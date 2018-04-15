80% компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта

Значительное число ИТ-специалистов в крупных компаниях по всему миру говорят о готовности продвижения проектов, связанных с искусственным интеллектом. Но лишь половина из них верит, что их предприятия обладают для этого всеми необходимыми навыками и ресурсами.

Искусственный интеллект не угрожает ИТ-специалистам

В ближайшие 12 месяцев 40% крупных предприятий планируют внедрить одного или нескольких интеллектуальных помощников. При этом только в каждой пятой компании с уверенностью говорят о готовности к использованию искусственного интеллекта (ИИ) и наличии должных навыков и ресурсов. Об этом свидетельствует опрос Spiceworks, в котором приняли участие более 500 ИТ-специалистов со всего мира. Участники исследования также подчеркнули, что с помощью ИИ может быть автоматизирована даже не большая часть ежедневных задач в области ИТ, а лишь примерно 20%.

40% ИТ-специалистов полагают, что искусственный интеллект поможет заменить сотрудников начального уровня или вовсе без опыта работы, а потому свои позиции они не считают уязвимыми. Лишь 17% опрошенных видят в ИИ угрозу для себя.

«Искусственный интеллект пока не в силах заменить квалифицированного ИТ-специалиста, — соглашается с результатами исследования Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Однако выполнение рутинных задач ему вполне под силу. Таким образом, ИИ не соревнуется с человеком, а берет часть нагрузки на себя, позволяя сотрудникам уделять время более важным задачам. Здесь в пример можно привести виртуального помощника на основе искусственного интеллекта Elio от NetApp, который осуществляет мониторинг работы СХД. С помощью когнитивных вычислений Elio находит нужные ответы в четыре раза быстрее, чем другие традиционные инструменты, благодаря непрерывному обращению к пользовательскому опыту NetApp и случаям поддержки ее заказчиков».

Бизнес использует нескольких виртуальных помощников

Эксперты Spiceworks подчеркивают, что многие компании не задумываются об инструментах и опыте, которые им необходимы для поддержки искусственного интеллекта. Но даже несмотря на это, ИИ быстро развивается и становится действительно неотъемлемой частью программного обеспечения, различных устройств и повседневной жизни.

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью повседневной жизни

Самым популярным виртуальным помощником стала Cortana. Решение от Microsoft используют в 49% компаниях. Совсем немного отстает по популярности Siri — 47%. Также у бизнеса популярны Google Assistant (23%) и Amazon Alexa (13%). Многие предприятия не зацикливаются на одном решении и комбинируют их в случае необходимости.

Почти половина ИТ-специалистов (46%) рассказали, что такие решения необходимы для преобразования голосовых задач в текстовые, 24% управляют таким способом календарями сотрудников, 14% нашли применения ИИ в сфере обслуживания клиентов в виде чатботов, а еще 13% помощники необходимы во внутренней службе поддержки.