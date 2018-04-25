Власти законом заставят предустанавливать российские приложения на смартфоны

ФАС России предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы сделать обязательной предустановку отечественных приложений на мобильные устройства. Кроме того, пользователи получат возможность удалять любые предустановленные приложения, если они не критичны для работы устройства.

Инициатива ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает прописать на законодательном уровне обязательную предустановку российских приложений на смартфоны, предназначенные для пользователей из России. В список таких приложений войдут браузер, почта, аудио-проигрыватель и другие стандартные программы.

«Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю», — поясняет ФАС на своем сайте. Ведомство полагает, что новые нормы могут существенно поддержать отечественных разработчиков ПО в их конкуренции с крупными иностранными компаниями.

Положение пользователей

Предустановка на мобильные устройства российских приложений должна расширить возможности выбора, которые есть у пользователя. ФАС утверждает, что данная инициатива была вызвана к жизни частыми жалобами россиян на предустановленные приложения в телефонах, смартфонах, планшетах и других гаджетах.

Ведомство отмечает, что установка таких приложений проходит в автоматическом режиме, а удалить их пользователь потом не может. Поэтому ФАС также предлагает законодательно гарантировать пользователям возможность полного удаления предустановленных программ. Исключение будут составлять только те приложения, которые необходимы для корректной работы устройства.

Война с Google за предустановку приложений

На предустановку приложений в мобильных устройствах ФАС впервые обратила внимание в связи со спором, разгоревшимся несколько лет назад между «Яндексом» и Google. В 2014 г. российский разработчик создал собственную кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения от «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго эшелона — Explay, Prestigo, Fly — попробовали выпускать смартфоны на ОС «Яндекса», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

ФАС предлагает сделать предустановку российских приложений на смартфоны обязательной

Оказалось, что условия соглашения по пакету лицензий Google Mobile Services (GMS) обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. На основании этого «Яндекс» подал жалобу в ФАС.

В 2015 г. ФАС обязала Google прекратить подобного рода практику, исключив из договоров с контрагентами соответствующие пункты. Позднее ведомство оштрафовало Google за нарушения законодательства на 438 млн руб. Google не согласилась с предписанием ФАС и пыталась оспорить его в суде, но безуспешно. Тем не менее, корпорация не выполнила требования регулятора. Из-за этого ФАС оштрафовала Google еще на 1 млн руб. Ведомство искало различные пути, чтобы обязать корпорацию выполнить требования: от уголовного дела на ее топ-менеджера до ограничения скорости доступа к сайтам Google.

Компромисс ФАС и Google

В итоге стороны нашли компромисс. В частности, Google обязалась отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе, не мешать предустановке приложений конкурентов и не создавать экономических стимулов для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в Google Chrome.

Также Google обязалась создать для российских пользователей Google Chrome поисковый виджет, который обеспечит им возможность выбрать поисковую систему по умолчанию — Google или «Яндекс». Данный виджет был предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.