Знаменитый торрент-клиент стал массово распознаваться антивирусами как угроза

Несколько известных антивирусов начали реагировать на клиент uTorrent для Windows как на потенциально опасную программу. Некоторые системы безопасности выдают предупреждения также об угрозах на странице загрузки uTorrent или считают опасными программы, которые устанавливаются вместе с клиентом.

Опасный uTorrent

Ряд антивирусных продуктов начал распознавать как угрозу популярный BitTorrent-клиент uTorrent. В частности, Windows Defender стал считать его «потенциально нежелательным ПО». Также красные предупреждения выдают антивирусные системы ESET-NOD32, K7AntiVirus, K7GW, Sophos AV и TrendMicro-HouseCall, следует из данных ресурса VirusTotal.

Помимо всего перечисленного, модуль защиты в реальном времени MalwareBytes начал распознавать как вредоносную саму страницу загрузки uTorrent.

Пояснения компании

BitTorrent считает, что реакция антивирусов является ложной. Пока что компания приостановила распространение последнего релиза, в котором и может заключаться проблема. Обновление, которое начало распространяться вчера, содержит патчи для Windows-версии клиента.

В настоящий момент сайт BitTorrent раздает три типа исполняемых файлов uTorrent. Два из них, которые раздаются в общей сложности 95% пользователей, не провоцируют негативную реакцию Windows Defender — антивирус реагирует на третий файл, который используют всего 5% пользователей, утверждает компания. Проблема возникает не только при первоначальной установке клиента: в некоторых случаях антивирус отправляет в карантин уже давно установленный uTorrent — вероятно, после автоматического обновления.

Сопутствующее ПО

Не все перечисленные антивирусы считают опасным именно uTorrent. Например, ESET-NOD32 реагирует на Web Companion — антишпионскую программу компании Lavasoft, которая иногда привязана к клиенту. Однако при установке Web Companion ОС Windows распознает канадскую компанию Lavasoft как проверенного издателя.

Ряд антивирусов распознает uTorrent как угрозу

BitTorrent уверяет, что установка любого дополнительного ПО, помимо собственно клиента, является опциональной, то есть пользователь может от нее отказаться, как это предусмотрено правилами Google и Альянса чистого ПО (CSA).

Похожие случаи с uTorrent

В 2015 г. вокруг uTorrent разгорелся скандал, связанный с тем, что вместе с релизом 3.4.2 клиента для Windows без согласия пользователя на ПК начала устанавливаться программа Epic Scale. Программа была предназначена для майнинга криптовалюты Litecoin на вычислительных мощностях пользователя. Прибыль от майнинга получали разработчики Epic Scale, которые впоследствии утверждали, что передают ее благотворительным организациям.

Выявить тайную работу программы помогло то, что пользователи стали массово замечать возросшую нагрузку на свои устройства и замедление их работы. Как сообщила позднее BitTorrent, скрытый майнер был установлен на компьютерах примерно 6% пользователей клиента для Windows. Установка происходила в январе-марте 2015 г. В результате скандала BitTorrent убрала майнер из своего клиента, а Epic Scale опубликовала инструкцию по его удалению. Почему программа устанавливалась без ведома пользователя, компании не пояснили.