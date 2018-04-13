Рынок ПК падает три с половиной года подряд. Цены растут

Мировые поставки персональных компьютеров в I квартале 2018 года сократились на 1,4%. Основной вклад в это проседание внес Китай.

Рынок ПК сокращается с 2012 года

Аналитики Gartner зафиксировали продолжение спада рынка персональных компьютеров. В I квартале 2018 г. он сократился на 1,4% (до 61,7 млн единиц). Таким образом, падение в этом сегменте продолжается уже 14 кварталов подряд, со II квартала 2012 г. В большинстве регионов мира рынок ПК даже подрос, но итоговое проседание предопределили покупатели из Китая и США.

«В Китае отгрузка оборудования снизилась на 5,7% в годовом исчислении, - отметил главный аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa). - Это обусловлено спецификой местного рынка: отдельные государственные и крупные предприятия отложили новые покупки и планы по модернизации, ожидая новых направлений развития и кадровых перестановок в руководстве страны после сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая прошла в марте».

Лидером по мировым продажам стал HP, показавший рост в 2,8% до 12,856 млн ПК. На второй позиции Lenovo (0,3%, 12,346 млн). Наибольшее увеличение у корпорации Dell (6,5%, 9,883 млн). Важными факторами общего спада рынка стали потери Asus (снижение на 12,5%) и Acer (8,6%).

Компания I квартал 2018 г., продажи I квартал 2018 г., доля рынка (%) I квартал 2017 г., продажи I квартал 2017 г., доля рынка (%) Рост (%) HP Inc. 12,856 20,8 12,505 20 2,8 Lenovo 12,346 20 12,305 19,7 0,3 Dell 9,883 16 9,277 14,8 6,5 Apple 4,264 6,9 4,199 6,7 1,5 Asus 3,9 6,3 4,458 7,1 -12,5 Acer Group 3,828 6,2 4,189 6,7 -8,6 Остальные 14,609 23,7 15,637 25 6,6 Всего 61,686 100 62,569 100 -1,4

Источник: Gartner

Список шести лидеров рынка в сравнении с прошлым годом не претерпел изменений, за исключением того, что Apple обошел Asus на 4 позиции.

Цены на ПК растут

Аналитики также указали на рост средних отпускных цен на ПК. Согласно имеющейся статистике, с 2015 по 2019 гг. этот показатель будет находиться на уровне примерно $800. Его увеличение эксперты связывают с нехваткой компонентов и растущей стоимостью расходных материалов.

«По мере уменьшения числа людей, покупающих новые ПК, производители вынуждены думать о том, как получить максимальную прибыль от каждой продажи, - уточнил Микако Китагава. - Для этого они поднимают цены и фокусируются на опыте клиента и его понимании ценности продукта».

Напомним, ранее аналитики IDC опубликовали свои данные о состоянии рынка ПК. По их расчетам, он не просел, но и не вырос, а показатели остались почти на уровне прошлогодних (60,38 млн против 60,4). Состав шестерки лидеров в исследовании IDC такой же, как и у Gartner, но отличаются показатели цифры по продажам, а Acer все еще опережает Apple.