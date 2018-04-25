ВТБ с нуля создает платформу для работы корпоративного бизнеса

Единая платформа ВТБ

Как стало известно CNews, группа ВТБ намерена разработать глобальную платформу «Портал корпоративного бизнеса», которая по оценке представителей банка, создаст рабочую среду для более чем 10 тыс. сотрудников группы. В ходе проекта планируется внедрить средства для кросс-функционального взаимодействия сотрудников группы, платформы для колл-центра корпоративного бизнеса банка.

Создаваемая ВТБ платформа представляет собой набор одностраничных веб-приложений, клиентская сторона которых разработана с использованием широко распространенного JavaScript-фреймворка AngularJS в связке с ASP.NET Web API Core – исполняющей среде веб-приложений компании Microsoft – на стороне сервера.



Как сообщили CNews представители банка, решение построено на микросервисной архитектуре. При использовании данного подхода единое приложение (платформа) формируется из набора небольших сервисов, которые работают независимо друг от друга, могут быть написаны на разных языках программирования и использовать различные технологии хранения данных. Каждый из сервисов нацелен на решение конкретной бизнес-задачи, может быть развернут независимо и автоматически.

По словам руководителя службы ведения клиентской базы департамента координации и анализа бизнеса ВТБ Ольги Погореловой, внедряемый портал является собственной разработкой банка. Тем не менее, помимо штатных сотрудников, занятых в процессе разработки, ВТБ прибегает к использованию сторонних ресурсов. В частности, в разговоре с CNews была упомянута компания «Люксофт», занимающаяся разработкой программного обеспечения и экспортом ИТ-услуг. Как отметила Ольга Погорелова, в рамках проекта возможно обращение к услугам любых поставщиков, если их качество соответствуют требованиям банка.

Кроме того, Погорелова оценила сроки реализации проекта. По ее словам, работы планируется завершить к июлю 2019 г., но разработчики не находятся в жестких временных рамках.

«Поскольку портал внедряется в концепции гибкой методологии разработки, то решение задач и требований бизнеса, в том числе с учетом изменяющего рынка и выявления критичных потребностей, для нас важнее, чем следование изначальному плану-графику проекта», – сказала Ольга Погорелова.

Порталом корпоративного бизнеса ВТБ будет пользоваться более 10 тыс. сотрудников группы

По итогам реализации проекта группа ВТБ планирует добиться повышения качества обслуживания клиентов. «Уникальность этого проекта обусловлена масштабом нашего бизнеса, – отметила Елена Колесник, руководитель департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент ВТБ. – С внедрением "Портала корпоративного бизнеса" информация о клиентах группы более чем в 20 странах присутствия будет консолидирована на единой платформе, что существенно повысит как эффективность взаимодействия с клиентами, так и координацию между направлениями группы».

Прогнозируемый экономический эффект мероприятия и размер инвестиций в проект представители банка комментировать отказались.

Что собой представляет портал

Проект нацелен на повышение конкурентоспособности ценового предложения группы ВТБ и предусматривает формирование продуктовых профилей клиентов – в первую очередь представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Эти профили будут доступны сразу всем системам группы посредством всех имеющихся каналов обслуживания. Помимо этого, проект подразумевает формирование аналитического механизма, который позволит оптимизировать работу с клиентами по направлениям продаж, процедур соответствия и управления рисками. Поможет платформа и в ведении розничного бизнеса в рамках зарплатных проектов.

Разрабатываемое решение включает развитую систему разграничения прав доступа, которые могут зависеть от следующих факторов: роли и принадлежности пользователя к конкретному подразделению, устройства, с которого осуществляется доступ к порталу, а также категории запрашиваемой посредством платформы информации. Конфиденциальность передаваемых данных обеспечена как на уровне каналов коммуникации, так и на уровне системных функции.

Стоит также отметить заявленную мультиязычность портала. Пользовательский интерфейс будет доступен на русском и английском языках, а работа с данными на портале возможна на всех языках государств присутствия группы ВТБ.