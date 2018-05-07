Сбербанк раздает бесплатные интернет-магазины с платежным сервисом

Сбербанк запустил площадку Yoom.shop, где предлагает своим клиентам бесплатное открытие интернет-магазина с платежной системой в соответствии с 54-ФЗ.

Электронная коммерция на «раз-два-три»

Сбербанк официально запустил новый онлайн-сервис Yoom.shop в рамках которого клиенты банка – представители малого бизнеса, могут бесплатно открыть свой собственный интернет-магазин.

Помимо бесплатных условий открытия собственной торговой площадки, новый сервис сопровождается встроенным механизмом оплаты покупок, а также простым визуальным интерфейсом для настройки магазина под индивидуальные нужды бизнеса.

«Многие начинающие предприниматели и представители малого бизнеса хотят создать свой интернет-магазин, но зачастую для этого не хватает средств, навыков или возможностей. Мы запустили удобное и доступное для каждого решение, которое позволяет сделать сайт-визитку или полноценный интернет-магазин с доставкой и оплатой. При этом владелец магазина платит только комиссию за эквайринг, весь остальной функционал он получает бесплатно», – рассказал директор управления торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Савельев.

Как это работает

Онлайн-сервис Yoom.shop (сокращение от YOur Online Market – Твой онлайновый маркет) – это бесплатный помощник для создания первого сайта для электронной коммерции, где можно выставлять свои товары или услуги на продажу при полном соответствии российскому законодательству.

Создание магазина на площадке Yoom.shop

Сервис Yoom.shop является 100% предприятием Сбербанка. Сервис интегрирован с платежными системами Сбербанка, службами доставки и поддерживает передачу данных в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Предпринимателям также доступны облачное хранение информации и персональная настройка дизайна сайта.

В рамках сервиса, предоставляемого по лицензии на использование платформы и сервисов платформы для создания сайтов Yoom.shop, разрешается создание только одного сайта.

После регистрации на площадке пользователь получает уникальный аккаунт с доступом в личный кабинет, а также возможность на выбор: зарегистрировать «сайт-визитку» или полноценный интернет-магазин.

Настройка магазина на площадке Yoom.shop

Для юрлиц может быть создана витрина товаров и услуг, а также могут производиться расчеты по оплате товаров и услуг, предоставляемых с использованием ЭСП. При создании сайта с возможностью оплаты товаров и услуг с использованием ЭСП, владелец сайта должен заключить со Сбербанком отдельный договор на проведение расчетов по интернет-операциям с использованием ЭСП.

В личном кабинете клиента сервиса указывается доменное имя, на котором размещается сайт. Доменное имя третьего уровня выглядит как имя_сайта.yoom.shop.

Внешний вид интернет-магазина на площадке Yoom.shop

Список ограничений для пользователей сайтов площадки включает, в частности, запрет на тиражирование, распространение, использование или изменение экспортированного программного кода сайта вне платформы и/или на ином доменном имени, запрет на предоставление на сайте дистанционных услуг «развлечений для взрослых» (Adult Entertainment), «игр на деньги», таймшеров, продажи контрафакта, подделок, медицинских и алкогольных товаров, реквизитов банковских карт и платного доступа к персональным данным, а также других видов товаров или услуг, запрещенных правилами платежных систем и законодательством РФ.

Процесс оплаты

В рамках площадки поддержку приема банковских карт обеспечивает Сбербанк и Mastercard. Организация доставки товаров осуществляется при содействии «Деловых линий» и Почты России.

В соответствии с требованиями закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)», сервис Yoom.shop использует решение Сбербанка, позволяющее без физической печати передавать чеки в Федеральную Налоговую Службу и направлять электронные чеки на e-mail адреса покупателей.

Список поддерживаемых способов оплаты товаров и услуг включает наличный расчет (доставка курьером) или банковской картой через Сбербанк с использованием банковских карт платежных систем МИР, VISA International и Mastercard Worldwide.

Для оплаты (ввода реквизитов карты) покупатель будет перенаправлен на платежный шлюз Сбербанка. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. На сайте поддерживается 256-битное шифрование.

Другие онлайн-инициативы Сбербанка для малого бизнеса

На прошлой неделе Сбербанк и «Яндекс» объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Новое предприятие, оцененное в 60 млрд руб. с равными долями «Яндекса» и Сбербанка, сфокусируется на трех направлениях деятельности: создании маркетплейса – онлайн-площадки, где потребители смогут найти большой выбор товаров с качественным операционным, финансовым и логистическим сопровождением; развитием сегмента трансграничной онлайн-торговли и дальнейшим совершенствованием «Яндекс.Маркета», который будет работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.

В конце апреля 2018 г. Сбербанк также запустил новую линейку из пяти пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса.

Пакет услуг «Легкий старт» ориентирован на начинающих предпринимателей и организаций в стадии зарождения. «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка», благодаря сниженному тарифу на внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит выручку, — например, предприятиям розничной торговли.

Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей. Данный пакет позволяет перенести неиспользованный лимит платежей на следующий месяц. Пакет «Большие возможности» подходит для организаций с высокой транзакционной активностью, которые проводят максимум операций по счету.

В конце марта 2018 г. Сбербанк вместен с «Платформой ОФД» представили магазин приложений для бизнеса — пользователей кассовой техники.

В магазине приложений размещаются полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных. В том числе сервисы по направлениям: аналитические инструменты (мониторинг, контроль, анализ показателей продаж и др.), бухгалтерская отчетность (сверка с ФНС, Z-отчеты и др.), рекомендательные сервисы (рекомендации по ценам, локациям и др.), синхронизация с системами автоматизации бизнеса и программами лояльности магазинов, справочные сервисы для ритейла.

Ранее Сбербанк сообщил CNews о том, что за год клиенты интернет-магазинов совершили более 200 млн покупок с помощью платежной инфраструктуры банка. Пул онлайн-площадок, находящихся на эквайринговом обслуживании Сбербанка, в 2017 г. увеличился в 5 раз и достиг почти 42 тыс. площадок. По собственным оценкам Сбербанка, его доля рынка интернет-эквайринга достигла 30%.

Сеть pos-терминалов составила почти 1,4 млн устройств, все они оснащены бесконтактной технологией. В 2017 г. Сбербанк подключил свою сеть pos-терминалов к обслуживанию карт China Union Pay.

Сбербанк обеспечил платежной инфраструктурой 15 тыс. транспортных средств в 30 городах России – она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой. Количество поездок в автобусах, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, в марте 2018 г. превысило 2,3 млн.