Недорогие смартфоны Moto E5 и E5 Plus получат премиальный дизайн из стекла и металла. Фото

Новые утечки данных о смартфонах Moto E5 и E5 Plus в виде многочисленных официальных рендеров подтверждают высокое качество исполнения новинок. Moto E5 получил металлический корпус, Moto E5 Plus – с дополнительным стеклянным покрытием.

Премиальный дизайн скатывается в бюджетный сектор

Немецкий ресурс WinFuture.de опубликовал многочисленные фото еще не представленных официально смартфонов Motorola Moto E5 и E5 Plus бюджетного класса.

Новые смартфоны получили премиальное оформление в виде корпусов черного, серого и золотистого оттенка. Модель Moto E5 получила металлическую тыльную крышку, а у модели Moto E5 Plus в дополнение просматривается дополнительное стеклянное 3D-покрытие.

Помимо этого, в новом дизайне линейки Moto E5 фирменный логотип размещен по центру смартфона непосредственно под модулем основной камеры. Не исключена вероятность, что логотип объединен вместе с сенсором отпечатков пальцев.

Дизайн смартфона Moto E5 Plus

Ранее портал PhoneArena сообщил, что помимо премиального дизайна, смартфоны Moto E5 и Moto E5 Plus будут выполнены на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 430 и будут оснащаться 3 ГБ оперативной памяти. Помимо этого, ожидается, что оба смартфона будут обладать выдающейся автономностью за счет мощных аккумуляторов.

Технические характеристики

Согласно предварительным данным с сайтов Geekbench и PhoneArena, старшая в серии модель Motorola Moto E5 Plus получит 5,8-дюймовый экран на матрице IPS с разрешением 720x1440 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель 32 ГБ или 64 ГБ с возможностью расширения картами памяти до 128 ГБ через выделенный слот microSD.

Характеристики Moto E5 Plus из бенчмарка Geekbench

Основная сдвоенная камера смартфона будет выполнена на связке матриц 13 МП и 5 МП, с поддержкой автофокуса, светодиодной вспышкой, режимов «панорама» и HDR. Фронтальная камера также будет сдвоенной, на матрицах 5 МП и 2 МП, со светодиодной вспышкой.

Смартфон Moto E5 Plus в золотистом корпусе

Ожидается, что Motorola Moto E5 Plus получит мощный несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Смартфон Motorola Moto E5, по предварительным данным, получит 5,0-дюймовый экран на матрице IPS с защитой Corning Gorilla Glass 3 и разрешением всего 720x1280 пикселей, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ накопитель и поддержку карт памяти microSD.

Варианты цветового оформления Moto E5

Фотографическая оснастка модели Moto E5 будет на самом бюджетом уровне: 8 МП основная камера с объективом f/2.0, автофокусом и светодиодной вспышкой, и 5 ПМ селфи-камера с оптикой f/2.0.

Биосенсор Moto E5, совмещенный с логотипом

Емкость встроенного аккумулятора смартфона Moto E5 ожидается на уровне порядка 3000 мАч, однако в этом случае батарея ожидается в съемном исполнении.

Оба новых смартфона получат новую операционную систему Android 8.0 (Oreo) и порт microUSB 2.0 с поддержкой функции USB On-The-Go.

Сроки появления и цены

Судя по участившимся утечкам, официальный анонс серии Moto E5 приближается и состоится в ближайшие недели, однако точная дата еще не названа.

Данных о стоимости смартфона Motorola Moto E5 Plus еще нет, однако сам факт его исполнения на бюджетном 4-ядерном процессоре говорит о том, что цена будет невысокой. Цена смартфона Motorola Moto E5 с совсем уж базовыми характеристиками, по данным PhoneArena, вряд ли будет выше 150 евро.