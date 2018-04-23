Yota в разы снизила цены в Крыму

Оператор Yota радикально снизил цены на роуминг в Крыму. Исходящие вызове подешевели в семь раз, входящие в три раза, мобильный интернет в 35 раз.

Абонентам Yota предоставили дешевый роуминг в Крыму

Сотовый оператор «Скартел» (бренд Yota) сообщил о радикальном снижении стоимости роуминга в Крыму. «Скартел» работает в качестве виртуального оператора на базе сети «Мегафона». Оператор всегда декларировал, что у него нет внутрисетевого роуминга, то есть при поездках по стране у абонента не меняются тарифы.

Исключение из этого правила составляет полуостров Крым (Республика Крым и город Севастополь): здесь не работает ни один российский федеральный сотовый оператор. Соответственно, «Скартел», как и другие операторы, обслуживают абонентов в этих регионах в рамках дорогого национального роуминга.

До недавнего времени для абонентов «Скартела» в Крыму действовали следующие тарифы. Исходящие звонки в России стоили 19 руб. за минуту, входящие звонки и отправка SMS – 9 руб. в минуту. Мобильный интернет стоил 90 руб. за один МБ.

Мобильный интернет подешевел в 36 раз

Теперь же для роуминга в Крыму будут действовать следующие тарифы. Входящие и исходящие вызовы в России будут стоить 2,5 руб. за минуту, отправка одного SMS и 1 МБ интернет-трафика – также 2,5 руб.

Yota кратно снизила цены на роуминг в Крыму

Таким образом, стоимость исходящих вызовов в России упала более чем в семь раз, входящих вызовов и отправки SMS более чем в три раза. А мобильный интернет подешевел в 36 раз.

В Крыму работает четыре сотовых оператора: «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile), «КТК-Телеком» (торговая марка Volna Mobile»), «Крымтелеком» и «Севмобайл». При этом «Крымтелеком» работает только на территории республики Крым, «Севмобайл» только в Севастополе.

С кем из них имеет роуминговое соглашение «Скартел», в компании не разглашают.

Как власти борются за отмену роуминга в Крыму

В 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от сотовых операторов «большой четверки», «Вымпелкома», «Мобильных телесистем», «Мегафона» и Tele2, отменить внутрисетевой и национальный роуминг в России. В связи с отказом операторов сделать это ФАС возбудила два дела: о внутрисетевом и о национальном роуминге.

После этого операторы начали снижение цен на роуминг по России. В конце 2017 г. «Вымпелкома» снизил цены на роуминг в Крыму. Одна минута входящего и исходящего вызова по России теперь стоит 2 руб., столько же обойдется отправка одной SMS и передача 1 МБ данных. При этом после израсходования абонентов первых 3 МБ в сутки ему автоматически подключается до конца суток пакет на 110 МБ стоимостью 220 руб.

Затем тарифы на роуминг в Крыму снизил и Tele2. Одна минута входящего вызова у этого оператора теперь стоит 1 руб. Одна минута исходящего вызова по России стоит 3 руб. Столько же стоит отправка одного SMS и передача 1 МБ данных. При подключении дополнительной опции стоимостью 6 руб. в день входящие в Крыму будут бесплатны.

ФАС, рассмотрев предложения операторов по снижению стоимости национального роуминга, признала, что «Вымпелком», МТС и «Мегафон» добровольно устранили нарушения и снизили цены, а Tele2, по мнению ФАС, не стала добровольно снижать цену, в связи с чем оператор ждет наложения штрафа.