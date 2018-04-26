Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle

Счетная палата выявила факт завышения ФТС суммы контракта на поставку ПО Oracle более чем в три раза. При этом ФТС установила цену, которую ей «подсказала» компания «Рдтех», ранее уже замешанная в ценовом сговоре с таможенниками, из-за которого в тюрьме оказался бывший ИТ-директор этого ведомства.

«Золотая» поддержка Oracle

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба закупила техническую поддержку программных продуктов Oracle за 177 млн руб., фактически завысив реальную цену требующихся услуг в 3,4 раза.

Это следует из сопоставления тендерной документации ведомства с выводами Счетной палаты, объявленным по результатам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в России. В отчете надзорного органа говорится, что ФТС сформировала соответствующие тендерные условия «на основании коммерческих предложений, несопоставимых с условиями планируемой закупки, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта на 124 млн руб.».

Подробности ценообразования в скандальном тендере

В пресс-службе Счетной палаты объяснили CNews, что рассматриваемая закупка, контракт по итогам которой получила компания «Рдтех разумные деловые технологии», осуществлялась ФТС в начале 2015 г. Закупаемые услуги должны были оказываться в течение восьми месяцев в том же году.

Таможня закупила многомиллионную техподдержку Oracle по втрое завышенной цене

В надзорном ведомстве установили, что начальная цена контракта в 178,8 млн руб. была рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании информации, представленной тремя потенциальными исполнителями. Один из них — «Крок инкорпорейтед» — в стоимость услуг за 2015 г. включил суммы, рассчитанные за период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2015 г., то есть во многом за пределами установленного тендерной документацией срока оказания услуг. Два других — будущий победитель «Рдтех» и «Борлас» — включили в расчет цену восстановления техподдержки ПО Oracle в размере 124 млн. руб., которая по условиям тендера заказчику не требовалась.

Именно эти 124 млн руб. в итоге и фигурируют в документах Счетной палаты в качестве расчетной суммы завышения реальной цены услуг.

«Рдтех» уже довел до тюрьмы бывшего ИТ-директора ФТС

Примечательно, что ФТС, ПО Oracle и «Рдтех» связаны с еще одной скандальной историей, по итогам которой бывший глава ИТ-управления ФТС, генерал-лейтенант Алексей Шашаев в июле 2016 г. был приговорен к пятилетнему тюремному заключению.

Тверской суд Москвы признал его виновным в мошенничестве, в результате которого из бюджета были похищены 125 млн руб. По версии обвинения, в 2011–2012 гг. Шашаев вместе со своей подчиненной Еленой Соболевой организовал заключение госконтракта с фирмой «СБЛ-техноложис» на поддержку СУБД Oracle. Условия контракта, по словам обвинителей, были составлены специально под «СБЛ-техноложис», а его стоимость — завышена на вышеупомянутую сумму.

По данным «Коммерсанта», адвокаты обвиняемых заявляли об отсутствии в их действиях состава преступления. Защита утверждала, что Алексей Шашаев был лишь одним из членов комиссии, принимавшей решение о заключении контракта, а его стоимость определяли специалисты компании «Рдтех», одного из дистрибуторов Oracle.

За год до данного разбирательства, в мае 2015 г. ФАС установила факт сговора в 2012 г. между ФТС, «СБЛ-техноложис» и «Рдтех» на аукционе, по итогам которого был заключен контракт, приведший Шашалева на скамью подсудимых. Из решения антимонопольного органа становится понятным, что сумма упомянутого хищения в размере 125 млн руб. определяется разницей между размером контракта ФТС с «СБЛ-техноложис» (332,2 млн руб.) и ценой субподряда «СБЛ-техноложис» с «Рдтех» (207,5 млн руб.).

Позже, в декабре 2015 г. справедливость выводов ФАС подтвердил Арбитражный суд Москвы. Замгендиректора компании «СБЛ-техноложис» Станислав Сорокин в ходе этой истории пошел на сделку со следствием, но в результате все равно получил реальный срок лишения свободы на три года.