Mail.ru неудачно познакомилась с «Мамбой»

Инвестиции Mail.ru Group в сервис интернет-знакомств «Мамба.ру» оказались неудачными. Холдинг списал почти половину стоимости свой доли этого актива - 276 млн руб. Однако у совладельца «Мамба.ру» холдинга «Финам» оптимистичный взгляд на перспективы сервиса.

Mail.ru Group списала половину стоимости своей доли в «Мамба.ру»

Mail.ru Group сообщила о списании части стоимости принадлежащей холдингу доли в сервисе интернет-знакомств «Мамба.ру». Mail.ru Group владеет 31,3% акций «Мамба.ру».

На конец 2016 г. эта доля стоила 584 млн руб., вся компания оценивалась в 1,88 млрд руб.. На конец 2017 г. его стоимость снизилась до 308 млн руб., вся компания оценивается в 990 млн руб. То есть за год актив обесценился почти в два раза: на 47%, а убыток от обесценивания составил 276 млн руб.

В то же время «Мамба.ру» продолжает быть прибыльной. В 2017 г. Mail.ru Group получила от данного сервиса дивидендов на 18 млн руб. То есть всего за 2017 г. «Мамба.ру» выплатила дивидендов на 57 млн руб.

Как «Финам» покупал и перепродавал доли в «Мамба.ру»

«Мамба.ру» была создана известным интернет-предпринимателем Андреем Андреевым. В 2006 г. сервис был приобретен инвестиционной компанией «Финам».

В 2008 г. «Финам» продал 31,2% акций «Мамба.ру» компании Mail.ru Internet, которая впоследствии вошла в состав Mail.ru Group. Оставшаяся доля по-прежнему принадлежит «Финам».

Mail.ru полагает, что ее доля в сервисе «Мамба» за год подешевела вдвое

Позднее Андреев создал зарегистрированный в Великобритании международный сервис интернет-знакомств Badoo, который, в том числе, работает и в России. В 2008 г. «Финам» купил в этой площадке долю в 10%.

«Финам» верит в «Мамба.ру»

В пресс-службе Mail.ru Group заявили агентству «Интерфакс», что более не видят перспектив своих инвестиций в «Мамба.ру». А вот у «Финама» иное мнение.

Президент холдинга Владислав Кочетков заявил CNews, что стоимость принадлежащей «Финаму» доли в «Мамба.ру» не изменилась и составляет не менее 3,2 млрд руб. То есть вся компания, по версии «Финам», оценивается не менее чем в 4,64 млрд руб.

«Стоит понимать, что речь идет о некой бухгалтерской оценке, которая имеет весьма отдаленное отношение к реальной рыночной стоимости «Мамба.ру», остающейся безусловным лидером своего сегмента, генерирующей существенную прибыль, выплачивающей дивиденды, - говорит Кочетков. - Не исключаю, что "бухгалтерская операция" имеет под собой какую-то подоплеку - например, подготовку к продаже непрофильного актива. Но никакой информации по этому вопросу у нас нет. Перспективы развития бизнеса «Мамба.ру» мы оцениваем положительно, в том числе за счет активного развития в мобильном сегменте.