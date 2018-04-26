NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google

Сбой на Нью-Йоркской бирже привел к тому, что акции стоимостью более $1 тыс. за штуку, перестали торговаться. В число пострадавших компаний вошли Amazon и Google. На других биржах их акции торговались нормально, поэтому больших потерь компании не понесли.

Сбой на NYSE

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила на день торги акциями Amazon и Alphabet, материнской компании Google. Инцидент произошел в среду, 25 апреля. Биржа сообщила трейдерам, что прекращает до конца дня операции с бумагами трех компаний. Помимо Amazon и Alphabet, в список вошел туристический агрегатор Booking Holdings, сообщает Bloomberg. Все открытые заказы на акции компаний были отменены.

NYSE пояснила остановку торгов ошибкой в «коде ценовой шкалы». Акции всех трех компаний стоят больше $1 тыс. за штуку, то есть имеют четырехзначный ценник. Это единственные компании с четырехзначной стоимостью бумаг в списке индекса S&P 500.

Примечательно, что все три пострадавшие компании прошли листинг на другой бирже — Nasdaq. Нью-Йоркская биржа лишь с 19 апреля разрешила торговлю бумагами «чужих» компаний на полу своего зала. При этом принадлежащие ей площадки NYSE Arca и NYSE American позволяли это и раньше.

Возможный ущерб

На других биржах, включая Nasdaq и электронную площадку NYSE Arca, акции Amazon и Alphabet продолжали торговаться нормально. Это дало экспертам основание утверждать, что перерыв в торгах на Нью-Йоркской бирже не нанес компаниям значительного ущерба.

По данным Bloomberg, на NYSE Arca за последние 20 дней было осуществлено около 6,2% торговли акциями Amazon и 3,6% торговли акциями Alphabet. Еще 27% и 19% операций соответственно было осуществлено на Nasdaq. Всего в США насчитывается 12 бирж. Несмотря на то, что эту систему часто критикуют из-за запутанности, наличие большого количества бирж помогает бизнесу избежать проблем, если на одной из них вдруг возникают технические неполадки.

Amazon и Google пришли листинг на бирже Nasdaq

По словам Стивена Карла (Stephen Carl), главного трейдера Williams Capital Group, опрошенного Bloomberg, акции Amazon и Alphabet «очень ликвидны», поэтому материально компании пострадать не должны.

Похожие случаи

В июле 2017 г. на Nasdaq также произошел технический сбой, в результате которого акции, которые торгуются на бирже, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Apple, Amazon и Microsoft, была показана одна и та же цена – $123,47. Иными словами, акции Apple «подешевели» на 14%, акции Amazon «упали» на 87%, а бумаги Microsoft – «подорожали» на 79%.

Всего пострадало 16 компаний, включая и менее крупные – например, капитализация американской компании-разработчика онлайн-игр Zynga выросла более чем на 3000%.

Накануне сбоя американские фондовые рынки прекратили работу раньше, чем обычно – в связи с наступающим Днем независимости США. Сбой произошел вскоре после того, как «короткий день» на рынках закончился. Nasdaq утверждала, что в произошедшем нет ее вины, поскольку ее системы были в порядке, и ее сервисы предоставляли корректные данные. Но потом эти данные неверно воспринимались и в искаженном виде распространялись сторонними провайдерами, например, Bloomberg. Nasdaq полагала, что одной из причин сбоя могло стать преждевременное закрытие рынков в США.