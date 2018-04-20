Intel научил антивирусы работать на графических процессорах, чтобы не простаивали

Intel дал возможность антивирусам использовать не только центральный процессор, но и интегрированный графический процессор. Речь пока идет только о встроенных GPU самого Intel. Первым поддержку этой технологии получит антивирус Microsoft Windows Defender, поставляемый по умолчанию с Windows 10

Речь пока идет только о встроенных GPU самого Intel. Первым поддержку этой технологии получит антивирус Microsoft Windows Defender, поставляемый по умолчанию с Windows 10.



Аппаратная защита

Корпорация Intel представила две новые технологии обеспечения безопасности - Threat Detection Technology и Security Essentials. Первая, как легко догадаться по названию, ориентирована на выявление киберугроз. Вторая представляет собой набор специализированных аппаратных функций в процессорах Core, Xeon и Atom, нацеленных на повышение их защищенности.

Threat Detection Technology, на самом деле, включает две раздельные технологии - Accelerated Memory Scanning (ускоренное сканирование памяти) и Advanced Platform Telemetry (углубленная телеметрия платформы).

«Графический антивирус»

Accelerated Memory Scanning предоставляет антивирусным решениям возможность использовать при сканировании системы не только центральный процессор, но и интегрированный графический процессор Intel (при его наличии) - в первую очередь, для выявления бесфайловых вредоносов.

Intel дал возможность антивирусам использовать не только центральный процессор, но и интегрированный графический процессор



Как утверждают разработчики, снижения производительности при этом происходить не будет. Даже наоборот: тесты показали, что нагрузка на центральный процессор при антивирусном сканировании упала с 20% до 2%.

В ближайшие недели эта технология будет интегрирована в Windows Defender.

«Графические процессоры уже давно используются далеко не только для графических операций как таковых, но и для многих других целей, где есть нужда в быстром выполнении большого числа параллельных операций, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационным технологиям компании SEC Consult Services. - Использование графических чипов для антивирусных нужд выглядит весьма перспективной идеей, особенно учитывая, что встроенные графические процессоры сегодня распространены повсеместно».

Снизить нагрузку

Intel Advanced Platform Telemetry - это, как следует из описания Intel, облачная система, использующая машинное обучение «для выявления передовых угроз, снижая при этом количество ложных срабатываний и степень нагрузки» на локальную оконечную систему.

Эта система будет интегрирована в решение Cisco Tetration, предназначенное для защиты дата-центров и облачных сервисов.

Наконец, Security Essentials представляет собой набор аппаратных функций «доверительной загрузки» (Root-of-trust) для процессоров Core, Xeon и Atom.

«Эти функции представляют собой технологии обеспечения целостности платформы, предназначенные для защиты загрузки систем, аппаратной защиты (данных, ключей шифрования и других цифровых активов), ускоренных криптографических операций и областей безопасного выполнения кода, защищающих приложения в динамических средах».

Пока Intel не предоставил других подробностей, подчеркнув лишь, что все эти защитные функции реализованы на аппаратном уровне.