Американские полицейские ворвались в похоронное бюро, чтобы разблокировать смартфон пальцем покойника

В штате Флорида два детектива ворвались в похоронное агентство, чтобы попытаться разблокировать смартфон с помощью отпечатка пальца мертвого тела владельца. С юридической точки зрения полицейские действовали законно, поскольку у мертвых в США нет привычных гражданских прав. Инцидент вызвал возмущение близких покойного.

Смартфон мертвеца

Полиция США предприняла попытку разблокировать смартфон с помощью отпечатка пальца мертвого тела владельца. Ради этого сотрудники полиции явились в похоронное бюро, где находилось тело, передает издание Tampa Bay Times. При этом владелец смартфона был застрелен патрульным офицером полиции на автозаправке при попытке скрыться в ходе досмотра его автомобиля.

Не уточняется, какая компания является производителем смартфона, попавшего в руки полиции. Однако если это был iPhone, то действия правоохранителей не имели смысла, поскольку 48-часовой период, в течение которого смартфоны Apple можно разблокировать с помощью одного лишь отпечатка пальца, на тот момент уже истек, пишет Gizmodo.

Как действовала полиция

Похоронное бюро Sylvan Abbey, в котором готовили к погребению тело Линуса Филлипа (Linus Phillip), 30 лет, находится в Клируотере, штат Флорида. Два детектива, пришедшие в бюро, были сотрудниками полицейского отделения Ларго, другого города Флориды.

Возле тела Филлипа находилась его невеста, Виктория Армстронг (Victoria Armstrong), 28 лет. Как поясняет Виктория, полиция не уведомила родственников погибшего о своем визите. Пришедших детективов провели к телу. Взяв покойного за руку, они попытались разблокировать телефон с помощью отпечатка пальца.

Линус Филлип с невестой Викторией и сыном Исааком

Как сообщил СМИ лейтенант Рэндалл Чейни (Randall Chaney), попытка разблокировки оказалось неуспешной, и данные, хранящиеся в смартфоне Филлипа, не удалось приобщить ни к расследованию дела о наркотиках, фигурантом которого он являлся, ни к расследованию другого дела, касающегося уже непосредственно обстоятельств его гибели.

Моральный и правовой аспект

Если бы Линус Филлип был жив, и полиция попросила его разблокировать смартфон, он имел бы право отказаться, сославшись на Пятую поправку к Конституции США. Поправка дает подозреваемым возможность не свидетельствовать против самих себя — именно так расценивается предоставление полиции пароля или отпечатка пальца владельцем смартфона. Однако американские суды в некоторых случаях приравнивают отпечаток пальца к таким биометрическим показателям, как ДНК или образец почерка, что выводит отпечаток из зоны действия Пятой поправки. Также полиция не имеет права просматривать данные на изъятом у живого подозреваемого смартфоне без судебного ордера.

Однако мертвые граждане США не имеют прав, гарантированных живым, а законы штата Флорида недостаточно четко прописывают, кто может получить доступ к телу, находящемуся в похоронном агентстве. Поэтому действия детективов можно назвать законными, пишет Tampa Bay Times со слов опрошенных экспертов в сфере юриспруденции. Внимание СМИ в данном случае привлек моральный аспект действий полиции — попытка разблокировки проводилась в похоронном бюро на глазах у близких погибшего без предварительного предупреждения.

Лейтенант Чейни сообщил, что, насколько ему известно, это первая попытка правоохранителей разблокировать смартфон подобным образом — ранее к данному методу не прибегали не только в стенах похоронного бюро, но и на месте преступления или на столе у судмедэксперта.

Как погиб Филлип Линус

На данный момент известно, что Линус Филлип был застрелен на автозаправке компании Wawa в Ларго. Два офицера остановили черный седан Nissan, который он вел, поскольку окна машины были затонированы вопреки закону.

Разговаривая с Филлипом, вышедшим из автомобиля, офицеры, по их словам, уловили доносящийся из салона запах марихуаны. Когда они попытались задержать Филлипа, он прыгнул обратно на водительское место и дал задний ход, пытаясь набрать скорость — все это с открытыми дверцами автомобиля.

Один офицер успел отскочить с пути следования седана, но другой частично находился в салоне и его протащило вслед за машиной. Тогда он выхватил пистолет и выстрелил в Филлипа в целях самозащиты, после чего вывалился из салона и попал под открытую дверцу седана. После этого Nissan на заднем ходу ударил другой автомобиль, врезался в колонну автозаправки и остановился.

Полицейские попытались оказать Филлипу первую помощь, но безуспешно. Застреливший его офицер, имеющий семилетний стаж работы в полиции, получил травмы и был доставлен в госпиталь. В машине было обнаружено значительное количество крэка, порошкового кокаина и марихуаны, в связи с чем и было открыто дело о наркотиках.