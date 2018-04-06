Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России

Московские суды начинают электронное взаимодействие с судебными приставами по всей России. Система обмена исполнительными листами по всем категориям судебных дел между судами общей юрисдикции и территориальными отделениями ФССП заработала в полном объеме.

Российские приставы перешли на электронные исполнительные листы

Со 2 апреля 2018 г. столичные суды общей юрисдикции будут направлять все исполнительные документы в адрес всех территориальных органов ФССП России только в электронном виде. Передача документов будет осуществляться посредством системы межведомственного взаимодействия.

На замену бумажным исполнительным листам пришли документы, которые оформляются в электронном виде, подписываются электронной подписью судьи, после чего по закрытым и защищенным каналам связи направляется в соответствующий территориальный орган ФССП для исполнения. Спустя некоторое время из территориального управления ФССП в суд поступает технологическое подтверждение о принятии информации по исполнительным листам, а затем постановление судебного пристава-исполнителя. Вся необходимая информация отображается в базах данных судов и службы судебных приставов. Процедура обмена данными теперь занимает незначительное время, тогда как ранее на это уходили дни или недели.

Исполнение судебных решений стало оперативным и прозрачным

Внедрение новой системы оптимизирует процесс документооборота между московскими судами и службой судебных приставов, минимизирует риски потери или фальсификации документов и позволит эффективно контролировать исполнение решений судов.

«Эта система освобождает заявителей от необходимости лично передавать исполнительный лист в ФССП, — рассказывает Ольга Егорова, председатель Московского городского суда. — Раньше на это уходило до 4 месяцев. Да и исполнение судебных решений было непрозрачным для заявителя. С новой системой мы получаем реальный контроль за исполнением, можем оперативно реагировать на жалобы».

Раньше суды отправляли исполнительные листы приставам обычной почтой

«Мы получаем исполнительные документы практически в онлайн-режиме, почти сразу после их подписания судьей, — уточняет Дмитрий Аристов, директор ФССП, главный судебный пристав РФ. — Это на 100% исключает возможность утраты или подделки исполнительных документов».

По словам Ольги Егоровой, в скором времени все административные и бесспорные гражданские дела, поступающие в суд, будут рассматриваться в электронном виде. А все уголовные дела, поступающие в суд, уже формируются в электронном виде.

Когда российские суды перейдут на электронный документооборот

«В 2017 году было нами возбуждено 35 млн исполнительных производств по решениям судов в масштабах РФ. Из них 1,2 млн — в Москве, — говорит Дмитрий Аристов. — И, конечно, пилотирование электронных технологий взаимодействия между судебной системой и нами в таком крупном субъекте РФ — это определенный опыт, который позволит нам транслировать это решение на всю территорию Российской Федерации».

С новой технологией уже работают все ФССП по России. Все правовые основы для функционирования системы электронного взаимодействия по всей России уже заложены. «Существует план-график, который подписан ФССП совместно с Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, определена пилотная зона, на которую будет распространяться положительный опыт Московского городского суда, — поясняет Дмитрий Аристов. — По итогам пилотирования проекта в 2018 году будет приниматься решение о полномасштабном переходе всех Российских судов на электронную систему взаимодействия».

Если что и вызывает сложности в масштабировании решения, так это материально-техническое обеспечение судов по территории России. Схожее мнение высказывает Андрей Болотов, директор по работе с госзаказчиками компании «Крок», осуществлявшей разработку и внедрение решения: «Вопрос тиражирования нашего решения в регионы пока только обсуждается, я полагаю, что проблем с работой программного обеспечения не будет. Безусловно, нужно техническое обеспечение проекта, аппаратная часть: сервера, ЦОДы, аналогичные тому, который есть у Мосгорсуда».

В планах Мосгорсуда — разработка системы искусственного интеллекта, которая будет готовить решения по бесспорным гражданским делам, а также проект по биометрической идентификации. Вполне возможно, что в скором времени истцы и ответчики смогут заходить в личный кабинет на сайте суда, проходя авторизацию по отпечатку пальца, чтобы отслеживать ход дела.

О проекте электронного взаимодействия

Пилотный запуск подсистемы состоялся 1 сентября 2016 г., когда было организовано электронное взаимодействие между Бутырским районным судом г. Москвы и Управлением ФССП России по Москве.

В дальнейшем, в течение 2017 г. подсистема поэтапно была установлена во всех 35 районных судов и Московском городском суде. Пока направлялись только исполнительные документы, касающиеся взыскания государственной пошлины, что позволило реально взыскать более 10 млн рублей по госпошлинам.

Реализация подобного документооборота стала возможной благодаря взаимодействию ФССП РФ и столичных судов под эгидой Московского городского суда.