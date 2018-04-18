Начались продажи дешевого смартфона с гигантской батареей и 8-ядерным процессором. Видео

В ценовую войну среднего ценового сегмента включилась гонконгская Bluboo. Ее смартфон Bluboo S3 с 8-ядерным чипом, 6-дюймовым FHD+ экраном, сдвоенной камерой и очень емкой 8500 мАч батареей бьет демпинговые рекорды.

Глобальные продажи по демпинговой цене

Гонконгская компания Bluboo объявила о начале глобальных продаж смартфона Bluboo S3. Новинка интересна тем, что по сумме характеристик, включающих 8-ядерный процессор, металлическое шасси, 6-дюймовый FHD+ экран, сдвоенную основную камеру, поддержку двух SIM-карт и очень емкую батарею с быстрой зарядкой могла бы фигурировать в среднем ценовом сегменте.

Производитель установил на старте продаж Bluboo S3 демпинговую цену на уровне $150, которая будет действовать до 27 апреля. Затем она поднимется незначительно.

На своем промо-сайте Bluboo сравнивает дизайн Bluboo S3 с флагманским Samsung S9, дополнительно подчеркивая в три раза более емкий аккумулятор и в шесть раз меньшую цену нежели у S9.

Характеристики Bluboo S3

Смартфон поддерживает сети 4G/4G VoLTE и оснащен двумя слотами Nano SIM с поддержкой режима Dual Standby. Один из слотов совмещен с кардридером MicriSD.

Дизайн смартфона Bluboo S3

Смартфон оснащен 6,0-дюймовым дисплеем на матрице производства Sharp с модным сейчас разрешением FHD+ (1080 х 2160 пикселей) и максимальной яркостью до 500 нит. Экран поддерживает мультисенсорную технологию с одновременной поддержкой до пяти пальцев, в том числе, в перчатках или мокрыми руками.

Корпус Bluboo S3 с металлической рамкой

Модель оснащена 8-ядерным процессором Mediatek MTK6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц и встроенной графикой ARM Mali T860 MP2 с тактовой частотой 650 МГц. Аппарат оснащается 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителем и поддерживает карты MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Толщина Bluboo S3 составляет 11,6 мм

Смартфон оснащен основной сдвоенной камерой на 21 МП и 5 МП сенсорах с автофокусом, светодиодной вспышкой и поддержкой записи видео в качестве до 1080p. Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 13 МП.

Основная сдвоенная камера Bluboo S3

Также поддерживается собственная технология разблокировки экрана Face ID, которая, по данным компании, оценивает лицо пользователя по 3000 точкам.

Биосенсор на тыльной стороне Bluboo S3

Новинка оснащена поддерживает навигацию GPS, A-GPS, GLONASS, сети Wi-Fi стандартов 802.11a/n/b/g/ac и Bluetooth версии 4.0. Биометрический сенсор отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне смартфона.

Разработчики оснастили Bluboo S3 симметричным портом USB 3.0 Type C, предусмотрев подключение к нему наушников и заодно лишив аппарата стандартного 3,5-мм аудио порта.

Смартфон работает под управлением ОС Android 8, обновление до версии 8.1 обещано позже.

Ключевая особенность Bluboo S3 – мощная батарея емкостью 8500 мАч, которая не только поддерживает режим быстрой зарядки в режиме 12 В/ 2 А, но также, благодаря поддержке стандарта USB OTG, может служить источником питания для зарядки другой переносной мобильной техники.

В связи с усиленной батареей габариты смартфона получились 157,8 х 75,5 х 11,6 мм, что несколько больше по толщине, чему большинства современных смартфонов. В комплект поставки Bluboo S3, помимо зарядки и защитных пленок, также входит специальный переходник с Type C на наушники 3,5 мм и адаптер Type-C OTG.

Цена вопроса

Помимо демпинговой цены Bluboo S3 на уровне $150 до 27 апреля, компания в этот период также проводит рекламные акции, заключающиеся в раздаче двух бесплатных смартфонов ежедневно и 10 смартфонов со скидкой 50%.

По завершении промо-периода цена Bluboo S3 увеличится всего на $30.