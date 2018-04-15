Стоимость умных городов к 2025 году превысит $2 трлн

Аналитики выяснили, что умные города, опирающиеся на технологии искусственного интеллекта, станут одним из главных технологических трендов ближайшего будущего. Уже к 2025 г. их суммарная стоимость достигнет отметки в $2 трлн.

Умные города к 2025 г. будут стоить $2 трлн

Суммарная рыночная стоимость умных городов к 2025 г. превысит отметку в $2 трлн. Такие данные содержатся в исследовании компании Frost & Sullivan, посвященном тенденциям в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По мнению аналитиков, именно ИИ станет одной из краеугольных технологий, используемых при построении умных городов, наряду с персонализированным здравоохранением, робототехникой, распределенной энергией и передовыми системами помощи водителям.

«Создание умных городов — одно из ключевых направлений цифровой экономики во всем мире. Россия не является исключением: в конце 2017 года крупнейшие госкорпорации и образовательные учреждения подписали меморандум о создании 50 первых умных городов, в которых будет внедрен беспилотный транспорт, повышена эффективность ЖКХ и созданы благоприятные условия для развития инновационных компаний. Такой интерес вызван возможностями, которые открываются перед обществом в условиях технологичной городской инфраструктуры: это и повышение комфорта жизни, и экономия времени и ресурсов, например, электроэнергии и воды», — считает директор по технологиям Hitachi Vantara в регионе North EMEA Ирина Яхина.

В России тоже будут создавать умные города

Эксперты Frost & Sullivan отмечают, что сейчас наиболее удачный момент для активизации подобных технологических преобразований. Как минимум, это соотносится с выкладками, согласно которым к 2050 г. 80% населения развитых стран планеты будут жить в городах.

Больше всего умных городов создадут в Китае

Исследователи отмечают, что важным фактором создания умных городов станут не только различные инновации, но и привлечение к процессу самих граждан. На этом фоне различные эксперты предлагают начать широкое обсуждение в Китае между местными органами власти и населением. Во Frost & Sullivan отмечают, что эти призывы не случайны: более половины умных городов будут расположены в этой стране и к 2025 г. принесут экономике $320 млрд.

«Один из самых важных вопросов при проектировании умных городов — безопасность граждан. Уже сейчас в ИТ-сфере появляются решения, направленные на защиту общественного благополучия. Например, Hitachi Visualization Suite помогает предотвращать преступления, представляя более полную и точную картину того, что происходит в городе. А Hitachi Video Analytics (HVA) помогает организациям получать ценные инсайты о состоянии городского пространства, ситуации на дорогах и в аэропортах. Решения адаптируются и масштабируются по мере изменения потребностей города», — приводит примеры Ирина Яхина.

Согласно данным исследования, наибольшие инвестиции в проекты умных городов будут вложены в Европе. Но Северная Америка тоже не отстает — уже к 2020 г. объем рынка умных домов превысит $5 млрд. Аналитики отмечают, что еще одним регионом бурного роста станет Латинская Америка. Умные города уже готовы создавать в Мехика, Буэнос-Айресе, Сантьяго и Рио-де-Жанейро.