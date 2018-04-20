Глава Apple рассказал всю правду о слиянии macOS и iOS

«Слияние – это не то, что хотят пользователи»

Глава компании Apple Computer Тим Кук (Tim Cook) в своем интервью австралийскому изданию The Sydney Morning Herald заявил, что Apple не работает над созданием единой операционной системы для настольных систем Mac и мобильных устройств iPhone и iPad.

Интервью состоялось в Чикаго, Иллинойс, где с Тим Кук выступал на мероприятии Apple, приуроченном к оглашению ряда новых инициатив компании в образовательной сфере.

В частности, в рамках этого мероприятия был анонсирован новый планшет 9,7-дюймовый планшет iPad с поддержкой Apple Pencil, который компания планирует противопоставить компьютерным решениям Google для школ.

В интервью, на вопрос относительно потенциальных перспектив слияния программных платформ для Mac iOS – по аналогии со стратегией Microsoft относительно «конвертируемой» Windows, Тим Кук заявил буквально следующее: «Мы не верим в то, что они разбавляют [watering down] друг друга. Оба [Mac и iPad] невероятны. Оба невероятны потому, что мы продвигаем их в том, что они делают хорошо. И если вы начнете объединять их... у вас начнется балансирования и компромиссы. Таким образом, возможно [наша] компания окажется в конце концов более эффективной. Но суть даже не в этом. Знаете, речь о предоставлении людям вещей, с помощью которых они смогут изменить мир, выразить свою страсть или творчество. Так что слияние, на котором зациклились некоторые – я не думаю, что это то, что хотят пользователи».

Тим Кук на образовательном мероприятии Apple в Чикаго, апрель 2018

В конце прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало о том, что уже в 2018 году Apple может представить единую программную платформу для всех своих мобильных и настольных устройств семейств iPhone, iPad и Mac. Секретный проект под кодовым названием «Марципан» (Marzipan), якобы разрабатываемый компанией в строжайшем секрете, в случае его коммерческой реализации предусматривал бы появление единой платформы приложений Apple.

Как отмечает репортер The Sydney Morning Herald Питер Уэллс (Peter Wells), в своем интервью Тим Кук тщательно подбирал слова – для того, чтобы в будущем его формулировки не были истолкованы двусмысленно для формирования новой волны недостоверных слухов.

Так, по словам Уэллса, однажды Тим Кук рассказал о том, что он регулярно пользуется iPad. В результате в Сети несколько лет назад появилась волна предположений о потенциально полной смерти систем Mac, что оказалось нонсенсом.

Почему появляются слухи о слиянии macOS и iOS

Начав производство мобильных устройств iPhone и iPad, Apple Inc. представила новую парадигму взаимодействия с вычислительной техникой в виде платформы iOS и написанных для нее приложений. Новая экосистема приложений оказалась удобной в повседневном использовании и легко доступной через тщательно контролируемый магазин приложений App Store.

В то же время в программных приложениях для настольных систем и ноутбуков Apple: магазин приложений Mac App Store представляет ограниченный выбор редко обновляемых программ.

Экосистема настольных и мобильных систем Apple

Кроме того, Apple до сих пор так и не представила ни одной версии систем Mac с сенсорным экраном. Хотя в настоящее время операционные системы macOS и iOS уже используют ряд общих сервисов и функций, например, файловую систему APFS, они по-прежнему представляют собой совершенно разные ОС с различными наборами опций для их использования. Однако некоторое их сближение и стало источником слухов и предположений о грядущем слиянии.

Источником второй волны слухов о возможном слиянии macOS и iOS также стало агентство Bloomberg, которые в начале апреля рассказало о другой секретной инициативе Apple под кодовым названием «Kalamata». В рамках этой стратегии компания якобы планирует полностью отказаться от процессоров Intel на стандартной архитектуре x86-64 в системах Mac уже в 2020 г. Вместо них новые ноутбуки и десктопы компании якобы будут снабжаться чипами собственной разработки.

Источники Bloomberg предположили, что аппаратная унификация устройств Apple неизбежно должна привести к последующей программной унификации, с последующим слиянием macOS и iOS в единую платформу с унифицированными приложениями.

Используйте Mac и iPad там, где это удобно

В интервью Sydney Morning Herald Тим Кук заявил о том, что он по-прежнему использует и Mac, и iPad, однако пользуется ими в совершенно различном контексте.

«Я использую Mac главным образом на работе, а iPad использую дома... И всегда использую iPad в путешествиях. Но я пользуюсь всем, и все их люблю», - заявил Тим Кук.

О недорогом iPad для образования

В конце марта 2018 г. Apple представила iPad с 9,7-дюймовым экраном и поддержкой Apple Pencil. Устройство позиционируется как инструмент для образовательных учреждений, где новый iPad может использоваться как учителями, так и учениками. В рамках программы «Apple для образования» сам планшет и стилус можно приобрести со скидкой.

Новый Apple iPad для образования и Apple Pencil

Планшет мало отличается от своего предшественника. Алюминиевый корпус unibody, толщиной 7,3 мм (толще, чем любой из iPad Pro), представлен в трех цветах: серебристом, золотом и цвете «серый космос», Дисплей, выполненный по технологии Retina размером 9,7 дюймов, работает в разрешении 2048х1536.

Новинка базируется на 64-битном 4-ядерном процессоре A10 Fusion. По сравнению с предшественником производительность планшета выросла на 40% процентов, а в графических приложениях прирост составил 50%. Ранее такой же процессор использовался в iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Новый iPad оснащен фронтальной HD FaceTime и 8 МП тыльной камерами, поддерживает технологию распознавания отпечатков пальцев Touch ID. Производитель обещает, что заряда батареи хватит на 10 часов работы в интернете по Wi‑Fi, просмотра видео или прослушивания музыки и до 9 часов работы в интернете по сотовой сети.

Планшет работает под управлением iOS 11. Панель Dock обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана, а работать с несколькими документами в режимах Split View и Slide Over становится еще проще. С функцией перетаскивания удобно переносить изображения, текст и файлы из одного приложения в другое. Используя стилус, теперь можно рисовать прямо в тексте. В приложении «Файлы» можно быстро открывать и упорядочивать файлы, где бы они ни хранились: на iPad или в облаке. Приложение поддерживает iCloud Drive и другие облачные сервисы, такие как Box и Dropbox.

Образовательное приложение Apple с дополненной реальностью на iPad

В России новый iPad предлагается по цене от 24990 руб. (23990 руб. для образовательных учреждений) за модель с 32 ГБ встроенной памяти без модуля LTE. За поддержку последнего придется доплатить еще 10 тыс. руб., в итоге расставшись с 34990 руб. Версия устройства со 128 ГБ памяти обойдется потребителю в 31990 руб. без поддержки LTE или 41990 руб. с поддержкой, что действительно не так уж много по сравнению, к примеру, с iPad Pro, цена на который начинается от 46990 руб. Таким образом, новый продукт Apple можно отнести к категории бюджетных.

В качестве бонуса Apple предложит работникам сферы образования и ученикам 200 ГБ бесплатного пространства в облаке iCloud вместо обычных 5 ГБ.