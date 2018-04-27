Новый «дешевый» iPhone уже на конвейере. Фото. Видео

Готовящийся к выпуску iPhone SE2, согласно последним данным, получит стеклянный корпус, беспроводную зарядку и разъем под проводные наушники. Инсайдеры утверждают, что новинка Apple уже на стадии массового производства.

iPhone SE: продолжение следует

Сетевой инсайдер Бенджамин Гескин (Ben Geskin), известный многочисленными достоверными утечками информации о готовящихся к выпуску гаджетах, выложил в Twitter изображение смартфона с комментарием «Новый iPhone (возможно, SE2).

Гескин рассказал изданию CNET, что информация о новом iPhone получена им из «персональных источников». По его словам, в Apple готовящийся к анонсу iPhone SE2 имеет рабочее кодовое название Jaguar.

Источник, по словам Гескина, также сообщил, что смартфон уже находится на стадии массового производства, что может означать возможный анонс iPhone SE2 «в ближайшие недели».

iPhone SE2: что известно о смартфоне на сегодняшний день

Уже позже твита Гескина в Сети появилось видео с тем же смартфоном. Как выяснилось, фото Гескина были сделаны по кадрам из этого видеоролика.

Предполагаемый дизайн смартфона Apple iPhone SE2

На видео, изначально опубликованном на китайском видеостриминговом порталом MiaoPai, «разоблачение iPhone SE2» написано со знаком вопроса. Иными словами, о точном названии новинки Apple информации еще нет, но в том, что речь об обновленной версии iPhone SE, никто не сомневается.

По данным источника Гескина, новый iPhone SE2 получил стеклянное покрытие с двух сторон, а также поддержку технологии беспроводной зарядки.

В видеоролике смартфон демонстрируется со всех сторон, однако с выключенным экраном. В случае, если видео не подделка и действительно имеет отношение к новому смартфону Apple, можно говорить о макете, которые периодически попадают в руки инсайдеров задолго до официального анонса новинки.

iPhone SE2 может сохранить разъем для проводных наушников

Больше всего в видеоролике поражает наличие у «прототипа iPhone SE2» стандартного 3,5 мм разъема для подключения наушников, который Apple несколько лет назад назвала устаревшим и полностью от него отказалась.

iPhone SE2 может получить стеклянный корпус

Судя по видео, iPhone SE2 не ушел далеко от iPhone SE и остался почти таким же, как у далекого предшественника iPhone 4: стекло без металла (в отличие от iPhone 5), маленький дисплей, широкие рамками. Сегодня такой дизайн вряд ли будет востребован где-либо за пределами очень бюджетного сектора.

Предполагаемые сроки анонса iPhone SE2

До сих пор бытовало мнение, что анонс новой бюджетной модели – наследника дизайна iPhone SE, состоится в лучшем случае через несколько месяцев.

По данным источников Гескина выходит, что аппарат уже запущен в массовое производство, и официальный анонс может состояться уже в июне или даже в мае.