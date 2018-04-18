Начались продажи дешевого смартфона с гигантской батареей и 8-ядерным процессором. Видео
Глобальные продажи по демпинговой цене
Гонконгская компания Bluboo объявила о начале глобальных продаж смартфона Bluboo S3. Новинка интересна тем, что по сумме характеристик, включающих 8-ядерный процессор, металлическое шасси, 6-дюймовый FHD+ экран, сдвоенную основную камеру, поддержку двух SIM-карт и очень емкую батарею с быстрой зарядкой могла бы фигурировать в среднем ценовом сегменте.
Производитель установил на старте продаж Bluboo S3 демпинговую цену на уровне $150, которая будет действовать до 27 апреля. Затем она поднимется незначительно.
На своем промо-сайте Bluboo сравнивает дизайн Bluboo S3 с флагманским Samsung S9, дополнительно подчеркивая в три раза более емкий аккумулятор и в шесть раз меньшую цену нежели у S9.
Характеристики Bluboo S3
Смартфон поддерживает сети 4G/4G VoLTE и оснащен двумя слотами Nano SIM с поддержкой режима Dual Standby. Один из слотов совмещен с кардридером MicriSD.
Смартфон оснащен 6,0-дюймовым дисплеем на матрице производства Sharp с модным сейчас разрешением FHD+ (1080 х 2160 пикселей) и максимальной яркостью до 500 нит. Экран поддерживает мультисенсорную технологию с одновременной поддержкой до пяти пальцев, в том числе, в перчатках или мокрыми руками.
Модель оснащена 8-ядерным процессором Mediatek MTK6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц и встроенной графикой ARM Mali T860 MP2 с тактовой частотой 650 МГц. Аппарат оснащается 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителем и поддерживает карты MicroSD емкостью до 256 ГБ.
Смартфон оснащен основной сдвоенной камерой на 21 МП и 5 МП сенсорах с автофокусом, светодиодной вспышкой и поддержкой записи видео в качестве до 1080p. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 13 МП.
Также поддерживается собственная технология разблокировки экрана Face ID, которая, по данным компании, оценивает лицо пользователя по 3000 точкам.
Новинка оснащена поддерживает навигацию GPS, A-GPS, GLONASS, сети Wi-Fi стандартов 802.11a/n/b/g/ac и Bluetooth версии 4.0. Биометрический сенсор отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне смартфона.
Разработчики оснастили Bluboo S3 симметричным портом USB 3.0 Type C, предусмотрев подключение к нему наушников и заодно лишив аппарата стандартного 3,5-мм аудио порта.
Смартфон работает под управлением ОС Android 8, обновление до версии 8.1 обещано позже.
Ключевая особенность Bluboo S3 – мощная батарея емкостью 8500 мАч, которая не только поддерживает режим быстрой зарядки в режиме 12 В/ 2 А, но также, благодаря поддержке стандарта USB OTG, может служить источником питания для зарядки другой переносной мобильной техники.
В связи с усиленной батареей габариты смартфона получились 157,8 х 75,5 х 11,6 мм, что несколько больше по толщине, чему большинства современных смартфонов. В комплект поставки Bluboo S3, помимо зарядки и защитных пленок, также входит специальный переходник с Type C на наушники 3,5 мм и адаптер Type-C OTG.
Цена вопроса
Помимо демпинговой цены Bluboo S3 на уровне $150 до 27 апреля, компания в этот период также проводит рекламные акции, заключающиеся в раздаче двух бесплатных смартфонов ежедневно и 10 смартфонов со скидкой 50%.
По завершении промо-периода цена Bluboo S3 увеличится всего на $30.