета государственного имущества Калужской области. В 2004 г. стал министром экономического развития Калужской области.

В 2004–2007 гг. Акимов — первый заместитель городского головы, городской голова города Калуги. С 2007 по май 2012 гг. — заместитель губернатора Калужской области. 22 мая 2012 г. назначен заместителем руководителя аппарата Правительства. 24 мая 2013 г. назначен первым заместителем руководителя аппарата Правительства.

Что Акимов думает о цифровой экономике

Рассуждая ранее на тему цифровизации российской экономики, Максим Акимов отмечал ее первостепенное значение. «Я думаю, что цифровая экономика точно станет, и президент указал это в своем послании, сквозной повесткой для всех ведомств, — приводили в середине апреля 2018 г. РИА “Новости” его слова, сказанные в кулуарах международной конференции “Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии”. — Наверное, сложно назвать сферу, для которой цифровизация не была бы сейчас основным вызовом, и с точки зрения переустройства внутренней работы, и с точки зрения важных прорывов технологических».

Цифровая экономика в повестке руководства страны сейчас рассматривается без отрыва от утвержденной в середине 2017 г. одноименной масштабной госпрограммы.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе России на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.