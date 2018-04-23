ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса»

Челябинское управление ФСБ схватило хакера, проживающего в Челябинске и являющегося участником международной хакерской команды. Интернациональная группировка, в которой всего один участник был из России, создает ПО для взлома систем банков и соцсетей. Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.

Арест в Челябинске

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Челябинской области задержало в Челябинске участника международной хакерской группировки. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило информационное агентство «Интерфакс».

Как поясняет пресс-служба ФСБ, группировка разрабатывала ПО для преодоления защиты и копирования информации из компьютерных систем, принадлежащих кредитным организациям, почтовым сервисам и соцсетям. В качестве примеров жертв ФСБ приводит PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, «Вконтакте», Mail.ru и «Яндекс».

Группировка, о которой идет речь, имеет многонациональный состав, причем большинство ее участников являются гражданами других государств. Однако один из преступников оказался россиянином, проживающим в Челябинске. Сотрудники челябинского УФСБ обыскали жилище подозреваемого, изъяв в процессе компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Возможное наказание

Против хакера из Челябинска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.





ФСБ схватила в Челябинске хакера международного уровня

Часть 1 данной статьи предлагает в качестве наказания ограничение свободы или принудительные работы сроком до четырех лет. Как вариант, возможно лишение свободы на тот же срок плюс штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев.



Похожие случаи

Это не единственный за последнее время случай, когда правоохранители выявляют на территории России следы деятельности крупных хакерских команд.

В мае 2017 г. CNews писал, что МВД России задержало преступную группировку, которая подозревается в краже денег со счетов граждан с использованием троянской программы. По данным МВД, за время работы группы от ее действий пострадало около 1 млн. пользователей мобильных устройств. Общий ущерб от действий преступников составил более 50 млн. руб.

Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Скрытые смс-команды давали возможность переводить средства пользователей на счета группировки. Следствие установило, что группа состояла из 20 участников — выходцев из Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Группировка была сформирована 30-летним злоумышленником, проживающим в Иваново.

В июле 2017 г. к двум годам лишения свободы в колонии был приговорен Владимир Аникеев, известный также под никнеймом Льюис, который является создателем сайта «Шалтай-Болтай» (другое название – «Анонимный интернационал») и главой одноименной хакерской группировки.

В 2014 г. этот ресурс начал публиковать украденную переписку по электронной почте, а также переписку в Telegram, «облачные» копии содержимого смартфонов и т. д. высокопоставленных чиновников. С его подачи достоянием общественности стала переписка премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, главы Роскомнадзора Александра Жарова, руководителя Счетной палаты Татьяны Голиковой и других чиновников и руководителей госкорпораций.

В том же 2014 г. Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к блогу «Шалтая-Болтая», но ресурс продолжил работу. В 2015 г. создатели сайта начали выставлять украденную переписку на аукцион с оплатой в Bitcoin. Аникеев был арестован ФСБ в октябре 2016 г., причем для этого сотрудникам ведомства пришлось провести спецоперацию по «выманиванию» подозреваемого из Украины. В декабре 2016 г. были взяты под арест два предполагаемых сообщника Аникеева – Константин Тепляков и Александр Филинов.