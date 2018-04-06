В России научились следить за непристегнутыми водителями с помощью интернета вещей

Система планирования маршрутов доставки и спутникового мониторинга «Оптимум ГИС» научилась контролировать состояние ремня безопасности водителя во время движения транспортного средства. С помощью специальных датчиков система осуществляет двойную проверку положения ремня, предотвращая возможные нарушения.

Система двойного контроля

Многие водители лишь накидывают ремень безопасности, а также нарушают скоростной режим. Все это ведет ко множеству негативных последствий: от получения штрафов до аварийных происшествий, влекущих за собой гибель людей, до порчи и потери доставляемых грузов. В рамках развития решения «Оптимум ГИС» разработчики «СиДиСи» совместно с Институтом развития цифровой экономики создали двойную систему контроля ремня безопасности, основанную на визуальном фиксировании его положения и показаниях датчиков. Она позволит транспортным компаниям усилить контроль за дисциплиной, снизить расходы на оплату штрафов и необоснованные страховые выплаты (в случаях, когда непристегнутый водитель пострадал в ДТП), а также сократить количество инцидентов, негативно влияющих на репутацию перевозчика.

Первая часть нового решения контролирует защелку ремня – система поднимает тревогу, если датчик не сработал. В основе его конструкции лежит ноу-хау, базирующееся на контроллере с разрешенным радиопротоколом. Питание прибора производится штатными возможностями автомобиля, либо от портативного внешнего аккумулятора.

Фото: depositphotos.com С помощью специальных датчиков «Оптимум ГИС» осуществляет двойную проверку положения ремня

Вторая часть рассчитана на водителей, которые ремень пристегивают, но пропускают его за спиной. Для контроля положения ремня система, используя особые управляемые алгоритмы, фотографирует водителя с заданной периодичностью, по событию или по запросу логиста из серверной части. Наличие ремня и его правильное положение определяется автоматически. Специальный режим «автосэлфи» также позволяет контролировать поведение водителя в пути и соблюдение корпоративных стандартов в кабине. Кроме того, мобильная часть системы «Оптимум ГИС» предупреждает водителя о приближении к опасным участкам дороги и контролирует скоростной режим.

Дисциплина сокращает расходы

Новая разработка позволит транспортным компаниям дополнительно сократить расходы за счет снижения количества штрафов ГИБДД, усилить дисциплину и снизить риск ДТП, а также свести к минимуму репутационные риски, связанные с порчей груза.

«Мы активно развиваем новую версию цифровой технологической платформы «Оптимум» для создания и эксплуатации высоконагруженных решений интернета вещей уже пятого поколения, то что сейчас называют «экосистема 5G». Использование реально работающей платформы позволяет нам постоянно совершенствовать более 10 высокопроизводительных функциональных решений линейки «Оптимум», в том числе класса «система управления транспортировкой». Контроль положения ремня, скоростного режима и «умное» побуждение соблюдать ППД – это не просто инструменты для снижения транспортных издержек, это то, что напрямую улучшает безопасность процессов транспортировки, снижает риски для людей, защищает репутацию компаний: - помогает обеспечить своевременную доставку и сохранность груза», – прокомментировал расширение возможностей системы президент группы компаний« СиДиСи» (CDC), генеральный директор ООО «ИРЦЭ» Хусейн Аз-зари.

Новые возможности системы «Оптимум ГИС» уже протестированы в автопарке крупного международного дистрибьютора FMCG и ряде транспортных компаний.

О платформе «Оптимум»

Система планирования маршрутов и спутникового мониторинга «Оптимум ГИС» разработаны на базе платформы «Оптимум», включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Цифровая интеллектуальная мобильная программная платформа «Оптимум» используется для быстрой разработки, эксплуатации и развития высокопроизводительных систем уровня 5G типа «Цифровое предприятие», «Умный город», «Умная территория».