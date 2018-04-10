Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены

Dell начинает продажи доступных моноблоков Inspiron, мощных игровых ноутбуков XPS, мониторов семейства S, а также 4К-устройства «2 в 1» XPS 15. Все новинки появятся на российских прилавках до июня.

Весеннее обновление домашних систем

Компания Dell анонсировала массовое обновление настольных и портативных вычислительных систем, а также соответствующих аксессуаров. Обновилась линейка доступных моноблоков Inspiron, представлены новые модификации ноутбуков семейства XPS 15 и новые мониторы семейства Dell S.

В дополнение, Dell также объявила о начале мировых продаж нового ноутбука-трансформера класса «2 в 1» в семействе XPS 15.

Все представленные компанией новинки работают под управлением Microsoft Windows 10. Большинство новых систем выполнено на базе процессоров Intel Core 8, при этом обновленные геймерские ноутбуки XPS 15 совмещают чип Intel Core 8 с современной дискретной графикой Nvidia GeForce GTX.

Новые настольные системы Inspiron «все в одном» оснащены безрамочным дисплеем InfinityEdge 4K и поддерживают новую технологию Dell Cinema, при этом предлагаются по доступной цене.

Новыq геймерский ноутбук Dell XPS 15

Семейство мониторов Dell S пополнилось моделями с расширенными мультимедийными возможностями и реалистичным звуком.

«Мы гордимся, что способны предложить своим клиентам инновационные продукты и обновлять линейку по мере появления новых технологий, — отметил Рей Ва (Ray Wah), старший вице-президент и генеральный директор Dell Consumer and Small Business Product Group. — Ничто не может радовать нас больше, чем выпуск новых потребительских компьютеров с красивым дизайном, высокой производительностью и технологиями обеспечения кинематографического качества изображения и звука».

Технология Dell Cinema: кинотеатр на экране ПК

Технология Dell Cinema, впервые представленная на CES 2018, доступна на большинстве компьютеров новой линейки, и ориентирована на тех, кто предпочитает смотреть фильмы и сериалы на своих ПК.

Кинематографическое качество впечатлений, включая эмоции от изображения и звука достигается технологией Dell Cinema благодаря трем ключевым аппаратным и программным компонентах.

Технология CinemaColor в комбинации с новейшим оборудованием и ПО обеспечивает изображение в расширенном динамическом диапазоне (HDR).

CinemaSound на базе технологии Waves MaxxAudio Pro обеспечивает окружающий звук уровня кинотеатра.

CinemaStream: при помощи технологий Killer Wireless и SmartByte оптимизирует стриминг и интерактивное видео, исключая задержки при буферизации и обеспечивая увеличенную пропускную способность

Геймерский ноутбук XPS 15 (9570)

Новая версия ноутбуков Dell XPS 15 выполнена в корпусе из материалов премиум-класса платинового цвета. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым сенсорным безрамочным дисплеем UltraSharp 4K Ultra HD InfinityEdge, обладающим 100% охватом цветового диапазона Adobe RGB и обеспечивающим реалистичное изображение при выполнении творческих проектов или развлечении.

Ноутбук XPS 15 с экраном UltraSharp 4K Ultra HD InfinityEdge

По данным компании, XPS 15 является самым компактным на рынке ноутбуком, оснащенным 15,6-дюймовым 4К-дисплеем. Он также один из самых легких в своем классе — всего 1,8 кг в начальной конфигурации.

Dell оснастила XPS 15 процессорами Intel Core 8 поколения вплоть до 6-ядерных версий, а также дискретными графическими системами вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1050Ti.

Тонкий корпус ноутбука XPS 15

XPS 15 в зависимости от конфигурации может быть оснащен технологией Windows Hello со сканером отпечатка пальца, встроенным в кнопку питания; интерфейсом Thunderbolt 3, а также 4-полосным PCI Express и портом HDMI 2.0.

Трансформер «2 в 1» XPS 15 (9575)

Новый трансформер XPS 15 представляет собой высокопроизводительный ПК класса «2 в 1» с безрамочным 4K-дисплеем InfinityEdge в тонком корпусе толщиной всего 16 мм.

Трансформер XPS 15 класса «2 в 1»

Это стало возможным благодаря новым архитектурам микропроцессора и графики, а также новой конструкции системы отвода тепла.

Толщина корпуса трансформера XPS 15 всего 16 мм

По данным Dell, используемый в устройстве 4K-дисплей — лучший в своем классе, с поддержкой Dell Cinema и возможностью воспроизведения насыщенных цветов.

Моноблоки Inspiron: все необходимое в одном

Настольные системы «все в одном» Inspiron продолжают традицию Dell по сочетанию производительности и цены. Новинки просты в установке, и оснащены рядом новейших технологий.

