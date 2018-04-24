Все характеристики хитового смартфона Xiaomi рассекречены до анонса. Видео

В дополнение к тизерам нового смартфона Xiaomi Mi 6X, официальный анонс которого намечен на 25 апреля, в Сеть утекли практически все данные о новинке, включая фото, видео и цены.

Потенциальный хит среднего ценового диапазона

Компания Xiaomi разослала приглашения журналистам на официальный анонс смартфона Xiaomi Mi 6X, который состоится в Китае 25 апреля. До этого компания подогревала интерес к модели, размещая в китайских соцсетях тизеры с упоминанием новинки. Сегодня в Сеть попали фото и видео смартфона, а также точные цены в китайской рознице на старте продаж Mi 6X.

Подробные фотографии смартфона Xiaomi Mi 6X, включая снимки розничной коробки и аппарата в двух цветовых расцветах, появились на китайском портале MyDrivers, видео выложил портал /Leaks, подробности о ценах портал MySmartPrice.

Дизайн смартфона Xiaomi Mi 6X во многом сохранил основные черты его предшественника, Mi 5X, чего нельзя сказать о значительно изменившихся характеристиках. Утечки данных о спецификациях смартфона Xiaomi Mi 6X подтвердились надписями на защитных пленках фото розничных образцов.

Подробности о характеристиках

Смартфон Xiaomi Mi 6X выполнен в металлическом корпусе, его точные габариты составляют 158,88 х 75,54 х 7,3 мм.

Официальное фото Xiaomi Mi 6X

Смартфон Xiaomi Mi 6X получил 5,99-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением Full HD+ (1080 х 2160 пикселей) и соотношением сторон 18:9, с минимальной кромкой вокруг дисплея.

Фото розничной коробки Xiaomi Mi 6X

Наиболее впечатляющим фактом стало подтверждение использования в новинке 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 660 (а не Snapdragon 626, как предполагали некоторые источники. Чип Snapdragon 660, выполненный на базе восьми ядер Kryo 260 и графической подсистеме Adreno 512, позволяет автоматически оценить производительность Xiaomi Mi 6X выше чем у его предшественников, включая Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Mi 5X.

Розничные образцы Xiaomi Mi 6X, вид спереди

Вторая интересная особенность модели Mi 6X – мощная основная сдвоенная камера, выполненная на базе 12 МП сенсора Sony IMX486 с оптикой f/1.8 и фазовым автофокусом, и 20 МП сенсора Sony IMX376 с оптикой f/2.2. Между сенсорами размещается двухтональная светодиодная вспышка. Смартфон получил возможность съемки 4K-видео.

Розничные образцы Xiaomi Mi 6X, вид с тыла

Фронтальная селфи-камера выполнена на 20 МП сенсоре и поддерживает запись видео с качеством до 1080p.

Смартфон Xiaomi Mi 6X «из коробки» получил предустановленную операционную систему Android самой последней версии 8.1 (Oreo) в сочетании с фирменным интерфейсом (MIUI).

Список интерфейсов новинки включает A-GPS, ГЛОНАСС, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, ИК-порт, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Смартфон Xiaomi Mi 6X оснащается батареей емкостью 2910 мАч и поддерживает режим интенсивной зарядки Quick Charge.

Официальные тизеры Xiaomi Mi 6X

В рознице Xiaomi Mi 6X появится в нескольких вариантах оснащения памятью: 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопитель, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопитель, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопитель, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопитель. В аппарате предусмотрен слот под карты памяти microSD, совмещенный со слотом под вторую SIM-карту.

Цены и сроки начала продаж

Несмотря на тот факт, что на снимках представлены смартфоны в корпусах только двух расцветок, в Китае, согласно официальным данным Xiaomi, смартфон на старте продаж будет доступен сразу в пяти цветовых вариантах: «розовая вишня» (Cherry Pink), «красное пламя» (Red Flame), «песочное золото» (Sand Gold), «ледниковый голубой» (Glacier Blue) и черный (Black).

Цены разных версий Xiaomi Mi 6X в Китае

Цена модели Xiaomi Mi 6X с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем установлена на уровне 1799 юаней (примерно $285). Вариант Mi 6X с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем обойдется в 1999 юаней (примерно $317). Ценовых данных о версии Mi 6X с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем пока нет.

Согласно информации портала MySmartPrice, через какое-то время после выпуска Xiaomi Mi 6X, компания также планирует представить смартфон Mi A2, который будет полной копией Mi 6X за исключением программной платформы – «чистой» версии Android 8.1.