Apple открыла код «невероятной» СУБД

FoundationDB стала свободной

Apple открыла исходный код распределенной СУБД FoundationDB, которая отныне будет развиваться как свободное ПО. Компания выразила надежду, что СУБД станет «основой для распределенных баз данных следующего поколения». Произойти это должно благодаря сообществу разработчиков, к формированию которого приступает Apple.

Исходный код СУБД можно найти на GitHub по адресу github.com/apple/foundationdb. Компания приглашает разработчиков просмотреть код на предмет выявления недостатков и предложения улучшений.

Пользователи интернета отреагировали на новость с большим энтузиазмом. «Это НЕВЕРОЯТНЫЕ новости! FoundationDB — это самый великолепный образец ПО, на котором я когда-либо работал или использовал, и потрясающая основа для всех, кто строит распределенные системы», — отметил пользователь wwilson, сообщивший новость на форуме Hacker News (news.ycombinator.com). Другие посетители форума массово согласились с его позицией в комментариях.

Сообщество разработчиков

Apple обещает, что вся дальнейшая разработка FoundationDB будет происходить открыто, прозрачно и при участии сообщества. Те разработчики, которые будут особенно активно участвовать в развитии СУБД, получат возможность в большей степени влиять на решения, принимаемые относительно проекта. В новом сообществе будут приняты нормы поведения, базирующиеся на популярном кодексе опенсорсных проектов Contributor Covenant.

Apple открыла код популярной СУБД, купленной три года назад

Ресурс The Register выражает мнение, что Apple намеренно создает у потенциальных участников сообщества впечатление, что каждый из них будет иметь вес в проекте. Цель такого подхода — привлечь компетентные кадры. Чтобы показать отличия открытой разработки от закрытой, The Register рассказывает, как компания обращается со своими непосредственными сотрудниками — угрожает им перманентной нетрудоустроенностью и тюремным заключением за утечку конфиденциальных данных.

Что такое FoundationDB

FoundationDB представляет собой NoSQL-систему, то есть в ней используется совокупность методов, отличных от тех, которые используются в языке SQL. СУБД обрабатывает данные по схеме «ключ-значение» и использует набор свойств ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — «атомарность, согласованность, изолированность, надежность»). СУБД написана на языке С++, имеет API для таких языков как C, C++, Python, Perl, Ruby, Java, Go, Node.js и PHP.

FoundationDB позволяет создавать распределенные хранилища большого объема для структурированных данных. Архитектура хранилища предусматривает независимость и самостоятельность каждого узла, что повышает отказоустойчивость СУБД. С этой же целью данные реплицируются на несколько узлов. К преимуществам СУБД относят возможность хранения в одной базе данных информации различного типа, простоту установки, масштабирования и управления, высокую производительность и экономичность на стандартном оборудовании.

Сама Apple отдельно отмечает в своем сообщении такую особенность конфигурации FoundationDB, как наличие ядра и надстроенных над ним слоев. Ядром является непосредственно хранилище «ключ-значение», исходный код которого и был выложен в общий доступ. В ядре содержатся только те функции, которые невозможно было записать в слои. Несколько слоев можно развернуть на одном кластере — например, слой с хранилищем документов и слой с графикой. Apple выразила надежду, что с открытием кода СУБД количество и разнообразие слоев резко возрастет.

Компания FoundationDB была основана Дэвидом Розенталем (David Rosenthal), Дейвом Шерером (Dave Scherer) и Ником Лавеззо (Nick Lavezzo) в 2009 г. Apple приобрела ее в марте 2015 г., стоимость покупки не разглашалась. Согласно данным сайта CrunchBase, общий объем инвестиций в компанию на момент приобретения Apple составил $22,7 млн. Штат насчитывал пять сотрудников, гендиректором был Дэвид Розенталь. После приобретения СУБД была лицензирована по схеме Apache 2.0.