Новые моноблоки Dell Inspiron обладают улучшенным дизайном и повышенной производительностью. Все новые модели оснащены технологией Dell Cinema, а также фирменным программным обеспечением Dell Mobile Connect, интегрирующим ПК и смартфон без проводов, с веб-камерами, спрятанными в корпусе и включающимися при необходимости.

Моноблок Inspiron 22 AIO 3000

Моноблоки Inspiron 22 и 24 AIO серии 3000 предоставляют потребителям базовые функции компьютера и развлекательной системы и предлагаются по умеренным ценам. Устройства оснащаются процессорами различной производительности вплоть до Intel Core 7 поколения, могут быть оснащены до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретной графической подсистемой NVIDIA GeForce MX110.

Моноблок Inspiron 24 AIO 3000

Выпускаемые в глянцевом белом и черном цвете, новые модели оснащаются IPS-матрицами формата Full HD с диагональю 21,5 и 23,8 дюйма и широкими углами обзора, встроенными стереодинамиками с поддержкой технологии Dell CinemaSound, технологией CinemaStream и поставляются с клавиатурой и мышью в комплекте.

Моноблок Inspiron 24 AIO серии 5000 обладает высокой производительностью, насыщенной функциональностью и оптимизирован для мультимедийных развлечений.

Моноблок Inspiron 24 AIO 5000

Системы серии Inspiron 24 AIO 5000 выпускаются на базе процессоров Intel Core 8 поколения и, в зависимости от комплектации, с дискретной видеокартой игрового уровня Nvidia GTX 1050 и технологией Intel Optane Memory.

Моноблоки Inspiron 24 AIO 5000 в полной оснастке

Диагональ безрамочного IPS-дисплея InfinityEdge у моноблоков Inspiron 24 AIO серии 5000 составляет 23,8 дюйма, разрешение — Full HD.

Системы поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Технология Windows Hello, опциональная ИК-камера и Cortana позволяют получать доступ к учетной записи с помощью распознавания лица или голоса.

Моноблок Dell Inspiron 27 AIO 7000

Еще одна новинка в линейке — Inspiron 27 AIO серии 7000, в зависимости от варианта поставки, может оснащаться процессорами Intel Core 8 поколения и графикой Nvidia GTX 1050.

Диагональ экрана моноблоков Inspiron 27 AIO 7000 практически безрамочного дисплея InfinityEdge составляет 27 дюймов, разрешение — вплоть до 4K UHD.

Мощная система Inspiron 27 AIO 7000 такие технологии следующего поколения, как видеостриминг и Windows Mixed Reality Ultra. Системы оснащаются памятью DDR4 до 32 ГБ, двумя накопителями, жестким диском емкостью до 1 ТБ и PCIe NVMe SSD емкостью до 256 ГБ.

Мониторы Dell S для работы и развлечений

Новое семейство мониторов Dell S разработано для модернизации рабочего пространства. Новинки выпускаются с экранами 23 дюйма (S2319H), 24 дюйма (S2419H) и 27 дюймов (S2719H).

Монитор Dell S2719H

Технология ComfortView снижает нагрузку на глаза при просмотре фильмов, а два встроенных разъема HDMI позволяют переключаться между источниками сигнала.

Модели с диагональю 24 и 27 дюйма оснащаются безрамочными дисплеями InfinityEdge. Устройства разработаны для мультимедийных задач. Технология CinemaSound посредством стереодинамиков мощностью 5 Вт и программного обеспечения Waves MaxxAudio обеспечивает высококачественное звучание.

Техподдержка для владельцев ПК

Компания Dell предлагает потребительскую поддержку Premium Support Plus – сервисное предложение на технологии Dell SupportAssist, которая способна заранее находить неисправности, предсказывать проблемы, автоматически удалять вирусы и оптимизировать производительность пользовательских ПК.

Техподдержка Dell Premium Support Plus доступна для владельцев устройств Dell XPS и Inspiron.

Доступность и цены

Системы «2 в 1» Dell XPS 15 уже доступны в продаже на мировом рынке по цене примерно от $1000. В России новинки появятся в продаже в июне 2018 г., цена будет сообщена позже.

Моноблоки Inspiron 22 и 24 AIO серии 3000 можно приобрести уже сейчас по ориентировочной розничной цене от 34 000 руб. и выше в зависимости от конфигурации.

Мониторы Dell S появятся в продаже на российском рынке в июне текущего года.

Новая модификация геймерского ноутбука XPS 15 появится в продаже на российском рынке в июне 2018 г.

Моноблоки Inspiron 27 AIO 7000 и Inspiron 24 AIO 5000 появятся в продаже на российском рынке в июне 2018 г.