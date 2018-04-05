На Московской бирже торговали с помощью «запрещенного ПО»

В работе Московской биржи выявлено несколько нарушений, в том числе случаи использования запрещенного ПО для доступа к торгам. За каждое нарушение биржа заплатит штраф в размере 300 тыс. руб.

Нарушения на бирже

На Московской бирже выявлены случаи использования запрещенного ПО для организации доступа к торгам, о чем сообщила на своем сайте Генпрокуратура России. Запрет на применение такого ПО налагают локальные акты о предотвращении конфликта интересов. Факт использования запрещенного софта на бирже вскрыла проверка со стороны Центробанка.

Одновременно на бирже зафиксированы случаи неправомерного использования инсайдерской информации — инсайдеры, которые работают на бирже, в некоторых случаях не отправляли уведомления о сделках на срочном рынке, хотя они обязаны уведомлять о них биржу и Центробанк. Иногда уведомления запаздывали на срок до полутора лет, сообщает прокуратура. Кроме того, в списках инсайдеров отсутствовали члены ревизионной комиссии.

Указанные действия являются нарушением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Как выяснил Центробанк, на Московской бирже нет ни структурного подразделения, не должностного лица, которое следило бы за выполнением требований этого законодательства.

Наказание

За каждое нарушение биржа заплатит штраф в размере 300 тыс. руб., согласно требованиям частей 2 и 4 статьи 15.35 Кодекса административных правонарушений России, предусматривающей ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Это минимальный штраф, поскольку по части 2 указанной статьи штраф для юридического лица может составлять от 300 тыс. до 500 тыс. руб., а по части 4 — от 300 тыс. до 700 тыс. руб.

Кроме того, инсайдеры получили от Центробанка предписания, а биржа — письмо с требованием принять меры для устранения нарушений.

Московская биржа заплатит штраф за использование нелегального софта

Примечательно, что всего месяцем ранее на крупную сумму была оштрафована Нью-Йоркской биржа. Она заплатила $14 млн — также за нарушение правил, но касающихся остановки торгов.

Инсайдерская торговля акциями

Напомним, инсайдеры — это акционеры компании, бумаги которой обращаются на бирже, работающие при этом в самой компании. В связи со своим служебным положением, инсайдеры могут иметь о компании непубличную информацию, способную повлиять на курс акций. Совершать сделки с ценными бумагами, основываясь на этой информации, инсайдерам запрещено.

Самым строгим законодательством о защите инсайдерской информации является американское. Инсайдерами в США считаются все сотрудники компании, ее директора и акционеры. Чтобы избежать купли-продажи этими лицами акций компании на основе непубличной информации, они совершают сделки со своими акциями по заранее определенному плану.

Один из самых громких скандалов вокруг торговли акциями на основе инсайдерской информации разразился в 2017 г. вокруг компании Intel. Гендиректор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал принадлежащие ему акции компании на сумму $24 млн в конце ноября 2017 г., когда компания уже знала о наличии двух серьезных уязвимостей в процессорах, выпущенных ею с 1995 г., но еще до того, как об этом стало широко известно.

После совершения сделки на руках у гендиректора Intel осталось всего 250 тыс. акций — необходимый минимум, которым он обязан владеть по трудовому договору. Intel утверждала, что сделка была частью заранее утвержденного плана по продаже бумаг. Но по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) этот план был утвержден 30 октября 2017 г., когда компания уже несколько месяцев знала об уязвимостях.