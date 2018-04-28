Выпущен дешевый суперзащищенный смартфон с мощным аккумулятором и беспроводной зарядкой

Ulefone представила очень недорогой смартфон Armor X с двумя активными 4G/LTE SIM-картами, сдвоенной камерой, мощным аккумулятором, беспроводной зарядкой и серьезной защитой от воды и ударов. Новинка уже доступна на AliExpress.

Универсальный и защищенный

Китайский производитель мобильной техники Ulefone представил недорогой защищенный смартфон Armor X с рядом возможностей, нетипичных для устройств бюджетного класса.

В рекламных материалах Ulefone отмечено, что Armor X ориентирован на тех, кому по работе или на отдыхе приходится находиться в экстремальных условиях. Именно поэтому, несмотря на скромный по нынешним меркам 4-ядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти, Ulefone Armor X получил два слота под SIM-карты с одновременной поддержкой 4G/LTE – в отличие от большинства бюджетных смартфонов, где только одна SIM-карта может работать с сетями 4G LTE, в то время как вторая автоматически переключается на поддержку 2G.

Внешний вид смартфона Ulefone Armor X

В дополнение, Ulefone Armor X также получил мощный аккумулятор для длительной поддержки автономии с возможностью беспроводной зарядки, и защита от воды и ударов по высокому классу IP68.

Технические подробности

Смартфон Ulefone Armor X выполнен во корпусе с прорезиненным покрытием, оберегающем аппарат от царапин, ударов и влаги. Защита по стандарту IP68 подразумевает, что смартфон без последствий для дальнейшей работы может погружаться в воду и грязь на глубину до 1,5 м на протяжении полутора часов, до 1 м в бетонный раствор на протяжении 24 часов, а также выдерживает удары при падении на бетонный пол с высоты до 1,2 м.

Защита по стандарту IP68 смартфона Ulefone Armor X

Отдельно производитель подчеркивает широкий диапазон рабочих температур смартфона Ulefone Armor X: от -40°С до +80°С.

За счет прорезиненного корпуса и дополнительной защиты толщина корпуса смартфона получилась выше среднего: габариты смартфона составляют 163 х 76,6 х 13,9 мм.

5,5-дюймовый HD+ экран смартфона Armor X

Смартфон Armor X оснащен 5,5-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем разрешением HD+ (720 х 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Аппарат оснащен 4-ядерным мобильным процессором MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренним накопителем. Через дополнительный слот поддерживаются карты памяти MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Две nanoSIM-карты и слот MicroSD смартфона Ulefone Armor X

Смартфон оснащен датчиком для распознавания отпечатков пальцев на боковой поверхности, системой разблокировки по лицу, а также Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, ГЛОНАСС.

Технология разблокировки по лицу у смартфона Armor X

Основная сдвоенная камера смартфона выполнена на связке из двух сенсоров с разрешением 8 ПМ (интерполяция до 13 МП) и 5 МП (интерполяция до 8 МП), с поддержкой записи видео 720р.

Основная сдвоенная камера смартфона Armor X

Фронтальная селфи-камера выполнена на 5 МП сенсоре с цифровой интерполяцией до 8 МП.

Датчик отпечатка пальца на боковой поверхности Armor X

Ulefone Armor X оснащен встроенной несъемной батареей емкостью 5500 мАч, заряда которой, по данным производителя, достаточно на 2-3 дня активной автономной работы. Смартфон поддерживает режим быстрого заряда с током до 2 А, а также беспроводную зарядку стандарта Qi Wireless.

Поддержка беспроводной зарядки в Ulefone Armor X

Уже на старте продаж смартфон Ulefone Armor X поставляется с предустановленной операционной системой Android новейшей на сегодняшний день версии 8.1 Oreo.

Продажи и цена

Смартфон Ulefone Armor X уже поступил в продажу. Заказать его можно, например, в официальном магазине компании на Aliexpress, в двух цветовых вариантах исполнения корпуса: сером (Dark Grey) и розово-золотистом (Rose Gold).

Цена смартфона Ulefone Armor X установлена на уровне $130, что с учетом доставки из Китая в Россию (на момент публикации) не превышает 8 800 руб.