Рынок ПК падает три с половиной года подряд. Цены растут
Мировые поставки персональных компьютеров в I квартале 2018 года сократились на 1,4%. Основной вклад в это проседание внес Китай.
Рынок ПК сокращается с 2012 года
Аналитики Gartner зафиксировали продолжение спада рынка персональных компьютеров. В I квартале 2018 г. он сократился на 1,4% (до 61,7 млн единиц). Таким образом, падение в этом сегменте продолжается уже 14 кварталов подряд, со II квартала 2012 г. В большинстве регионов мира рынок ПК даже подрос, но итоговое проседание предопределили покупатели из Китая и США.
«В Китае отгрузка оборудования снизилась на 5,7% в годовом исчислении, - отметил главный аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa). - Это обусловлено спецификой местного рынка: отдельные государственные и крупные предприятия отложили новые покупки и планы по модернизации, ожидая новых направлений развития и кадровых перестановок в руководстве страны после сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая прошла в марте».
Лидером по мировым продажам стал HP, показавший рост в 2,8% до 12,856 млн ПК. На второй позиции Lenovo (0,3%, 12,346 млн). Наибольшее увеличение у корпорации Dell (6,5%, 9,883 млн). Важными факторами общего спада рынка стали потери Asus (снижение на 12,5%) и Acer (8,6%).
|Компания
|I квартал 2018 г., продажи
|I квартал 2018 г., доля рынка (%)
|I квартал 2017 г., продажи
|I квартал 2017 г., доля рынка (%)
|Рост (%)
|HP Inc.
|12,856
|20,8
|12,505
|20
|2,8
|Lenovo
|12,346
|20
|12,305
|19,7
|0,3
|Dell
|9,883
|16
|9,277
|14,8
|6,5
|Apple
|4,264
|6,9
|4,199
|6,7
|1,5
|Asus
|3,9
|6,3
|4,458
|7,1
|-12,5
|Acer Group
|3,828
|6,2
|4,189
|6,7
|-8,6
|Остальные
|14,609
|23,7
|15,637
|25
|6,6
|Всего
|61,686
|100
|62,569
|100
|-1,4
Источник: Gartner
Список шести лидеров рынка в сравнении с прошлым годом не претерпел изменений, за исключением того, что Apple обошел Asus на 4 позиции.
Цены на ПК растут
Аналитики также указали на рост средних отпускных цен на ПК. Согласно имеющейся статистике, с 2015 по 2019 гг. этот показатель будет находиться на уровне примерно $800. Его увеличение эксперты связывают с нехваткой компонентов и растущей стоимостью расходных материалов.
«По мере уменьшения числа людей, покупающих новые ПК, производители вынуждены думать о том, как получить максимальную прибыль от каждой продажи, - уточнил Микако Китагава. - Для этого они поднимают цены и фокусируются на опыте клиента и его понимании ценности продукта».
Напомним, ранее аналитики IDC опубликовали свои данные о состоянии рынка ПК. По их расчетам, он не просел, но и не вырос, а показатели остались почти на уровне прошлогодних (60,38 млн против 60,4). Состав шестерки лидеров в исследовании IDC такой же, как и у Gartner, но отличаются показатели цифры по продажам, а Acer все еще опережает Apple.