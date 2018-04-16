Российские больницы получат 2 миллиарда на электронный документооборот

Правительство распорядилось выделить 2 млрд руб. на создание информационных систем в больницах 75 регионов. Информационные системы позволят вести истории болезни пациентов и расписание приема врачей в электронном виде. Локальные системы будут синхронизированы ЕГИСЗ.

Распоряжение правительства

Из Резервного фонда правительства будет выделено 2 млрд руб. на создание информационных систем в российских медицинских учреждениях. Речь идет о тех организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Межбюджетные трансферы будут направлены в 75 регионов страны, из которых поступили соответствующие заявки. Распоряжение о выделении средств от 12 апреля 2018 г. №659-р уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, информация о чем появилась на сайте правительства.

«Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот», — сообщил премьер. По его словам, конечная цель — внедрить электронный документооборот в больницах по всей стране, несмотря на цифровое неравенство, существующее между регионами.

Что именно будет сделано

Внедрение информационных систем позволит вести расписание приема врачей в электронном виде, а для пациентов станет возможной удаленная запись на прием через портал госуслуг. По словам Медведева, это должно помочь справиться с проблемой очередей.

Также будет введен электронный документооборот, что подразумевает в первую очередь ведение медицинских карт в электронном виде. Отдельные информационные системы будут автоматически взаимодействовать с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

По словам премьера, от введения электронного документооборота выиграют в первую очередь пациенты. У них отпадет необходимость иметь при себе копию истории болезни во время визита к новому специалисту или в новую больницу, поскольку историю всегда можно будет посмотреть в базе. Дело в том, что медицинские учреждения смогут передавать друг другу электронные медицинские карты. Однако, как уточнил Медведев, такая передача данных будет осуществляться только с согласия пациента, «потому что эта информация чувствительная, она касается здоровья».

Правительство выделило 2 млрд руб. на электронный документооборот в больницах

В информационные системы будут заноситься сведения обо всех медицинских услугах, которыми воспользовался пациент. По мысли премьера, это позволит точнее отслеживать, на что идут государственные средства, выделенные на здравоохранение. Счета за эти услуги для фондов медицинского страхования будут формироваться автоматически. Информационные системы медицинских учреждений будут автоматически взаимодействовать с системами фондов.

Электронное здравоохранение

Средства на создание информационных систем в медицинских учреждениях были выделены в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Паспорт проекта был утвержден в октябре 2016 г. Программа «Электронного здравоохранения» охватывает 2016-2025 гг. Конечная цель проекта — перевести медицинскую документацию в электронный вид, ввести систему контроля времени ожидания в очереди к врачу и создать систему сервисов в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

В рамках проекта планируется подключить медицинские учреждения к единой защищенной сети передачи данных, оборудовать компьютерами 95% рабочих мест в этих учреждениях и такое же их количество подключить к системе мониторинга ожидания в очереди. Кроме того, 55% медицинских организаций должны начать применять телемедицину.

С 1 января 2018 г. в России вступил в силу закон о телемедицине. Он узаконил существующую уже несколько лет, но пока не доработанную до конца ЕГИСЗ, ввел возможность выдачи рецептов и справок в форме электронного документа, разрешил врачам проводить консилиумы и консультации по видеосвязи, а также предписал пациентам проходить хотя бы один очный осмотр перед назначением лечения.